Stále mladšia manželka a 5. dieťa tesne pred 61. narodeninami!

Pavol Topoľský sa narodil 14. marca 1961. S herectvom prišiel do kontaktu už v detstve. Ako 14-ročný vyhral kasting do filmu a neskôr už zostal pri tejto profesii. Vyštudoval VŠMU.

Po škole nastúpil do Divadla Nová scéna. Na jej doskách účinkoval napríklad v muzikáli o legendárnom Jánošíkovi Na skle maľované, vo West Side Story, v bláznivej komédii britského dramatika Raya Conneya Všetko sa posralo alebo v úspešných tituloch Ôsmy svetadiel a Cigáni idú do neba. Hosťoval v bratislavských divadlách West aj v Štúdiu L+S.

Zahral si v niekoľkých televíznych snímkach vrátane filmov Anička Jurkovičová (1983), Synovec strýkom (1988), Chodník cez Dunaj (1989) alebo V zajatí lásky (1997). V roku 2009 sa objavil v úspešnej slovenskej vojnovej dráme Nedodržaný sľub. Zarezonoval tiež ako sympatický podomový opravár Cinege v populárnom seriáli Panelák (2008). Na Markíze účinkoval v Susedoch aj v šou Tvoja tvár znie povedome. Naposledy sa ukázal v seriáli Hniezdo.

Galéria fotiek (5) Zdroj: TV JOJ

V súkromí je tretí raz ženatý. Prvýkrát vliezol do chomúta ešte počas vysokej školy a už ako 22-ročný sa stal otcom. S prvou manželkou má dcéry Luciu a Rebeku. V roku 2007 si vzal o 20 rokov mladšiu tanečnicu Mariku Hadovú, s ktorou má dcéry Kristínu a Karolínu.

To, že manželstvo nevydržalo, sa prevalilo v roku 2016, keď prišiel do spoločnosti s tanečnicou Vierkou Bielikovou mladšou o 27 rokov. V tom čase pre Topky povedal, že je rozvedený už dva či tri roky. A v deň jeho 59. narodenín sa prevalilo, že sú už nejaký ten čas manželmi. Tento rok im do rodiny pribudlo aj dieťa – koncom januára sa im narodila dcéra Alexandra.