To je fakt už vyše 40 rokov?! Aha, ako vyzerá Ripleyová z Votrelca

Sigourney Weaver, celým menom Susan Alexandra Weaver, sa narodila sa 8. októbra 1949 v New Yorku bývalému prezidentovi televíznej spoločnosti NBS Patovi Weaverovi a prominentnej anglickej herečke Desirée Hawkins Inglesovej. V osemnástich rokoch bola v rámci dobrovoľníckeho projektu v izraelskom kibuci. Študovala na Yale a potom sa v roku 1984 vydala za divadelného režiséra Jima Simpsona.

Charakterizujú ju ako prototyp silnej emancipovanej ženy, ktorá je však schopná nájsť si čas rovnako na kariéru i rodinu. Do sveta filmu vstúpila koncom 70-tych rokov minulého storočia vo filme Annie Hall (1977) legendárneho režiséra Woodyho Allena.Jej životnou rolou bola pre ňu postava Ellen Ripleyovej v nezabudnuteľnej ságe Votrelec (Alien). Prvý diel filmovej ságy sa zrealizoval v roku 1979 a jeho režisérom bol Ridley Scott. Weaver bola nominovaná na Oscara v kategórii herečka v hlavnej úlohe.

Na Oscara v kategórii herečka vo vedľajšej úlohe ju zasa nominovali za účinkovanie v romantickej komédii Podnikavé dievča (Working Girl, 1988). Za hlavnú úlohu ju nominovali za stvárnenie antropologičky Dian Fosseyovej v životopisnom filme režiséra Michaela Apteda Gorily v hmle: Príbeh Dian Fosseyovej (Gorillas in the Mist: The Story of Dian Fossey, 1988). Po úlohe antropologičky, ktorá aj za cenu straty života bojovala za záchranu goríl, sa predstavila v druhom pokračovaní komédie Krotitelia duchov 2 (Ghostbusters II, 1989) režiséra Ivana Reitmana.

Zdroj: Warner Bros.



Skúsenosti v účinkovaní vo filme Polmesačná ulica (Half Moon Street, 1986) ju deprimovali, a tak sa zaprisahala, že ak ju štúdio Fox predsa len zlomí a upíše sa Votrelcovi 2, postará sa, aby pokračovanie režíroval človek, ktorý by diktoval štúdiu a nie ono jemu.



Medzi ďalšie úspešné filmy v jej kariére patria napríklad filmy 1492: Dobytie raja (1992), Smrť a dievča (1994), Vraždy podľa predlohy (1995), alebo Avatar (2009).



Sigourney Weaverová je veľmi úspešná nielen na filmovom plátne, ale aj v rámci televíznych seriálov ako napríklad Futurama, Politická hra, Hrdina na pol úväzku, Doktor Martin, či Defenders.



Za zmienku stojí cenená paródia Galaxy Quest, kde stelesnila presný opak (fyzický aj inteligenčný) svojej Ripleyovej a zabudnúť netreba na Osadu (2004) v réžii Night Shyamalana. Milovaný aj preklínaný horor z konca 19. storočia, kedy dedinka v pennsylvánskych lesoch žije v ustavičnom strachu z bytostí číhajúcich tam vonku. Weaverová tu stelesnila matku Joaquina Phoenixa a platonickú lásku Williama Hurta. Tento rok odprezentovala svoj najnovší film Môj rok so Salingerom a na berlínskej premiére vyzerala skvele.

Zdroj: SITA