Na letisku ako doma! Stíha lásku, prácu aj charitu

Po oslavách neváhala a opäť zavítala na letisko. Tentokrát však smerovala na Slovensko, kde sa venuje najmä svojej charite a rodine. V spolupráci so Slovenskou národnou galériou a spoločnosťou BDO pripravilo Michaeline OZ sériu workshopov pre seniorov zameraných na slovenskú modernu, architektúru Vladimíra Dedečka, intuitívne písanie či kresbu pastelom pod vedením maliara Igiho Brezu. Ako zakladateľka OZ Vetlus, prezentovala aj spolu s riaditeľkou združenia, aktivity a činnosti spoločnosti IBM international, v rámci IBM Kindness Festival-u.

Následne si to zamierila do štúdií RTVS, kde činnosti OZ Vetulus, a najmä informatívnu platformu Liga pre seniorov, predstavila v populárnej relácii Milujem Slovensko. Krásna Michaela spolu so svojím teamom v októbri tohto roku spustili platformu, ktorá poskytuje všetky dôležité informácie pre seniorov a ich rodinných príslušníkov, na jednom mieste. Odbornými garantmi a partnermi platformy pritom sú inštitúcie ako je Sociálna poisťovňa, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, či VÚC. Viac o tejto platforme nájdete na www.ligapreseniorov.sk

