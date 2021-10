Vnuk známej českej herečky: Vyšiel z paneláku a STRIEĽAL!

Hana Brejchová už dlhšie nie je v kontakte so svojou dcérou Svetlanou. Tá žije v inej časti republiky s mužom, ktorého rodina ale najnovšie o Svetlane a jej synovi Jaroslavovi nebude chcieť ani počuť.

Jaroslav (17) mal totiž konflikt s mladým mužom (26) z rodiny svojej kvázi nevlastnej tety. „Medzi dvomi mužmi malo dôjsť k nebezpečnému vyhrážaniu. Vzhľadom k vyšetrovaniu ale nemôžeme viac povedať. V prípade nebol zatiaľ nikto obvinený,” uviedla policajná hovorkyňa Iva Kormošová.

Roztržka dvoch mužov skončila postrelením toho staršieho z nich. „Ten chalan vyšiel na sídlisku von z paneláku so zbraňou a strelil ho zblízka od boku. Išlo síce len o plynovú pištoľ, ale keby ho trafil do citlivého miesta, tak to mohlo mať tragické následky,” povedala denníku Aha! očitá svedkyňa patriaca do rodiny postreleného.

Nakoniec sa ale práve u neho objavila zásahovka a odviedla ho do cely predbežného zadržania. Príbuzní tvrdia, že Jaroslav ho krivo obvinil z toho, že po ňom hodil granát. „Nakoniec to skončilo tak, že postrelený je vo väzbe. On síce nie je žiadny svätec, ale že sa ten pladý Jaroslav dostane k zbrani a strieľa po ľuďoch, to nie je v poriadku. Tu zlyhala výchova a asi niečo na tom bude, keď tú Svetlanu v minulosti mama Brejchová zavrhla, pretože dala prednosť chlapovi pred vlastnými deťmi,” vyhlásila príbuzná postreleného.

Keď český denník kontaktoval Hanu Brejchovú, o ničom nevedela. „A ani o tom nechcem nič počuť, toto nie je moja vec,” vyhlásila rázne.

