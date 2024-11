Vianočné darčeky, ktoré potešia – výber z dielne XXXLutz

(Zdroj: XXXLutz)

Najkrajšie darčeky do kuchyne

10-dielna sada hrncov, WMF

Sada hrncov značky WMF z ušľachtilej ocele poteší svojimi vlastnosťami aj tých najnáročnejších kuchárov. Jej hrnce i panvice sú vhodné do rúry, sú nehrdzavejúce, chuťovo neutrálne, odolné voči kyselinám a vhodné na všetky typy sporákov. Sada obsahuje nožnice, 2 panvice na smaženie, dosku na krájanie, 2 nože, 3 hrnce na mäso a rajnicu s rukoväťou. Cena 249 EUR. Kúpite v obchodnom dome XXXLutz alebo na e-shope www.xxxlutz.sk

Kombinovaný 30 dielny servis Marie Luise, Seltmann Weiden

Darovaním porcelánovej sady s jemným zdobením nič nepokazíte. 30-dielna ručne maľovaná sada je ideálnym darčekom pre celú rodinu. Jedálenský servis pre 6 osôb obsahuje hlboké taniere, plytké a dezertné taniere, a tiež šálky s podšálkami. Cena 199 EUR. Kúpite v obchodnom dome XXXLutz alebo na e-shope www.xxxlutz.sk

Sada príborov, Justinus Bestecke

Perfektný doplnok k sviatočnému stolovaniu, ktorý zaručene poteší každého milovníka štýlového stolovania – kvalitný príbor z ušľachtilej ocele. 60-dielna sada príborov, ktorá je vhodná aj do umývačky riadu, pozostáva z 12 nožov, vidličiek, lyžíc a vidličiek na múčnik. Elegantný a nadčasový dizajn robí z príborovej sady ideálny darček pre rodinu i priateľov. Cena 79,90 EUR. Kúpite v obchodnom dome XXXLutz alebo na e-shope www.xxxlutz.sk

Darčeky pre najmenších

Detská chodúľka, My Baby Lou

Hľadáte ideálny vianočný darček pre malých objaviteľov? Drevená chodúľka bude skvelým spoločníkom pre prvé krôčiky dieťatka. Je stabilná, bezpečná a vhodná pre deti od 12 mesiacov. Ručne maľovaný dizajn chodúľky dopĺňajú hračky, ktoré podporujú motoriku. Cena 59,90 EUR. Kúpite v obchodnom dome XXXLutz alebo na e-shope www.xxxlutz.sk

Detský obchod

Detský plastový obchodík s regálmi, pokladňou a nákupným košíkom ponúka pre malých obchodníkov nekonečné hodiny zábavy. Deti sa môžu zahrať na predavačov, usporiadať si tovar a „nakupovať“ ako dospelí. Súčasťou sady sú aj potraviny, ovocie či zelenina. Detský obchod je ideálnym vianočným darčekom pre deti staršie ako 3 roky. Cena 99 EUR. Kúpite v obchodnom dome XXXLutz alebo na e-shope www.xxxlutz.sk

Hasičské auto

Rozžiarte detské očká vianočným darčekom v podobe roztomilého hasičského auta vyrobeného z dreva. Je navrhnuté pre malých hrdinov od 12 mesiacov a ideálne na hranie sa vo vnútri. Malí hasiči či hasičky ho môžu rozobrať a jednoducho poskladať, čím si trénujú trpezlivosť i motoriku. Cena 7,99 EUR. Kúpite v obchodnom dome XXXLutz alebo na e-shope www.xxxlutz.sk

Hračkárske autíčko

Malí stavitelia budú nadšení, keď si pod vianočným stromčekom nájdu ďalšie autíčko do zbierky. Bager, ktorý je možné rozobrať a opäť poskladať okrem zábavy rozvinie aj jemnú motoriku dieťaťa. Drevené autíčko, ktoré je určené pre deti od 12 mesiacov, je vyrobené z borovicového a javorového dreva. Cena 7,99 EUR. Kúpite v obchodnom dome XXXLutz alebo na e-shope www.xxxlutz.sk

