Slávny športovec a herečka: Rozvod po dvoch rokoch... Celý čas chcel túto ženu!

Andre Agassi (Zdroj: TASR)

LAS VEGAS - Bol slávny a úspešný a ženy mu ležali pri nohách. On ale sníval len o jedinej. No dlhé roky sa tenistovi Andremu Agassimu nedarilo zbaliť kolegyňu Steffi Graf, a tak sa oženil s herečkou Brooke Shields. Nevydržalo to a potom... Konečne dostal ženu svojich snov!

Andre Agassi sa narodil 29. apríla 1970 v Las Vegas. Podobne ako jeho traja starší súrodenci mal aj on blízko k športu. Jeho otec, pôvodom Iránec, sa totiž v mladosti venoval boxu a rodnú krajinu reprezentoval na OH v rokoch 1948 a 1952. V USA žil od roku 1952.

Tenisu sa pod dohľadom otca venoval od štyroch do 13 rokov. Potom prešiel do prestížnej tenisovej akadémie Nicka Bolettieriho a pod jeho vedením sa vo veku 17 rokov stal profesionálnym tenistom. Rýchlo stúpal v rebríčku ATP, ale nedarilo sa mu na grandslamových turnajoch. Zároveň však rástla aj jeho povesť "zlého chlapca" s netenisovým imidžom. Zlom prišiel v roku 1992 na wimbledonskej tráve. Prebojoval sa až do finále, v ktorom prekvapujúco zdolal vtedajšieho kráľa delových podaní Chorváta Gorana Ivaniševiča a vyhral svoj prvý grandslamový turnaj.

(Zdroj: TASR)

Po wimbledonskom triumfe však na mladého Agassiho doľahla kríza. Rozišiel sa s trénerom Bolettierim a zveril sa do rúk Brada Gilberta. Pod jeho vedením získal v roku 1994 titul na US Open, o rok neskôr vyhral prvýkrát aj Australian Open, keď vo finále zdolal svojho najväčšieho rivala Američana Peta Samprasa.V roku 1996 ovládol aj dvojhru na olympijskom turnaji v Atlante, keď si vo finále poradil so Španielom Sergi Bruguerom. V tomto období sa však začal aj jeho bulvárnymi médiami ostro sledovaný vzťah s herečkou Brooke Shields, ktorý neprospieval jeho tenisovým výkonom. V roku 1997 sa s herečkou oženil, ale ich manželstvo vydržalo iba dva roky.

(Zdroj: TASR)

V ceste k ďalším úspechom mu opäť dopomohol Gilbert a už v roku 1999 získal ďalší grandslamový titul do zbierky, keď triumfoval na Roland Garros. V tom istom roku dosiahol Agassi aj druhý triumf na US Open, keď si vo finále poradil s krajanom Toddom Martinom.Dobrú formu potvrdil aj v roku 2000 na Australian Open, prebojoval sa do finále, v ktorom zdolal Jevgenija Kafelnikova a z Melbourne si odniesol druhýkrát Norman Brookes Challenge Cup.Upokojenie nastalo aj v jeho súkromnom živote. Zblížil sa s bývalou nemeckou tenistkou Steffi Graf, s ktorou sa zosobášil v roku 2001. S legendárnou tenistkou má syna Jadena Gila a dcéru Jaz Elle.

(Zdroj: TASR)

(Zdroj: Instagram AA)

Na Steffi si však robil zálusk už dávno predtým - ešte pred vzťahom s Brooke. Mnoho rokov sa snažil, aby si ho Steffi všimla. „Bol som niečo ako jej stalker,” priznal po rokoch. „Pripadala mi krásna a ja som ju strašne chcel...” prezradil.

Lenže Steffi bola zadaná s iným a dala mu jasne najavo, že na tom nemieni nič meniť. A tak si začal s Brooke Shields. No po rozvode sa v roku 1999 začal opäť intenzívne snažiť o Steffi. Ako spomína jeho tréner, na jednom turnaji ju doslova prenasledovali – keď trénovala vonku, boli vonku, keď trénovala dnu, boli dnu aj oni. Neustále ich mala za chrbtom.

Nakoniec sa dali dokopy, neskôr sa vzali a v tom istom roku obhájil titul z Australian Open, keď vo finále zdolal Arnauda Clémenta. V Melbourne sa do finále prebojoval aj o rok neskôr, ale nestačil na krajana Samprasa.

(Zdroj: TASR)

Posledný grandslamový titul svoje kariéry však vybojoval opäť v Austrálii v roku 2003, keď v melbournskom finále zdolal Nemca Rainera Schüttlera. V roku 2005 sa ešte prebojoval do finále US Open, ale skončil na rakete Švajčiara Rogera Federera.S úspešnou, ale aj búrlivou tenisovou kariérou sa definitívne rozlúčil 3. septembra 2006 na US Open. V treťom kole nestačil na mladého nemeckého tenistu Benjamina Beckera.Agassi vyhral celkovo 60 turnajov vo dvojhre a jeden vo štvorhre. Z Australian Open si odniesol štyri (1995, 2000, 2001, 2003) tituly, v roku 1999 triumfoval na Roland Garros, raz (1992) vyhral Wimbledon a dvakrát (1994, 1998) ovládol US Open.

(Zdroj: TASR)

Z olympijských hier v Atlante 1996 si priniesol zlato z dvojhry a reprezentácii USA dopomohol k dvom (1992, 1995) triumfom v Davis Cupe. Lídrom svetového rebríčka sa stal šesťkrát a celkovo bol svetovou jednotkou 101 týždňov. Počas kariéry na kurte zarobil viac ako 30 miliónov dolárov a ďalšie desiatky miliónov mu priniesli reklamné zmluvy.Do Medzinárodnej tenisovej siene slávy ho uviedli v roku 2011. V roku 2015 vydal úspešnú knižnú autobiografiu s názvom Open Andre Agassi.