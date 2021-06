Tragédie českej herečky: Mŕtve dieťa, väzenie, pokus o samovraždu!

Adina Mandlová sa narodila 28. januára 1910 v Mladej Boleslavi ako Jarmila Anna Františka Marie Mandlová. Jej otec bol prednostom stanice a inšpektorom železníc. Po jeho predčasnej smrti sa rodina ocitla v zlej sociálnej situácii.

Adina mala už v škole problémy so správaním. Vylúčili ju z reálneho gymnázia, úspechom sa neskončilo ani jej štúdium v Paríži. Rok pracovala ako sekretárka, no rýchlo sa zoznámila s ľuďmi, ktorí ju priviedli do sveta filmu.Prvý raz sa na striebornom plátne objavila v roku 1932 vo filme Děvčátko, neříkej ne! dnes už zabudnutého režiséra prevažne nemých filmov Josefa Medeottiho – Boháča.Prelomový moment sa dostavil, keď sa Mandlová zoznámila s hercom Hugom Haasom. Aj vďaka jeho snahe si zahrala v komédii Život je pes, ktorú napísal a režíroval Martin Frič.píše Pavel Jiras v publikácii Barrandov.

Hugo Haas a Adina Mandlová Zdroj: Meissnerfilm



V ďalšom roku nasledovali komédie Nezlobte dědečka s Vlastou Burianom v hlavnej úlohe (režisérom bol Karel Lamač) a Fričova snímka Mazlíček, na ktorej sa Haas podieľal ako herec aj spoluautor scenára. Haas a Mandlová boli tiež hviezdami filmov Ať žije nebožtík (1935), Velbloud uchem jehly (1936), či komédie Děvčata, nedejte se (1937).



V tom čase už patrila Mandlová k najznámejším herečkám, vynikala nielen šarmom, ale aj hereckým dôvtipom a prirodzenosťou. Len v roku 1937 účinkovala v deviatich filmoch. Ich kvalita bola rôzna, podobne ako herecký priestor, ktorý jej ponúkli. Haas si však strážil, aby najviac vynikla v jeho projektoch.



K vrcholom ich spolupráce patrí komédia Mravnost nade vše (Martin Frič, 1937). Mandlová tu stvárňuje dcéru hlavného hrdinu, upätého moralistu v podaní Huga Haasa. V ženských úlohách jej konkurujú Světla Svozilová a Věra Ferbasová, herecké výkony a vtipný scenár však robia z filmu jednu najlepších komédií svojej doby.



Mandlová hrala spoločne s Vlastom Burianom v Lamačových komédiách Ducháček to zařídí (1938) či U pokladny stál (1939).

Zdroj: ČT



Tu sa však už jej cesty definitívne pretli s Oldřichom Novým v divácky úspešnej komédii Kristián v réžii Martina Friča (1939). Kristián umožnil vyniknúť Mandlovej herectvu i kráse a pre herečku znamenal vrchol jej kariéry. "Výkon a okolnosti zaslúžene iniciovali pre Adinu Mandlovú udelenie Národnej Svätováclavskej ceny. Tú istú cenu získal aj režisér Martin Frič," pripomína kniha Barrandov.



Otakar Vávra obsadil Mandlovú do svojho Kouzelného domu (1939). Popri satire Přítelkyně pana ministra (Vladimír Slavínský, 1940) sa objavila ešte v ďalšej Fričovej komédii Hotel modrá hvězda (1941).



Posledným Mandlovej českým filmom bola Sobota režiséra Václava Wassermana z roku 1944. Nakrúcaniu neprial ani vojnový stav, ale ani súkromný život Adiny Mandlovej. Jej manželom bol krátky čas výtvarník Zdeněk Tůma, ktorý spáchal samovraždu. K jej láskam patril herecký kolega Vladimír Šmeral, s ktorým čakala dieťa, narodilo sa však mŕtve krátko po dokončení "Soboty". Po vojne bola Mandlová obvinená z kolaborácie, strávila tri mesiace vo väzení a manuálne pracovala.

Zdroj: Lucernafilm



Po sobáši s pilotom RAF Joeom Knightom (alias Josefom Kočvárkom, pôvodom z Moravy) odišla do Anglicka, kde pracovala ako kuchárka. Zahrala si ešte vo filme Blázon a princezná (The Fool and the Princess, 1948). V 60. rokoch 20. storočia tiež vystupovala v seriáli The Saint, ktorého hlavnou hereckou hviezdou bol Roger Moore.



Mandlovú čakalo ešte jedno nevydarené manželstvo, až napokon našla šťastie v zväzku s módnym návrhárom Benom Pearsonom. Prekonala tuberkulózu a pokúsila sa o samovraždu, keď sa nedočkala hereckej šance v Československu. V roku 1966 mala hrať v muzikáli Hello Dolly, no neprajnosť českých kolegov a dozor Štátnej bezpečnosti ju odradili. V Londýne napokon študovala sochárstvo, ktoré sa stalo jej profesiou.



Domov do Čiech sa Adina Mandlová vrátila v roku 1991 a tu aj zomrela 16. júna 1991. Svoj pohnutý život zmapovala v knihe Dneska už se tomu směju.