Temné obdobie českej speváčky: Rakovina, smrť blízkych... a ďalší úder!

PRAHA - Zažila si obdobie, ktoré by mnohých položilo na lopatky. V roku 2010 bojovala Anna K s rakovinou, neskôr jej začali zo života odchádzať mnohí blízki ľudia. A potom rakovina udrela druhý raz - v inom orgáne a poriadnou silou.

Anna K sa narodila 4. januára 1966 ako Luciana Krejcarová. Venovala sa športu a jazykom, no ako dieťa pričuchla aj k umeniu – už ako 8-ročná účinkovala v divadle. Potom začala študovať na konzervatóriu.

Ako herečka nakoniec karty na umeleckej scéne nezamiešala, ale uplatnila sa ako speváčka. Hneď s prvou platňou Já nezapomínám mala veľký úspech.

Zdroj: Popron music

V roku 2010 do jej kariérneho a hlavne osobného života zasiahla rakovina prsníka. Anna K podstúpila chemoterapiu aj operáciu. Choroba zmizla a vyzeralo to na víťazstvo života nad smrťou.

Bohužiaľ, temné obdobie neskončilo. Speváčke začali zo života odchádzať blízki ľudia. Najprv priateľova mama, ktorú označovala za svoju najbližšiu kamarátku, potom vlastný otec, s ktorým si bola veľmi blízka. A ich odchodom to neskončilo... „To by zabilo aj vola, nieto mňa, keď to zdravie už nie je v poriadku,“ povedala v roku 2017 pre DvTv.

Zdroj: CT

A potom rakovina udrela druhýkrát. Nešlo o recidívu predchádzajúceho ochorenia, zasiahnutý bol iný orgán. Nálezov bolo viac, absolvovala viac chemoterapií a boli medzi nimi kratšie prestávky ako predtým. A opäť musela pod nôž. Liečbu ukončila v januári 2018, len deň pred svojimi narodeninami.