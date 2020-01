Slovenský herec odchádzal v bolestiach: Posledné prianie sa mu nesplnilo...

Jozef Dóczy sa narodil 19. novembra 1929 v Nitre. Bol predavačom v potravinách (tri roky učeň, dva roky tovariš a potom majster). Zároveň chodil aj do učňovskej obchodnej školy, v ktorej si založili študentské divadlo. V tomto smere pokračoval aj počas vojenskej služby v Českej republike.

Do rodnej Nitry sa vrátil v roku 1953, ale divadlu sa spočiatku venoval len ochotnícky. Hrával v divadelnom ochotníckom súbore Nitran, s ktorým vystúpil na mnohých prehliadkach ochotníckych divadiel. Počas jednej z nich Dóczyho objavil legendárny divadelný režisér Andrej Bagar. Ten mu ponúkol angažmán vo vtedajšom Nitrianskom krajovom divadle (dnešné DAB). Dóczy ponuku prijal a vykročil na cestu profesionálneho herca aj napriek odmietavému postoju matky.

V nitrianskom divadle vytvoril Dóczy desiatky postáv. Profesionálnu kariéru mohol ukončiť v roku 1992, keď odchádzal do dôchodku, ale ani vtedy sa s divadlom nerozlúčil. Režiséri ho obsadzovali do rôznych inscenácií, spoliehajúc sa na jeho nestarnúce a rokmi čoraz pestrejšie komediálne majstrovstvo. Jeho herecké kreácie s kolegom Milanom Kišom v Zlatých chlapcoch, Jeppem z vŕšku, či Fidlikantoch na streche patria k vrcholom oboch predstaviteľov staršej generácie slovenského divadla. V šesťdesiatych rokoch minulého storočia spolu tvorili legendárnu komickú dvojicu.

Milan Kiš a Jozef Dóczy sa stretávali často aj pred televíznymi kamerami. Zdroj: RTVS

Až 174 rôznych postáv odohral nitrianskom divadle. Ďalšie desiatky úloh stvárnil vo filmoch, televíznych inscenáciách a rozprávkach ako napríklad Pán a hvezdár (1959), Skalní v ofsajde (1960), Most na tú stranu (1961), Tri gaštanové kone (1966), Tango pre medveďa (1966), Adam Šangala (1972), Sebechlebskí hudci (1975), Sváko Ragan (1976), Výmysly uja elektróna ((1978), Detektív Karol (1981), Jožko Púčik a jeho kariéra (1983), Rivers of Babylon (1998), Bonifác a zázračný anjel (2006), Kriminálka Staré mesto (2010) a mnohé iné.

Dóczyho posledným predstavením bol Adam Šangala v roku 2011, no umelec väzby s divadelným dianím ani potom nepretrhol. Stále navštevoval zákulisie a zaujímal sa o ostatných hercov.

„Volala som s ním naposledy na Vianoce. Bohužiaľ, už vtedy na tom bol zle. Menili mu kĺby. A on býval na štvrtom poschodí v dome, kde nebol výťah. Tak si viete predstaviť, aké ťažké to pre neho muselo byť,” povedala nám v januári 2013 umelcova herecká kolegyňa Eva Pavlíková. A oni sa zaujímali o neho.povedala nám v januári 2013 umelcova herecká kolegyňa Eva Pavlíková. Jozefa Dóczyho už roky pred smrťou trápili bedrové kĺby, kolená, aj bolesti chrbtice. Kvôli obrovskej cyste na kolene však jedna z nutných operácií musela byť odložená. Nakoniec ich absolvoval štyri. A musel sa učiť odznova chodiť - pomocou barly či špeciálneho vozíka. Kvôli rôznym komplikáciám bol herec odkázaný na silné lieky, ktoré sa tiež podpísali na jeho zdravotnom stave. A pribudli aj ťažkosti s tým najdôležitejším svalom ľudského tela, so srdcom. Uznávaný umelec odišiel do hereckého neba 21. januára 2013 vo veku 83 rokov.

Jozef Dóczy bol s divadlom spätý až do svojej smrti. Napriek tomu sa mu nesplnilo to, po čom túži azda každý herec - hrať až do úplného konca.povzdychol si pri zmienke o neuskutočnenom sne svojho kolegu po jeho smrti Leopold Haverl.