Tragédia pri nakrúcaní: Syna (†28) legendárneho Brucea Leeho zastrelili... Namiesto slepého náboja vyletel ostrý!

Brandon Bruce Lee sa narodil 1. februára 1965 v Oaklande v americkej Kalifornii. Po záhadnej smrti Brucea Leeho v roku 1973 sa vtedy osemročný Brandon spoločne s matkou a sestrou presťahovali do Seattlu a neskôr do Los Angeles. Kvôli častým problémom so správaním vystriedal mladý Lee niekoľko stredných škôl, aby sa nakoniec v osemnástich presťahoval do New Yorku, kde začal navštevovať kurzy herectva na renomovanej umeleckej škole Lee Strasberga.

Brandon na hereckej ceste nasledoval otca, ale veril, že si dokáže vybudovať rešpekt sám za seba. Dokonca zvažoval venovať sa viac dramatickému herectvu, ale láska k bojovým umeniam ho neopustila. Neskôr študoval na bostonskej Emerson College a popri štúdiu sa zdokonaľoval v bojových umeniach kung-fu a thajskom boxe. Nádejný herec bol členom umeleckého spolku American New Theatre.

Zdroj: 20th Century Fox ​

Po návrate do Los Angeles dostal Brandon Lee prvú hereckú príležitosť v televíznom filme Kung Fu (1986) po boku veterána Davida Carradineho. Nasledovala hongkonská snímka Legacy of Rage (Dedičstvo vášne, 1986) a vedľajšia úloha vo filme Showdown in Little Tokyo (Zúčtovanie v malom Tokiu, 1991).

V roku 1992 odmietol ponuku na účinkovanie v životopisnom filme o jeho otcovi s názvom Dragon: The Bruce Lee Story (Dračí život Bruca Leeho, 1992). „Je to pre mňa príliš osobné, bolo by to šialené,” zdôvodnil vtedy svoje odmietnutie. Dvere k hviezdam Hollywoodu akými boli Steven Seagal či Jean-Claude Van Damme sa mu otvorili s kasovým trhákom Rapid Fire (Rýchly ako blesk, 1992).

Brandon Lee a David Carradine

Svoju poslednú úlohu si Brandon Lee zahral v temnom gotickom thrilleri The Crow (Vrana, 1993) natočenom na motívy komixového románu. Predpokladal, že pôjde o zlomové dielo jeho filmografie. Stvárnil rockového gitaristu Erica Dravena, ktorý sa vracia zo záhrobia, aby pomstil svoju smrť a znásilnenie svojej snúbenice.

Mladý herec nakoniec zomrel priamo na pľaci. Nakrúcali scénu, pri ktorej Eric vchádza do bytu a zisťuje, že jeho snúbenica bola zbitá a znásilnená. Postava, ktorú stvárnil herec Michael Massee, na neho okamžite vypáli z revolveru.

Michael Massee (1952 - 2016) vo filme Vrana Zdroj: Buena Vista International

Po zasiahnutí výstrelmi zostal Brandon ležať na zemi a nepohol sa, ani keď zaznelo režisérske STOP. V nemocnici ho operovali 6 hodín, no život mu nedokázali zachrániť.

Podľa článku v časopise Martial Arts Illustrated', ktorý vyšiel vo februári 1995, niekoľko dní pred nehodou použili zbraň s vyprázdnenými ostrými nábojmi, lebo nemali k dispozícii "slepé." Zvyšky pušného prachu spôsobili slabý výbuch a v hlavni sa zasekol úlomok náboja. Keďže pred osudnou scénou zbraň nevyčistili, projektil vystrelil a herca smrteľne zranil. Polícia skonštatovala, že na základe vlastností materiálu náboja a ostrých hrán úlomku bol účinok strely na krátku vzdialenosť ešte ničivejší ako od bežného náboja rovnakého kalibru.

Proti Masseeovi neboli vznesené žiadne obvinenia a podľa vyšetrovateľov nebol za smrť Brandona Leeho zodpovedný. Film bol dokončený za pomoci dablérov a počítačových trikov. V čase hercovej smrti zostávalo do konca nakrúcania iba 6 dní.

Brandon Lee vo filme Vrana Zdroj: Buena Vista International

Toto nešťastné úmrtie bolo o to tragickejšie, že krátko po skončení nakrúcania sa Brandon plánoval oženiť. V roku 1990 spoznal Lisu Hutton, o rok neskôr spolu začali žiť a zasnúbili sa v októbri 1990. Svadba bola naplánovaná na 17. apríla 1993. Lenže toho dňa sa už Lee nedožil, jeho život vyhasol 31. marca 1993.