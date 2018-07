72-ročná Cher v spoločnosti: Sexi top a bozky s Meryl Streep!

LONDÝN - (Ne)prekvapila! Pondelkový podvečer sa niesol v znamení slávnostnej premiéry filmu Mamma Mia! Here We Go Again. Nechýbala na nej ani speváčka Cher (72), ktorá si v počine zahrala. Nestarnúca tmavovláska si pri tej príležitosti obliekla outfit, ktorého súčasťou bol aj provokatívny top. Umelkyňa však prekvapila aj bozkom, ktorý dala herečke Meryl Streep (69).

Speváčka Cher sa v spoločnosti ukazuje už len občas. Keď sa tak ale stane, vždy to stojí za to. Zaujala aj na pondelkovej premiére muzikálu Mamma Mia! Here We Go Again, ktorá bola priam nabitá celebritami.

Slávna speváčka sa predviedla v poriadne odvážnom tope, ktorý jej odhaľoval prednosti. Hoci tmavovláska oslávila v máji 72. narodeniny, provokatívnych kúskov sa očividne vzdať nemieni. Skvele vyzerala aj Meryl Streep. Tá zvolila outfit primeraný svojmu veku - modré šaty, v ktorých priam žiarila.

Obe dámy si premiéru užívali a rozdávali úsmevy na všetky strany. Fotografov príjemne prekvapili, keď si v istej chvíli dali bozk na ústa.

Cher si na premiéru obliekla takýto odvážny top. Zdroj: SITA

Cher a Meryl Streep si počas pózovania fotografom vymenili takýto bozk na ústa. Zdroj: SITA