WMF, sada príborov pre deti, 4 ks, s motívom Tlapková patrola

Detský príbor značky WMF poteší všetkých malých fanúšikov Labkovej patroly. Set, ktorý obsahuje vidličku, nôž a dve lyžice je vyrobený z kvalitnej nehrdzavejúcej ocele. Výnimočný je nielen svojim vzhľadom, ale aj vlastnosťami – neovplyvňuje chuť jedla a je bez škodlivých látok. Cena 39,90 EUR. Kúpite v obchodnom dome XXXLutz alebo na e-shope www.xxxlutz.sk

Vianoce pre mladých

Dekoračné LED svietidlo neon rainbow

Rozžiarte detskú izbu LED svetlom v tvare dúhy. Svetlo prinesie do detskej izby teplé a jemné osvetlenie, čím vytvorí útulné prostredie pred spaním. Okrem toho je skvelým dizajnovým doplnkom do každej detskej izby. Je ideálnym darčekom pre najmladších, ale aj tínedžerov. Cena 49,90 EUR. Kúpite v obchodnom dome XXXLutz alebo na e-shope www.xxxlutz.sk

Dekoračné LED svietidlo neon unicorn

Ozvláštnite detskú izbu doslova žiarivým jednorožcom. LED svetlo v tvare jednorožca poteší každého mladého, z izby urobí útulné útočisko a pridá špeciálny dotyk čara. Ideálny vianočný darček pre všetkých milovníkov kúziel a fantázie. Cena 36,50 EUR. Kúpite v obchodnom dome XXXLutz alebo na e-shope www.xxxlutz.sk.

Dekoračné LED svietidlo neon on air

Nápaditý dizajnový kúsok vhodný nielen pre domáce štúdiá, ale aj ako dizajnový doplnok do detskej izby. Dekoračné LED svietidlo v tvare „ON AIR“ dodá izbe štýlový a moderný nádych. Pod vianočným stromčekom poteší najmä tých, ktorí majú radi hudbu, ale aj tých, ktorí obľubujú unikátne interiérové doplnky. Cena 49,90 EUR. Kúpite v obchodnom dome XXXLutz alebo na e-shope www.xxxlutz.sk

Dekoračné LED svietidlo neon gamer

Hľadáte vianočný darček pre mladého gamera/gamerku? Ideálnou možnosťou je dizajnové LED svetlo v tvare hernej konzoly, ktoré osloví všetkých nadšencov videohier. Okrem toho, že izbu osvetlí, prinesie do nej aj jedinečný štýl. Cena 49,90 EUR. Kúpite v obchodnom dome XXXLutz alebo na e-shope www.xxxlutz.sk

Rotho, nákupná taška

Prekvapte svojich blízkych štýlovým vianočným darčekom – plastovou taškou Rotho. Praktická a elegantná taška urobí radosť každej mladej dáme či žene. Svojimi rozmermi - 40/34/23,5 cm je ideálna na bežný každodenný nákup. Cena 17,49 EUR. Kúpite v obchodnom dome XXXLutz alebo na e-shope www.xxxlutz.sk

Hebké darčeky pre milovníkov relaxu

Vossen, saunová osuška

Saunová osuška značky Vossen je perfektným vianočným darčekom pre milovníkov relaxu. Je dostupná v dvoch farebných prevedeniach – béžovej a sivej, a vyrobená z kvalitného materiálu, ktorý tvorí 80 % bavlna a 20 % polyester. Jej zloženie tak zaručuje vynikajúcu savosť a jemnosť na dotyk. Certifikát OEKO-TEX® STANDARD 100 potvrdzuje, že je testovaná na škodlivé látky a úplne bezpečná. Vďaka výbornej kvalite bude ideálnym darčekom pre každého, kto si rád užíva wellness a oddych. Cena 34,95 EUR. Kúpite v obchodnom dome XXXLutz alebo na e-shope www.xxxlutz.sk.

Vossen, pánsky kilt do sauny

Každého fanúšika sauny pod vianočným stromčekom zaručene poteší kvalitný kilt. Pánsky kilt Vossen s rozmermi 60x140 cm je vyrobený z prémiového materiálu, ktorý tvorí 90 % bavlna a 10 % polyester, čo zaručuje maximálny komfort pri nosení. Certifikát OEKO-TEX® STANDARD 100 potvrdzuje jeho bezpečnosť pre pokožku a nosenie. Cena 34,95 EUR. Kúpite v obchodnom dome XXXLutz alebo na e-shope www.xxxlutz.sk.

