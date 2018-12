Pikantéria herca z Pelíškov: Sexuálne dobrodružstvo s otcovou milenkou... mama skoro skolabovala!

Jiří Kodet sa narodil 6. decembra 1937 do umeleckej rodiny - zo strany matky to boli divadelníci, z otcovej zas výtvarníci. Jeho rodičia sa však rozviedli o on potom žil s mamou, herečkou Jiřinou Steimarovou, jej druhým manželom a dvomi nevlastnými sestrami.

S nevlastným otcom Jaroslavom mal dobrý vzťah, práve on ho učil bicyklovať sa či korčuľovať. Jaroslav ale neskôr emigroval a Jiří to prežíval dosť ťažko. Ako sa však po rokoch ukázalo, „prevzal” po ňom dokonca aj milenku. Pikantériu z rodinnej histórie prezradila jeho sestra Julie v knihe Život ve stínu slavného hereckého rodu Steimarů.

Herec si vraj bez matkinho vedomia vodil domov svoje známosti. Raz Jiřina v byte objavila krzsu a nezaobišlo sa to bez hlasného kriku. Jej syn teda vybehol zo svojej izby. „Lenže spolu s ním vyšla tiež istá pani Hlaváčková, manželka známeho klaviristu. Bola to tá istá pani, s ktorou bol otec ešte pred emigráciou neverný svojej manželke. Takže doteraz neviem, či mala mama väčší šok z krysy, alebo z toho, že Jirka má s jej druhým mužom rovnakú milenku,” uviedla Julie.

Sestra hereckej legendy dokonca prezradila aj to, že Kodet v Perlíškoch využil skúsenosti z vlastného života. Manželke vraj raz spravil scénu, keď namiesto ňokov (gnocchi) pripravila hosťom halušky. A hlášku Proletáři všech zemí, vyližte mi prdel! vraj kričal z balkóna už v mladosti.

Jiří Kodet je tiež známy z filmov Všichni dobří rodáci, Knoflíkáří alebo Musíme si pomáhat. Zomrel 25. júna 2005.