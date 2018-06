Slávna herečka zamlada: Neuveríte vlastným očiam... Pozrite na ňu!

Meryl Streep sa narodila 22. júna 1949. Ako školopovinné dievča vraj vyzerala skôr ako okuliarnatý chlapec. Hoci účinkovala v stredoškolských hrách, vážnejší záujem o divadlo prejavila, až keď na univerzite zažiarila v hre Slečna Júlia. Vo filmoch sa začala objavovať v druhej polovici 70. rokov.

Meryl je neskutočne talentovaná a má na svojom konte veľa ocenení, nechýbajú ani Oscary. Čo sa jej výzoru týka, len málokto ju označí za krásnu. No má neskutočné vyžarovanie a charizmu. Posvietili sme si preto na filmy z dávnejších čias a zistili sme, že bola dokonca tak trochu aj chameleón. V jednom roku mala pred kamerami tmavohnedé vlasy aj tmavší blond.

Ako brunetke to Meryl v roku 1977 neskutočne pristalo. Zdroj: 20th Century Fox

V rovnakom roku vyšiel aj film, kde mala Meryl svetlé vlasy. Zdroj: Astral Video

Málokto však vie, že herečka si vyskúšala aj ryšavú farbu. Objavila sa tak vo filme Francúzova milenka z roku 1981. Za túto úlohu bola dokonca nominovaná aj na Oscara. Tento rok získala v poradí už 21. nomináciu, sošky získala zatiaľ tri, a to za filmy Kramerová vs. Kramer, Sofiina voľba a Železná lady. „Prehrala som viackrát, než ktokoľvek iný. To je mi fakt pekný rekord,” vyhlásila v minulosti na margo mnohých nominácií.

Meryl Streep už bola pred kamerami aj ryšavá. Zdroj: United Artists

Okrem troch ocenených trhákov zažiarila herecká ikona aj iných známych tituloch. Môžete si ju pamätať z komédie Smrť jej pristane, drámy Dom duchov, romantickej drámy Madisonské mosty, romantickej komédie Diabol nosí Pradu, či muzikálu Mamma Mia!

Meryl Streep ako 30-ročná Zdroj: Universal pictures