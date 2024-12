Vyčarujte si kúzelné Vianoce: Disney Lorcana spojí celú rodinu v magickom dobrodružstve

(Zdroj: Disney Lorcana )

Fenomén Disney Lorcana: Jednoduché pravidlá a nádherné ilustrácie

Disney Lorcana otvára dvere do magického sveta plného čarovného atramentu, tajomstiev, obľúbených hrdinov aj zákerných zloduchov. Prvá séria kariet s názvom The First Chapter vyšla v auguste 2023 a okamžite sa rozšírila do mnohých krajín. Srdcia fanúšikov si Lorcana získala predovšetkým vďaka nádherným ilustráciám a obľúbeným Disney postavám. Každá karta je malým umeleckým dielom a nájdete na nej mnoho dotiahnutých detailov. Na ilustráciách sa podieľa desiatky rôznych umelcov a na každej karte nájdete meno toho, kto ju maľoval.

Zobraziť galériu (4) (Zdroj: Disney Lorcana )

Vyšlo aj niekoľko jazykových mutácií Lorcany. Okrem anglického originálu zoženiete karty aj v nemčine, francúzštine alebo taliančine. Hra je vhodná pre deti od 8 rokov a to vďaka svojim jednoduchým pravidlám. Ani nemusíte zložito zbierať alebo zostavovať vhodný balíček.

Ideálne je siahnuť už po predpripravenom balíčku, s ktorým môžete rovno začať hrať. V štartovacom balíčku nájdete 60 kariet a k tomu ešte rozširujúci balíček s 12 náhodne vybranými kartami. Disney Lorcana je navrhnutá tak, aby si ju užili ako úplní nováčikovia, tak aj skúsení hráči kartových hier.

Stratégiu a obťažnosť si totiž do istej miery volíte sami. Podľa toho, aké karty si do balíčka namiešate a aký atrament zvolíte. V Disney Lorcana sú karty rozdelené podľa farieb atramentu, z ktorých každá predstavuje trošku iný herný štýl. Niektorý je viac obranný, iný agresívne útočí. Disney Lorcana sa vám prispôsobí podľa toho, ako skúsený hráč ste. Čo z nej robí ideálnu hru prakticky pre kohokoľvek. Podmienkou je iba základná znalosť angličtiny.

Zobraziť galériu (4) (Zdroj: Disney Lorcana )

Neustále pribúdajú nové postavy a príbehy

Disney Lorcana ponúka prakticky nekonečné možnosti hrania. Množstvo kariet v obehu sa totiž neustále rozširuje. Pravidelne raz za štvrťrok vychádzajú nové série. V súčasnej dobe je už vonku šiesta s názvom Azurite Sea. Každá séria prináša do hry nielen nové postavy, ale aj lokácie, predmety alebo napríklad piesne.

Prečo dať Disney Lorcana šancu:

Jednoduché pravidlá a známe postavy : Lorcana je navrhnutá tak, aby si ju užili naozaj všetci, od začiatočníkov až po skúsených hráčov. Intuitívne pravidlá a krásne ilustrácie zaručujú rýchle pochopenie pravidiel a hodiny zábavy.

: Lorcana je navrhnutá tak, aby si ju užili naozaj všetci, od začiatočníkov až po skúsených hráčov. Intuitívne pravidlá a krásne ilustrácie zaručujú rýchle pochopenie pravidiel a hodiny zábavy. Svet plný mágie : Ponorte sa do bohatého a detailne prepracovaného sveta Lorcany, kde sa prelínajú obľúbené Disney postavy s tajomnými atramentmi/inkami. Každá karta je malým umeleckým dielom, ktoré vás vtiahne do príbehu.

: Ponorte sa do bohatého a detailne prepracovaného sveta Lorcany, kde sa prelínajú obľúbené Disney postavy s tajomnými atramentmi/inkami. Každá karta je malým umeleckým dielom, ktoré vás vtiahne do príbehu. Spoločné zážitky: Lorcana je hra aj spoločenský zážitok. Zbierate karty, budujete si unikátne balíčky a súťažíte s rodinou a priateľmi. Navyše každé rozbaľovanie balíčka kariet je už samo o sebe zážitkom, pretože karty sú v rozširujúcich balíčkoch namiešané vždycky náhodne. A ktovie, možno sa v tom vašom bude ukrývať skutočne vzácna karta.

Zobraziť galériu (4) (Zdroj: Disney Lorcana )

-reklamná správa-