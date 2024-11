Solárna energia už aj v dm. (Zdroj: dm drogerie markt – SHdesign)

dm kladie vysoký dôraz na životné prostredie a na využívanie nevyčerpateľných zdrojov energie. Zelenú elektrinu nakupuje od dodávateľa (VSE) do približne 60 percent filiálok, pričom snahou je do nákupu obnoviteľných zdrojov energie zapojiť aj prenajímateľov. Nedávno bola sfinalizovaná inštalácia solárnych panelov na strechy filiálok v Bernolákove a Seredi – Prúdy. Do konca roka 2024 je naplánovaná ich montáž ešte v rámci centrálneho skladu dm a filiálky v Dunajskej Strede, čím bude na zelenú energiu napojených celkovo 100 filiálok. Každý obchodný rok je v pláne montáž fotovoltických elektrární v rámci piatich filiálok dm.