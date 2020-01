Slovenská herečka zažila neveru: 4 roky žil s ňou aj s milenkou!

Judita Hansman sa narodila 23. januára 1967 v Českom Krumlove. Neskôr sa s mamou Češkou a otcom Slovákom odsťahovala do Košíc. Ako dieťa sa venovala športu, záujem o divadlo prišiel až neskôr.

Na popud kolegyne Kvety Stražanovej vyštudovala VŠMU. Pôsobí v Prešporskom divadle, ktoré spoluzakladala.

Zdroj: Prešporské divadlo

Je známa aj zo seriálov Ordinácia v ružovej záhrade, Odsúdené, Divoké kone, Tajné životy, ZOO či Milenky. Okrem herectva sa venuje aj úpravám dialógov pre dabing a samotnému dabovaniu. Nahovorila napríklad aj upútavky pre Dvojku RTVS.

V súkromí si prežila ťažké chvíle, keď po rozvode jej otec prerušil kontakty aj s oboma dcérami. Ďalšie prišli, keď bola vydatá za režiséra Ivana Hansmana a prišla na jeho neveru. Napriek tomu s manželstvom neurobila rázny koniec.

„Vždy som si myslela, že keď jedného dňa zistím, že môj partner mi bol neverný, okamžite mu zbalím veci. No bola to len taká podivná predstava, zareagovala som úplne ináč,” povedala kedysi pre Nový čas. A tak žila roky s mužom, ktorý paralelne mal popri nej aj milenku. „Už je to štvrtý rok, čo žijeme síce spolu, ale v takomto podivnom stave,” zverila sa v roku 2009 Pluske. Vo vzťahu zostávala aj kvôli dcére Rebeke, nakoniec ale k rozvodu predsa len došlo.