Máte do činenia s psychopatom či narcistom v rodine? Ako ho odhaliť a ako sa brániť?

Narcista nie je človek, ktorý sa rád skrášľuje...

Slovo narcista si ľudia často zle vykladajú. Berú to tak, že ide o človeka, ktorý sa rád zdobí. Záleží mu na vzhľade. Ale je to inak. Narcista sa potrebuje sýtiť nešťastím iných ľudí. Najčastejšie ide o blízkych ľudí - či už doma alebo na pracovisku. Veľa narcistov je aj v politike. Ako s takýmto človekom komunikovať? Ako ho vôbec odhaliť? Často sa totiž stáva, že obeť obviňuje zo zlyhávania seba.

Dá sa manipulátor a narcista „napraviť“?

Nie, nedá. Ide o človeka, ktorý potrebuje sýtiť svoje vnútro tým, že likviduje svoju obeť. Robí to prefíkane. Jeden deň vás zahrnie láskou. Pozve na večeru. Alebo vás verejne pochváli – na pracovisku či na podujatí. A na druhý deň sa pri ňom cítite ako chudák. Udiera zväčša slovami, nie rukami. Ale o to je to bolestivejšie. Dobré je vedieť, s kým máte do činenie. Jedinou cestou, ako v takom vzťahu nezničiť seba, je zo vzťahu odísť. A to býva nie jednoduchý proces... Najmä, ak ide o narcistu a manipulátora aj vo vzťahu rodič a dieťa. Ale útokmi často trpia aj seniori...

Podpora a poradenstvo...

PaedDr. Ľubica Hornáčková ponúka ľahko dostupnú, anonymnú sociálnu a terapeutickú pomoc pre všetkých, ktorí sa ocitli v krízovej životnej situácii. Venuje sa aj ľuďom, ktorí sa potrebujú vymaniť zo vzťahu s narcistami a manipuátormi. Pomáha im nájsť samých seba. Pomáha im ukotviť sa prostredníctvom konzultácií a terapií. Bude rozprávať naživo už 21.11.2024 v Bratislave na podujatí ODznova vstaň!, ktoré pripravila moderátorka podcastu ODznova, Martina Valachová.

V rámci moderovaného večera príde aj obeť narcistu. Je to žena, ktorú bývalý partner obral dokonca aj o byt...

