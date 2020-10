Slávny ochrnutý herec: Najprv sa zázračne uzdravoval a potom... Zradilo ho srdce!

Christopher Reeve sa narodil 25. septembra 1952 v americkom New Yorku. Po rozvode rodičov žil s matkou v Princetone v New Jersey (USA). Študoval na Cornell University a na prestížnej Juilliard School v New Yorku.

V roku 1978 sa k divákom dostal prvý film Superman režiséra Richarda Donnera, v hlavnej úlohe s vtedy neznámym Christopherom Reevom. Lietajúci mladík z planéty Krypton, ktorý v príbehoch využíva silu, nadprirodzenú moc a vyrieši akúkoľvek ťažkú situáciu, dokázal osloviť detského i dospelého diváka.

Filmom Superman sa Christopher stal slávnym a do osudného pádu z koňa v roku 1995 ešte stvárnil postavy v 17 filmoch a v množstve televíznych seriálov; vystúpil i takmer v dvoch stovkách divadelných predstavení. Pre HBO nakrútil v apríli 1997 ako režisér film In the Gloaming, ktorý ovenčili nadšené recenzie.

Ani po ochrnutí sa Reeve nevzdal hereckej kariéry. Vystúpil v úlohe ochrnutého muža vo filme Rear Window (1998), modernom televíznom remaku Hitchcockovho filmu Okno do dvora. Tiež sa objavil v seriáli Smallville.



Herec si pri páde z koňa zlomil si krčnú chrbticu a poškodil miechu, ktorá sprostredkúva komunikáciu medzi mozgom a zvyškom tela - poškodené boli najmenej tri štvrtiny nervových vlákien. O svojom živote napísal dve knihy, obe sa stali bestsellermi.

Reeve bol pre mnohých stelesnením nezlomnej sily a nádeje. Ako v roku 2002 informovali lekári, Christopher bol o prvým zdokumentovaným prípadom zmierňujúcej sa paralýzy, ktorá nastala po vážnom poškodení miechy.

"Hovoríme o bezprecedentnom prípade uzdravovania. Nemáme nič, na základe čoho by sme mohli hovoriť o budúcich prognózach," povedala neurochirurgička Naomi Kleitman, šéfka výskumu úrazov miechy pri National Institute of Neurological Disorders and Stroke. Samotný herec bol veľmi optimistický. "Moje uzdravovanie je pre mňa všetkým, pretože kým niektorí ľudia dokážu akceptovať život s postihnutím, ja medzi nich nepatrím. Chcem svoj život späť," vyhlásil herec.



O dva roky neskôr ale, bohužiaľ, zomrel len vo veku 52 rokov. Stalo sa tak 10. októbra 2004 v jeho rodnom New Yorku na zástavu srdca.