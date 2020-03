Slovenská tenistka prišla o kariéru v 24 rokoch, ale... Ulovila Federera!

WOLLERAU - Narodila sa na Slovensku, no vyrástla vo Švajčiarsku, kde začala aj profesionálne hrať tenis. Už v 24 rokoch ale Mirku Vavrincovú zranenie pripravilo o kariéru a namiesto toho sa stala manažérkou svojho priateľa Rogera Federera. O pár dní už oslávia 11 rokov manželstva a majú spolu štyri deti.

Mirka Vavrincová, dnes už Federer, sa narodila 1. apríla 1978 v Bojniciach. Mala však len dva roky, keď rodičia emigrovali do Švajčiarska. Tam neskôr začala aj jej tenisová kariéra. Jej najvyšším umiestnením medzi profesionálmi bola 76. priečka. No už v roku 2002 odišla do športového dôchodku po zranení päty.

Zdroj: TASR

V tom čase už randila s Rogerom Federerom, ktorého spoznala v roku 2000 na olympiáde v Sydney. Roger raz prezradil, že ich prvý bozk padol v posledný deň hier. Po skončení kariéry sa Mirka stala jeho manažérkou. A neskôr aj manželkou. Pár sa vzal 11. apríla 2009.

Zdroj: instagram.com/mirkafedererfanpage

V rovnakom roku prišli na svet ich dve dievčatká – identické dvojičky. V roku 2014 sa im zas narodili dvaja chlapci. Namiesto veľkých športových výhier sa tak podaril Mirke životný úspech v inej oblasti – má veľkú šťastnú rodinu.

Hoci Federer trávi veľa času mimo Švajčiarska, kde žijú, jeho manželka a štyri deti sú pre neho tou najväčšou prioritou. Ako sa začiatkom roka vyjadril pre Sunday Times, vymieňanie plienok medzi zápasmi stálo za to, že s Mirkou žije svoj sen.