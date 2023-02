Boj českého hudobníka s rakovinou: Neustále sa to zhoršovalo!

Jiří Dědeček sa narodil 13. februára 1953. Vyštudoval knihovníctvo aj scenáristiku a dramaturgiu. Pracoval ako tlmočník z francúzštiny.

V rokoch 1973 až 1985 tvoril a vystupoval vo dvojici s Janom Burianom. Na svojom konte má 15 autorských kníh básní, 10 kníh detskej prózy a poézie, 10 prekladov z francúzštiny a angličtiny a stovky piesňových textov – výber z nich vyšiel pred 2 rokmi pod názvom Do smrti nejdelší.

Dědeček patrí k legendám medzi českými pesničkármi. Jeho posledným dielom je Nebudu bydlet v Québecu z roku 2021. Za svoje dielo dostal niekoľko prestížnych ocenení.

Ako pesničkár začínal pri humore a satire, neskôr došlo k zmene. V 47 rokoch mu totiž po rutinnej kontrole u urológa diagnostikovali rakovinu prostaty. Ako prekladateľ pracoval s textami autorov, ktorí zomreli na rakovinu a uvedomil si jednu vec. „Keď som prvý raz preložil niekoľko Brellových piesní, zistil som, že vypísať sa zo všetkého je istý druh terapie,” povedal na vlnách Českého rozhlasu.

V roku 2000 absolvoval Jiří Dědeček operáciu. „Keby v tom bol človek sám, bolo by to ľahšie, ale keď to musíš oznámiť okoliu tých najbližších, je to ťažké,” uviedol v dokumente Českej televízie 13. komnata. Jeho dcéry vtedy mali 13 a 7 rokov.

Hoci sa po zákroku zdalo, že choroba je preč, o dva roky sa jeho stav začal zhoršovať. A neskôr si prešiel ďalším obdobím, keď vyšetrenia neukazovali dobré hodnoty. „To sa musíš opäť dať dohromady, duševne aj fyzicky,” poznamenal pred kamerami. A zdá sa, že k chorobe má ten správny prístup, vzdoruje jej už totiž vyše 20 rokov. „Choroba je určite užitočná vec, to človeku otvorí nové obzory a povie mu to niektoré pravdy o ňom samom,” vyhlásil dokonca v rádiu.