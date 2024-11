Meníme nemocnice k lepšiemu od Skalice po Krompachy

Zvolenská nemocnica sa zmení na zariadenie porovnateľné s najmodernejšími v Európe (Zdroj: AGEL)

Predloženiu projektov do výziev Plánu obnovy a odolnosti predchádzalo viacero rokov systematickej práce. Investovalo sa do generelov nemocníc, do štúdií, do projektov s cieľom dostať ich až do štádia stavebného povolania. Všetky tieto investície išli z vlastných zdrojov spoločnosti AGEL a ich suma sa vyšplhala k 4 miliónom eur.

Vďaka tejto systematickej práci mohol projektový tím identifikovať projekty, ktoré po vyhlásení výziev upravili podľa ich podmienok a následne podali žiadosti o finančné prostriedky do majetku krajských a mestských nemocníc.

Zobraziť galériu (11) Výsledkom investície prevyšujúcej 34 miliónov eur vo Zvolene bude moderný, päťpodlažný pavilón chirurgických disciplín (Zdroj: AGEL)

Cielené investície do plánovania rozvoja zdravotníckych zariadení spolu so systematickým prístupom umožňujú spoločnosti AGEL dodržiavať harmonogramy bez potreby dodatkov, ako sa zaviazala v rámci pravidiel výzvy.

Nový lôžkový pavilón v Skalici

Do dvoch rokov budú mať pacienti skalickej nemocnice k dispozícii nový lôžkový pavilón internistických disciplín s garanciou najvyššieho možného komfortu v rámci prístrojového vybavenia, ale aj obsluhy, starostlivosti a prístupu zdravotníckeho personálu.

Ide o dôležitý krok nielen pre nemocnicu v Skalici, ale aj pre celý región. Štvorposchodový lôžkový pavilón internistických disciplín s kapacitou 96 lôžok, ktorý bude stáť na mieste pavilónu bývalej neurológie umožní výrazne zlepšiť kvalitu zdravotnej starostlivosti. Pavilón bude mať moderné prístrojové vybavenie a logistické usporiadanie na diagnostiku, hospitalizáciu a liečbu pacientov. Rovnako sa zlepší komfort pre zdravotnícky personál vďaka optimalizácii starostlivosti a prístupu k pacientom.

Zobraziť galériu (11) Skalica bude mať po modernizácii štvorposchodový lôžkový pavilón internistických disciplín (Zdroj: AGEL)

Financovanie z plánu obnovy bolo podmienené splnením prísnych míľnikov. „Jedným z nich bolo podpísanie zmluvy so zhotoviteľom. Tento kľúčový krok sa nám podarilo spraviť ešte v prvom kvartáli tohto roku. Tým sme oficiálne začali realizáciu projektu, ktorý si vyžiada investíciu vo výške viac ako 27 miliónov eur. Je to najväčšia investícia do zdravotného zariadenia v Trnavskom samosprávnom kraji. Vďaka profesionálom z radov projektového tímu sa nám i naďalej darí napredovať podľa naplánovaného harmonogramu výstavby,“ priblížil výkonný riaditeľ spoločnosti AGEL a manažér zodpovedný za projekty plánu obnovy spoločnosti AGEL Tomáš Lučkai.

Levická nemocnica kompletne zmení tvár

Stavebné práce sú v plnom prúde aj v levickej nemocnici. Realizujú sa za plnej prevádzky, čo aktuálne pacientom prináša isté nepohodlie, no onedlho sa môžu tešiť na modernú nemocnicu, ktorá v regióne nebude mať obdobu. Súčasťou projektu je komplexná rekonštrukcia budovy lôžkového pavilónu a dobudovanie priestorov diagnostického pavilónu. Dokončený bude v polovici roka 2026.

Zobraziť galériu (11) Po rekonštrukcii sa pacienti v Leviciach môžu tešiť na modernú nemocnicu, ktorá v regióne nebude mať obdobu (Zdroj: AGEL)

V rámci rekonštrukcie prejde modernizáciou až 170 lôžok, vybuduje sa 5 nových centrálnych operačných sál, jednotka intenzívnej starostlivosti, ako aj moderná lôžková jednotka oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) a oddelenie multiodborovej intenzívnej starostlivosti (OMIS). Pacienti sa môžu tešiť na prepojenie nedávno otvoreného urgentného príjmu s diagnostickým komplexom (RTG, USG, CT) a s novo vybudovanými operačnými sálami.

Celkový účet investície presiahne sumu 70 miliónov eur, pričom 56 miliónov je z plánu obnovy a 15 miliónov investuje AGEL z vlastných zdrojov.

