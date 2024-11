Naozaj vás od dokonalého zraku delí len pár minút? Všetko, čo by ste mali vedieť o operácii očí

(Zdroj: NeoVízia)

Aké očné chyby či ochorenia dokáže operácia očí vyriešiť?

Je pravdou, že operácia očí dokáže pacientov zbaviť krátkozrakosti, ďalekozrakosti, starozrakosti či sivého zákalu a pri zákroku dokonca skorigovať aj astigmatizmus. Nie je však operácia očí ako operácia očí – kým krátkozrakosť a ďalekozrakosť u pacientov do približne 40 rokov rieši refrakčná operácia očí, starozrakosť či sivý zákal je riešený implantáciou vnútroočnej šošovky. Ide o dva odlišné typy operácií, no pri oboch sa na Očnej klinike NeoVízia používajú najmodernejšie femtosekundové lasery LenSx a VISUMAX 800. „Vďaka použitiu femtosekundového laseru je operácia úplne bezpečná, bezbolestná a pacientovi prináša nielen nižšie riziká, ale aj rýchlejšiu rekonvalescenciu. Už na druhý deň po zákroku sa môže vrátiť do svojho bežného života,“ vysvetľuje primár Očnej kliniky NeoVízia Bratislava, MUDr. Radovan Piovarči. Ak teda uvažujete nad operáciou, prvým krokom by mala byť návšteva spoľahlivej očnej kliniky s renomovanými očnými lekármi, kde vás dôkladne vyšetria.

Pre koho je operácia očí vhodná?

To, či ste vhodným kandidátom na operáciu, môže lekár určiť až po dôkladnom vstupnom vyšetrení. Na Očnej klinike NeoVízia prebieha takéto vyšetrenie približne tri hodiny, počas ktorých je potrebné dôsledne zmerať a vyhodnotiť desiatky parametrov. „Až komplexné vstupné vyšetrenie nielen stanoví, či je pacient vhodný kandidát na laserovú operáciu, ale aj aký zákrok je preňho najvhodnejší. Neexistuje totiž jedna metóda, ktorá by vyhovovala každému. Je potrebné brať do úvahy nielen zdravotný stav pacienta, ale aj jeho očakávania, potreby, nároky jeho zamestnania, koníčky, či koľko času trávi za volantom. Podľa toho sa stanoví ten najlepší postup pre pacienta z dlhodobého hľadiska. Nepúšťame sa do operácií, o ktorých vieme, že pacientovi neprinesú dostatočné zlepšenie a nebudú mať pre pacienta očakávaný efekt,“ hovorí primár MUDr. Piovarči, ktorý vo svojej praxi vykonal už viac ako 25-tisíc operácií.

Čo operácii predchádza?

Hoci vstupné vyšetrenie v NeoVízii trvá niekoľko hodín, neočakávajte, že hneď po vyšetrení pôjdete na operačný zákrok. „Je neprípustné, aby pacient podstúpil vyšetrenie aj laserový zákrok v ten istý deň. Štandardom je 48-hodinové rozpätie, minimálny odstup je 24 hodín. Dôvodom sú špeciálne vyšetrenia v cykloplégii a mydriáze, ktoré pacient musí podstúpiť, aby mal lekár všetky potrebné informácie pre diagnostiku. Tieto vyšetrenia však zásadne menia niektoré dôležité vlastnosti oka. Ak by lekár operoval pri týchto skreslených podmienkach, hrozí, že operácia sa nepodarí a pacient nebude s jej výsledkom spokojný,“ varuje očná chirurgička MUDr. Miriam Záhorcová.

Ako operácia prebieha?

Operácia očí patrí medzi jednodňové chirurgické zákroky, nevyžaduje si celkovú anestéziu, ani po nej pacient nemusí ostať na PN. „Na deň zákroku nie je potrebná žiadna špeciálna príprava. Je však vhodné, aby ste po zákroku domov neodchádzali sami a na operáciu si so sebou priniesli aj slnečné okuliare, pretože oči sú bezprostredne po zákroku citlivejšie na svetlo. To však do druhého dňa odznie,“ hovorí MUDr. Záhorcová. Pred zákrokom lekár do oka postupne kvapká lokálne anestetikum vo forme očných kvapiek, až kým oko nie je úplne znecitlivené. Zároveň, pacient dostane liek na uvoľnenie. Počas zákroku je pacient úplne pri vedomí a lekár s ním komunikuje o priebehu operácie. Dĺžka operácie záleží od jej typu. Kým refrakčná operácia trvá približne 10-15 minút, implantácia vnútroočnej šošovky do jedného oka zaberie približne 15-20 minút. Po zákroku pacient môže ísť bezpečne domov.

Medzi pacientov, ktorí v NeoVízii absolvovali operáciu očí, patrí aj známa slovenská fitness trénerka Zora Czoborová. Pred štyrmi rokmi sa vďaka operácii metódou PRELEX zbavila presbyopie, tzv. stareckej slabozrakosti. „Hoci som mala pred operáciou rešpekt, som veľmi rada, že som sa odhodlala ísť. Omnoho viac sa zlepšila kvalita môjho života, a to nielen pri športovaní. Pán primár Piovarči, ktorý ma operoval, mi pred zákrokom všetko vysvetlil a celú operáciu sa so mnou o tom, čo robí, rozprával. Samotný zákrok bol až neuveriteľne rýchly a ja som sa cítila úplne v poriadku. Na druhý deň na kontrolu som šoférovala a po návšteve u pani doktorky som išla normálne do práce. Bol to neuveriteľný pocit, všetko som zrazu videla ostro,“ spomína si Zora na svoju operáciu.

Je potrebná pooperačná starostlivosť?

Hoci už po operácii pacient vidí ostro, v žiadnom prípade sa nesmie zanedbať pooperačná starostlivosť. Tá je pre pozitívny výsledok operácie rovnako kľúčová. „Prvú kontrolu po väčšine operácií u nás pacient absolvuje už do 24 hodín. Vieme tak zaistiť, že v prípade komplikácií budeme mať dostatok času skorigovať nepriaznivý stav skôr, ako sa dostavia ťažkosti. Absolvovať kontrolu po 3-4 dňoch od operácie, alebo až vtedy, keď sa dostavia ťažkosti, je neskoro. V takýchto prípadoch je náprava omnoho náročnejšia,“ vysvetľuje MUDr. Piovarči, ktorý sám v roku 2010 absolvoval laserovú operáciu očí metódou NeoLASIK HD.

