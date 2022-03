Trapas zúfalky Longorie: Ups, skončila celá mokrá!

Eva Longoria sa narodila 15. marca 1975. Hoci má mexických predkov, španielsky nehovorila až do roku 2009. Rodičia sa medzi sebou síce španielsky rozprávali, no žiaci v škole museli používať angličtinu, a tak na dcéru hovorili iba oficiálnym jazykom Spojených štátov.

Televíznu kariéru začala v roku 1999. Objavila sa v epizóde seriálu Beverly Hills 90210, tiež v počinoch General Hospital a The Young and the Restless.

V roku 2003 ju obsadili ako Gabriellu Solis do seriálu Zúfalé manželky, ktorý sa stal veľkým hitom. Ako Longoria poznamenala, mnohí ju vnímali ako tú, čo sa cez noc stala hviezdou, ona ale na svojej kariére pracovala 10 rokov, kým dostala túto šancu.

V roku 2006 bola nominovaná na Zlatý glóbus, podarilo sa jej získať cenu ALMA, ktorá je známa ako latinský Oscar, a bola vyhlásená za komičku roka.

Neskôr sa objavila v seriáloch ako Brooklyn ‛99, Empire či Grandhotel. Zahrala si vo filmoch Drsné časy, Veľká vianočná jazda, Pre väčšiu slávu, Manžel na skúšku, Sylviina láska a iných.

Eva Longoria sa venuje aj charite, podporuje znevýhodnených mladých ľudí, pacientov s rakovinou a tiež pomáha začleňovať latino komunitu medzi ostatných. V roku 2013 získala univerzitný titul z politických vied a odboru Chicano - ide o históriu, kultúru, či literatúru mexických Američanov.

Nedávno si herečka pri nakrúcaní videa na svoj Instagram vyrobila menší trapas. Keďže však nemá problém zabaviť sa aj na vlastný účet, nechala vo videu aj tento nepodarený okamih. Išlo o miešanie drinku, do ktorého patrí aj bublinková voda. A keďže si Eva neuvedomila, že po prenášaní môže byť takáto fľaša "časovanou bombou", nedala si pozor a skončila celá mokrá.

