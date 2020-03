Fámy o smrti detského herca: Cez deň ich riešil s kamarátom... a o pár hodín zomrel!

PRAHA - Dnes by slávil narodeniny, no pred pár dňami si všetci pripomínali 30. výročie jeho smrti. Tomáš Holý (†21) patril k najobľúbenejším detským hercom, no rozhodol sa stať právnikom. Študoval, mal priateľku a nechápavo krútil hlavou nad fámami o vlastnej smrti. Naposledy len pár hodín predtým, než jeho život naozaj vyhasol.

Tomáš Holý sa narodil 17. marca 1968. K nakrúcaniu sa dostal náhodou, keď ho strýko kulisár odporučil režisérovi filmu Marečku, podejte mi pero. Neskôr ho preslávili ho najmä snímky Ako vytrhnúť veľrybe stoličku a Ako dostať otecka do polepšovne.

Popularita a herectvo ho však nezaujímali ako celoživotný obor. Rozhodol sa študovať právo. No nikdy ho nedokončil. Jeho život sa skončil len 9 dní pred 22. narodeninami.

Hoci bol taký mladý, viackrát kolovali fámy, že zomrel. „My sme sa v ten deň o tom bavili, že žije, že teda nezomrel a v ten deň nakoniec zomrel. Tých fám bolo počas jeho života niekoľko, už v 80. rokoch, táto prišla v roku 1990, celý deň sme sa spolu rozprávali, potom odišiel a neskôr umrel,” povedal v rozhovore pre extra.cz Tomášov kamarát z detských čias Ota Kars, ktorý o ňom po dohode s Tomášovým otcom napísal aj knihu.

Deň po svojich meninách vyrazil Tomáš s kamarátmi na predĺžený víkend na chatu. A nechýbala samozrejme ani návšteva krčmy. Dvaja mladí muži sa ale rozhodli povoziť v aute. „Obaja sme niečo vypili, určite niekoľko pív. Či aj panáky, to neviem. Neboli sme opití tak, že by sme sa motali alebo padali. Mali sme samozrejme pocit, že sme v pohode, ale dobrý nápad to nebol,“ zaspomínal si pre český blesk.cz po 27 rokoch od nehody Mirek Schlaichert s tým, že keby odmietol, Tomáš by sám určite nikam nešiel.

Po pár kilometroch sa otočili, no trasu vôbec nepoznali a v jednej nebezpečnej zákrute vyleteli z cesty. Narazili do jediného stromu v okolí a Holému sa už nedalo pomôcť.