Na strednom Slovensku budú nemocnice 3. tisícročia

Stavebný ruch vládne už niekoľko mesiacov aj vo zvolenskej nemocnici. Výsledkom investície prevyšujúcej 34 miliónov eur bude moderný, päťpodlažný pavilón chirurgických disciplín. V nadväznosti na existujúcu chirurgickú časť vznikne jeden funkčný, moderný, prepojený celok s kvalitou služieb porovnateľnou s najmodernejšími zariadeniami v Európe. Pre pacientov tento projekt prinesie desiatky zrekonštruovaných a 60 nových lôžok, nové operačné sály a modernú recepciu. Úplnou novinkou budú tzv. rodinné izby na gynekologicko-pôrodníckom oddelení, ktoré umožnia sprevádzajúcej osobe, aby bola s rodičkou počas celého pobytu v nemocnici. Samozrejmosťou budú nové prístroje či zariadenie.

Zobraziť galériu (11) Jedno z oddelení žiarskej nemocnice pred rekonštrukciou (Zdroj: AGEL)

Aktuálne sa práce sústredia na 2. nadzemnom podlaží chirurgického pavilónu, kde prebieha rekonštrukcia oddelenia JIS, na 3. sa realizuje rekonštrukcia oddelenia neonatológie, ktorá bude ukončená v priebehu jesene tohto roka a na 4. podlaží sa modernizujú dve operačné sály tak, aby svojím charakterom a vybavením zodpovedali podmienkam 3. tisícročia. Celá budova dostala nová hliníkové okná a pracuje sa aj na zateplení, aby sa tak znížila jej energetickú náročnosť.

Zobraziť galériu (11) Takto to v žiarskej nemocnici vyzeralo počas búracích prác (Zdroj: AGEL)

Aj Nemocnica AGEL Žiar nad Hronom profituje z úspešnosti tej zvolenskej, ktorej sa podarilo získať veľkú investíciu z prostriedkov plánu obnovy. „Vďaka tomu sme mohli významnú časť finančných prostriedkov určených na investície vo zvolenskej nemocnici, ktoré sú dnes súčasťou veľkého projektu, presunúť do Žiaru nad Hronom. Túto symbiózu v rámci našich zariadení v stredoslovenskom regióne plánujeme využívať aj naďalej,“ vysvetlil Tomáš Lučkai.

Zobraziť galériu (11) Zmodernizované oddelenie nemocnice v Žiari nad Hronom (Zdroj: AGEL)

Novú tvár dostane fasáda budovy a príjazd k lôžkovej časti. Každá izba na oddelení jednodňovej zdravotnej starostlivosti bude mať vlastné sociálne zariadenie a komfortné vybavenie zodpovedajúce 21. storočiu. V týchto dňoch sa finišuje s rekonštrukciou urgentného príjmu, ktorá zahŕňa aj vybudovanie priestrannej čakárne pre pacientov a novej recepcie. Zároveň v oboch nemocniciach, ktoré sú v majetku banskobystrickej župy, pribudlo vyše 100 nových lôžok.

Zobraziť galériu (11) (Zdroj: AGEL)

Spiš je úspešný vo výzve ministerstva

Okrem plánu obnovy sa nemocnice spoločnosti AGEL zapojili aj do výzvy ministerstva zdravotníctva na zlepšenie ústavnej zdravotnej starostlivosti. Výsledkom sú projekty prístavby, nadstavby a rekonštrukcie psychiatrických oddelení v Nemocnici AGEL Levoča a rekonštrukcia chirurgie v Nemocnici AGEL Krompachy, ktoré sa aktuálne realizujú.

Zobraziť galériu (11) Vizualizácia zmodernizovanej nemocnice v Levoči (Zdroj: AGEL)

Význam psychiatrického oddelenia levočskej nemocnice pritom ďaleko presahuje hranice regiónu, keď pokrýva spádovú oblasťou pre 350 000 obyvateľov. Hlavným cieľom rekonštrukcie je vybudovanie novej nadstavby, ktorá bude situovaná nad budovou kuchyne a jej následné prepojenie so súčasným pavilónom psychiatrického oddelenia. V nadväznosti na projekt psychiatrie bude nemocnica investovať aj do projektu výstavby a zariadenia pracoviska MRI. Vznikne tak moderné zariadenie so špičkovým technickým vybavením, vďaka čomu sa zefektívnia klinické a prevádzkové procesy a zvýšil sa komfort pre klientov i zamestnancov.

Zobraziť galériu (11) V Krompachoch vládne čulý stavebný ruch (Zdroj: AGEL)

V Krompachoch pribudne 26 nových lôžok. V rámci projektu pôjde o rekonštrukciu a modernizáciu stavieb, dodávku zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia. Zrealizujú sa aj opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov. V oboch nemocniciach už v súčasnosti prebiehajú rekonštrukčné práce, ktoré vedú k realizácii spomínaných projektov a modernizovaniu týchto zdravotníckych zariadení v regióne. Aj pri týchto projektoch platí, že okrem peňazí z výzvy ministerstva sa na financovaní spolupodieľa aj spoločnosť AGEL a to sumou vyše 4 miliónov eur.

Zobraziť galériu (11) Nemocnica v Krompachoch bude krajšia a modernejšia (Zdroj: AGEL)