Krásne Vianoce a Šťastný Nový rok Vám vinšuje Vitis

Vianočná chuť s vínami Vitis

Známa foodblogerka a autorka kuchárskych kníh Sistersbakery - Miška Smolová pripravila v spolupráci s vinárstvom Vitis chutnú špecialitku. Tak neváhajte a vyskúšajte aj vy.

Miškina lokšová roláda

Na domáce lokše:

500 g v šupke uvarených zemiakov (typ: múčne)

150 g polohrubej múky do cesta

1 ČL soli

200-300 g polohrubej múky na podsypanie

husacia masť na potieranie

Na plnku:

500 g husacej, alebo kombinácia husacej a kuracej pečene

50-700g husacia masť

2-3 menšie jablká

majoránka, soľ, čerstvo mleté čierne korenie

Ako na to?

Na domáce lokše si ako prvé uvaríme zemiaky v šupke. Necháme ich vychladnúť, potom ich prelistujeme (alebo nastrúhame na jemnom strúhadle), pridáme k nim múku a vymiesime cesto. To vyšúľame do valčeka s priemerom asi 5 cm, nakrájame na širšie kúsky a na dobre pomúčenej doske vyvaľkáme na lokše. Cesto je lepkavé, preto si ho dobre pomúčime z oboch strán (a aj valček). Tenké vyvaľkané lokše potom opekáme na suchej panvici z oboch strán asi minútu-dve. Pozor, ide to rýchlo. Po upečení lokše si panvicu vždy vytrieme suchou papierovou utierkou.

Husaciu pečeň (alebo kombináciu s kuracou) dáme do roztopenej husacej masti do kastrólika a asi 20-30 minút ju varíme v tuku. Potom ju vyberieme a spolu s 2-3 PL masti ju ponorným mixérom rozmixujeme do krémova. V prípade potreby pridáme ešte viac masti. Pečeňový krém dochutíme soľou, čerstvo mletým čiernym korením a majoránkou. Odložíme bokom.

Jabĺčka nakrájame na malé kocky a v malom kastróliku ich podliate trochou vody krátko podusíme na polomäkko. Zlejeme prebytočnú tekutinu.

Príprava lokšovej rolády:

Na pracovnej ploche si vedľa seba uložíme 3 lokše tak, aby sa čiastočne prekrývali a vytvorili tak súvislý pás. Na mieste, kde sa prekrývajú, ich „prilepíme“ pomocou pečeňovej nátierky. Potom si pripravíme ďalšie 3 lokše, ktoré tentoraz umiestnime ponad prvý rad lokší. Opäť tak, aby sa lokše prekrývali vedľa seba ale aj pod sebou a prekryté miesta spájame pomocou pečeňového krému. Takto nám vznikne súvislý plát lokší, ktorý ostrým nožom po okrajoch zarovnáme, aby sme dostali väčší obdĺžnik. Ten potrieme pečeňovým krémom a na spodný okraj nanesieme uvarené jabĺčka. Okolo nich potom začneme opatrne plát lokší rolovať natesno tak, aby sme vytvorili roládu s jabĺčkami v strede.

Lokšovú roládu zabalíme do potravinárskej fólie a necháme v chladničke stuhnúť.

Krájame ju na asi 1,5-2 cm kúsky a podávame ako zájedok k vínku.

Náš tip: namiesto varených jabĺčok sa do lokšovej rolády výborne hodia aj sušené slivky. Tie pred použitím namočíme do vody a na prilepšenie môžeme pridať trochu červeného vína. Do rolády ich potom nasekáme na menšie kúsky.

A práve k takejto roláde, lokšiam či zimným jedlám ako je pečená hus, kačka sa hodí pravé slovenské víno. A to doslova, pretože sa jedná o slovenskú vyšľachtenú odrodu Dunaj. Spoznajte aj vy túto jedinečnú slovenskú odrodu a víno z kolekcie Vitis Galéria. Má krásnu tmavú červenú farbu, s príjemnou chuťovou plnosťou, v ktorej dominujú ovocné tóny zrelých višní. Táto odroda chutí vynikajúco aj v kombinácii s divinou ale aj s čokoládovými dezertami.

Inšpirácie na snúbenie jedla s vínom nájdete v receptoch, ktoré pre Vitis vytvorila známa foodblogerka Michaela Smolová @sistersbakery.sk a nájdete ich na www.vitis.sk aj na sociálnych sieťach FB a IG @vitis_via_vinum

Široký výber odrôd Vitis Galéria alebo Vitis Vegan nájdete a nakúpite výhodne na e-shope: www.najnapoje.sk

