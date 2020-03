Dlhoročné tajomstvo slovenského hudobníka: Nemanželský syn so známou herečkou!

Jozef Dodo Šošoka sa narodil 16. marca 1943 v Hronských Kosihách v okrese Levice. Maturoval na Gymnáziu v Komárne a študoval na Pedagogickej fakulte v Nitre.

O svojej ceste k bicím nástrojom povedal Šošoka pre Piešťanský denník: "Ako dieťa som do rúk bral všetko, s čím sa dalo hrať. Ceruzky, varechy, perkusie, kastanety, rumba gule, ale to som bol ešte veľmi malý. Keď som sa naučil hrať na husle i klavír, niečo mi stále chýbalo. Nebol som spokojný. A potom som to pochopil. Bolo mi dané, hrať na bicie nástroje."

Zdroj: TASR

Svoj prvý koncert odohral už v roku 1958 ako pätnásťročný. Počas vysokoškolského štúdia viedol amatérsku skupinu, ktorá vystupovala v Nitre na nedeľných jazzových popoludniach.

Od roku 1963 pôsobil v bratislavskej skupine Istropolitana, po roku 1966 hral so skupinou Combo 4 o rok neskôr spoluzakladal skupinu The Gentlemen. Po jej rozpade v roku 1973 hral vo viacerých skupinách a orchestroch doma aj v zahraničí. V roku 1988 získal štipendium na Berklee College of Music v americkom Bostone. Na svoju prvú sólovú platňu si musel počkať až do roku 1990.

Koncertoval napríklad v Jeruzaleme, Varšave, Berlíne, Tokiu, Budapešti, ale aj v Česku a samozrejme, doma na Slovensku. Získal viacero domácich a zahraničných ocenení, medzi nimi napríklad Cenu za celoživotné dielo, propagáciu džezu doma i v zahraničí a za vernosť džezu, ktorú mu udelil Slovenský hudobný fond. Zaslúžil sa o renesanciu džezu, darilo sa mu dostať kvalitných predstaviteľov tohto hudobného žánru na slovenské pódiá.

Jozef Dodo Šošoka zomrel 21. novembra 2008 vo veku 65 rokov. Zostala po ňom manželka Yveta, ktorú si vzal v roku 2007. Okrem toho dvaja synovia - mladší Andrej Šošoka a starší Peter Gábor. Toho mal s herečkou Adelou Gáborovou.

Ako Peter kedysi spomínal pre nitrianske SME, ako osemročný sa so Šošokom stretol, no netušil, že je to jeho otec. „Zdržal sa asi dve hodiny a keď odchádzal, povedal som tete Marike, ktorá sa o mňa starala, keď bola mama preč, že aké by to bolo úžasné, keby tento človek bol môj otec,” povedal vtedy. Verejne sa o tom tiež dlho nevedelo.