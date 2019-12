Najprv ju mal ako milenku! Legendárny Abrhám chodil s inou, keď si začal s Popelkou Šafránkovou

PRAHA - Josef Abrhám a Libuše Šafránková sú nielen legendami českého herectva, ale tvoria zároveň aj jeden z najstabilnejších šoubiznisových párov. Lenže v čase, keď dnešný oslávenec spoznal svoju budúcu manželku, tvoril pár so známou speváčkou.

Josef Abrhám sa narodil 14. decembra 1939. Po maturite nemohol ísť kvôli kádrovému posudku na žiadnu vysokú školu. Najskôr preto pracoval v znárodnenej rodinnej tehelni, aby potom mohol vyplniť do prihlášky na Vysokú školu múzických umení v Bratislave povolanie - robotník.

Po dvoch semestroch prešiel na pražskú DAMU a vojenskú službu si odkrútil v pražskom Vinohradskom divadle. Po vojenčine dostal ponuku do Národného divadla, ale rozhodol sa pre experiment. V začínajúcom divadle v ulici Ve Smečkách, ktoré dostalo názov činoherných klub, strávil celých tridsať rokov. A zoznámil sa tu aj so svojou manželkou Libušou Šafránkovou.

Zdroj: Profimedia

No nie je žiadnym tajomstvom, že na začiatku ich vzťahu český herec tvoril pár ešte so speváčkou Nadou Urbánkovou. Dvojitý život vydržal dávny playboy viezť celé dva roky. A nič netušiaca Naďa sa o partnerovej nevere dozvedela pomerne potupne - od svojej kaderníčky. „Veľmi som sa zamilovala. Vydržali sme spolu 8 rokov. Nikdy sme sa nevzali, bol to však jeden z najdlhších vzťahov môjho života a z mojej strany určite najsilnejší. Len na ten rozchod nerada spomínam,“ hovorí dnes Urbánková.

Hneď, ako sa dvojica rozišla, sa Abrhám oženil so Šafránkovou a onedlho po tom sa im narodil syn Josef.

Zdroj: CT

Rad krásnych úloh priniesli Abrhámovi šesťdesiate a sedemdesiate roky okrem iného v snímkach Každý den odvahu, Dita Saxová, Pension pro svobodné pány, Partie krásného dragouna či Holka na zabití. V roku 1976 sa objavil v epizódnej úlohe v komédii dvojica Smoljak-Svěrák Marečku, podejte mi pero! a s ňou prišiel zásadný obrat k úsmevným snímkam.

Titulné a vďačné úlohy hral Abrhám v komédiách Kulový blesk či Vrchní, prchni!, v Menzelovej adaptácii románu Vladislava Vančuru Konec starých časů a Žebrácká opera. V pražskom Činohernom klube zase exceloval v hrách Višňový sad, Strýček Váňa, Racek, Hráči, Revizor, Tři v tom, Žebrácká opera či Audience. Známy je aj z seriálu Nemocnice na kraji města.