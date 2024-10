Posilnite sa v ťažkých časoch: Ako pomôžete vlastnej imunite?

(Zdroj: Maxi Vita)

Podľa reprezentatívneho prieskumu agentúry 2muse je postoj Slovákov k preventívnym prehliadkam ľahkovážny. Hoci si ich dôležitosť uvedomuje viac, ako 60 % respondentov vo veku od 18 – 70 rokov, čas na hodinovú návštevu obvodného lekára si nájde len 34%. Najčastejším argumentom je pritom časová vyťaženosť opýtaných, pričom až 15% respondentov preventívne prehliadky ignoruje dlhodobo.

Preventívna prehliadka pritom môže včas odhaliť počiatky kardiovaskulárnych ochorení, onkologických ochorení či počiatočné štádiá diabetu, ktorých neskoršia diagnostika, liečba a s tým spojená práceneschopnosť vás aj systém môže stáť oveľa viac, než len hodinu času raz za dva roky.

Cieľom preventívnej prehliadky však nie je strašiť, skôr motivovať k upriameniu pozornosti na prevenciu. Tá však nezahŕňa len pravidelné návštevy lekárov, ale aj každodenné krôčiky, vďaka ktorým dokážete dlhodobo posilňovať svoju imunitu a vo výsledku si prinesiete do života radosť v podobe pevného zdravia. Dvojnásobne to platí v prípadoch neskorej jesene a začiatku zimy.

(Zdroj: Maxi Vita)

Zdravie nad zlato

Plusové „bodíky“ pre svoje zdravie dokážete získavať denne. Stretnete sa však s istým paradoxom, keďže plán na údržbu vlastnej imunity je jednoduchý a zložitý zároveň. Teóriu pozná každý. Všetci by sme sa mali pravidelne hýbať, jesť vyváženú stravu s dostatočným množstvom nutrientov a vitamínov a od veci nie je ani otužovanie – trend, ktorý si mnohí nevedia vynachváliť a jeho popularita rapídne vzrástla práve po nedávnej pandémii, ktorú máme ešte všetci v čerstvej pamäti. Samozrejmosťou je obrniť sa proti stresu a keď všetky tieto dieliky do seba zapadnú, vytvoria imunitu, ktorá bude do bodky plniť svoju funkciu – chrániť nás pred vplyvom rôznorodých patogénov. No podobne ako v prípade preventívnych prehliadok, aj tu teórie naráža na realitu.

Ak niektorý z týchto „sebaúdržbových“ bodov vynecháte, nemusí sa stať nič. No môže nastať situácia, že váš prirodzený ochranný štít organizmu optimálne fungovať jednoducho nebude, čím sa zvyšuje náchylnosť na ochorenia. Obzvlášť v zimnom období, keď intenzita UV žiarenia nepokrýva nároky na premenu provitamínu D na vitamín D. Hodnoty nutrientov v ovocí a zelenine sú predmetom diskusie, keďže len málo plodín dokážeme vypestovať v našich klimatických podmienkach celoročne. Dovozové plodiny dozrievajú niekde na polceste a len ťažko sa odhaduje, ako dobre a výživne sa im to podarí. S rukou na srdci treba skonštatovať aj to, že pohyb na čerstvom vzduchu na pozadí chladného a sychravého jesenného počasia nie je veľkým potešením, skôr nutným zlom.

Nie ste si istí? Imunite viete pomôcť

Odpoveďou na pochybnosti o fungovaní vášho imunitného systému, môže byť pomocná ruka v podobe výživových doplnkov. Konkrétnejšie živín v podobe prírodných elixírov, ktoré sú schopné už v jednej až dvoch polievkových lyžiciach denne dodať telu chýbajúce látky, pričom svoju čerpajú zo stáročiami overených receptov z liečivých bylín. Dokážu tak efektívne podporiť imunitu bombardovanú vplyvmi neskorej jesene. Medzi tieto byliny jednoznačne patrí echinacea.

(Zdroj: Maxi Vita)

Purpurový bič z vašej záhrady

Viac ako 400 rokov sa trvalka pôvodom z Ameriky tešila vysokej popularite, pričom dosiahla vrchol svojho statusu, keď bola označená ako „všeliek“. Jej popularita neskôr upadla v 19. storočí po objave antibiotík, no čoraz viac ľudí sa k nej opätovne vracia a preventívne užíva bylinky. Obzvlášť na pozadí stále stupňujúceho sa problému rezistencie na antibiotiká. Podobne ako populárne C-éčko sa pýši antioxidačným účinkom a pomáha urýchliť odznievanie zápalových ochorení. Nie je to len v prípade zápalov horných dýchacích ciest, ale aj pri zápaloch uší či močových ciest.

Taktiež sa radí medzi mierne prírodné analgetiká. V kombinácii s pľúcnikom a zmesou vitamínov zo skupiny B a vitamínu C ju nájdete aj v Maxi Vita Herbal Bylinnom elixíre- Posilnenie imunity od Vitaru. Už jedna polievková lyžica denne môže pomôcť prejsť zimou bez nepríjemných respiračných ochorení, ktoré sú v tomto období na vzostupe. Jedna lyžička sa dokonca ujde aj vašim deťom od 3 rokov. Celá rodina tak využije pôsobenie účinných látok, z ktorých mnohé majú antiseptické účinky a začína už na sliznici ústnej dutiny, čo je najmä u detí veľkou výhodou v porovnaní s tabletami.

(Zdroj: Maxi Vita)

V prípade, že vám nejaký bacil alebo vírus už strpčuje život bude výbornou liečebnou podporou užívanie prieduškového Maxi Vita Herbal Bylinného elixíru , ktorý obsahuje skorocel, materinu dúšku, už spomínanú echinaceu a tiež imunitný „booster“ v podobe vitamínu C. Extrakty bylín v tomto elixíre efektívne pôsobia pri regenerácií slizníc, ktoré zároveň chránia a pomáhajú aj pri rekonvalescencii, a to aj pri infektoch horných dýchacích ciest. Vďaka doplnkom stravy od Vitar tak dokážete začať budovať vlastnú preventívnu rutinu. Každá, malá alebo veľká, investícia do zdravšieho života sa vám v priebehu času vráti v podobe pevného zdravia, ktoré vás podrží aj v tých najexponovanejších obdobiach.

- reklamná správa -