Vossen, dámsky kilt do sauny

Prekvapte svoju blízku originálnym vianočným darčekom – dámskym Vossen kiltom do sauny. Tento elegantný a pohodlný kilt je navrhnutý špeciálne pre dámy, ktoré milujú relax a dostupný v troch farebných prevedeniach – tyrkysovej, béžovej a červenej. Je vyrobený z jemnej zmesi 90 % bavlny a 10 % polyesteru, čím zaručuje maximálny komfort. Je ideálnym spoločníkom do sauny alebo na wellness pobyt. Skvelý darček pre ženy, ktoré si chcú užívať relax s dotykom luxusu. Cena 34,95 EUR. Kúpite v obchodnom dome XXXLutz alebo na e-shope www.xxxlutz.sk.

Vossen, modrý kúpací plášť

Zahaľte sa do maximálneho pohodlia s luxusným županom Vossen! Mimoriadne hebký, príjemne teplý a štýlový župan je ideálnym spoločníkom pri kúpaní, no zároveň je vhodný na chladné zimné večery. Je vyrobený zo zmesi 50 % bavlny a 50 % polyesteru, poskytuje výnimočný komfort a udržuje teplo. Praktické vrecká a moderný vzhľad z neho robia perfektný darček pre každého, kto si potrpí na kvalitné a elegantné kúsky. Dostupný aj v sivej farbe. Cena 74,99 EUR. Kúpite v obchodnom dome XXXLutz alebo na e-shope www.xxxlutz.sk.

Vossen, kúpací plášť

Vianočný relax môže byť ešte príjemnejší s tmavočerveným kúpacím plášťom Vossen z kolekcie Lynn. Tento kvalitný unisex župan je vyrobený zo zmesi 50 % bavlny a 50 % polyesteru, čo zaručuje jemnosť a hrejivosť pri nosení. Jeho froté povrch a jednoduchý dizajn pridávajú dotyk elegancie a pohodlia. Plášť je certifikovaný podľa OEKO-TEX® STANDARD 100, čím spĺňa najvyššie štandardy kvality a bezpečnosti. Dostupný je vo veľkostiach S, M aj L. Cena 74,99 EUR. Kúpite v obchodnom dome XXXLutz alebo na e-shope www.xxxlutz.sk.

Vossen, saunová osuška

Obdarujte svojich blízkych najhebším vianočným darčekom – saunovou osuškou Vossen z kolekcie Saunatuch Arent. V tejto krásnej červenej osuške s rozmermi 80x200 cm sa snúbi elegancia s praktickosťou. Je vyrobená zo zmesi 90 % bavlny a 10 % polyesteru, je jemná, dobre saje a dostupná je aj v zelenom prevedení. Tento vianočný darček urobí z bežného wellnes zážitku skutočne špeciálny moment. Cena 34,95 EUR. Kúpite v obchodnom dome XXXLutz alebo na e-shope www.xxxlutz.sk.

Vianočné darčeky do obývačky

Kožušinová deka, Novel

Ak pre svojich blízkych hľadáte dokonalý vianočný darček, ktorý do domova prinesie teplo a luxus, deka Novel z kolekcie Bengal je presne to, čo potrebujete. Je vyrobená zo 100 % polyesteru, veľmi mäkká, ale aj praktická – či už svojou veľkosťou 150x200 cm, alebo údržbou. Je ideálna pre zimné večery pri krbe alebo na vytvorenie útulného priestoru v obývačke či spálni. Dostupná v troch farebných prevedeniach – béžovej, sivej a čiernej. Cena 99,90 EUR. Kúpite v obchodnom dome XXXLutz alebo na e-shope www.xxxlutz.sk.

Poťah na vankúš, Novel

Perfektným darčekom pre každého milovníka detailov je elegantný poťah na vankúš značky Novel. Poťah v rozmere 48x48 cm z kolekcie Bengal dodá každému interiéru nádych tepla a pohodlia. Je vyrobený zo 100 % polyesteru, príjemný na dotyk, a tiež veľmi odolný a jednoduchý na údržbu. Dostupný je v troch farebných variantoch – béžovej, sivej a čiernej. Cena 24,99 EUR. Kúpite v obchodnom dome XXXLutz alebo na e-shope www.xxxlutz.sk.

