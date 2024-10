Túžite po novom iPhone či TV? PLANEO vám dopraje prémiové produkty s okamžitou zľavou

V PLANEO platí zľava aj na vybrané produkty Apple. (Zdroj: Apple)

Premýšľate nad tým, že by ste si dopriali niečo špeciálne pre svoj domov alebo technickú výbavu? Teraz je ten správny čas! V PLANEO aktuálne až do 3. novembra beží akcia, vďaka ktorej si môžete dopriať aj prémiové produkty so zľavou 50 eur. Ak si zakladáte na kvalite a špičkovom dizajne, určite oceníte výber značiek ako Catler, Apple, Xiaomi alebo prémiové televízory od TCL. Pozrite sa na naše tipy, ktoré si môžete dopriať teraz ešte výhodnejšie.

Catler MC 8010: Multifunkčný hrniec, ktorý rozpráva

Pre tých, ktorí si potrpia na chutné jedlo, je tu Catler MC 8010 – multifunkčný hrniec, ktorý ponúka široké možnosti prípravy jedál od varenia, dusenia až po pečenie a prípravu rôznych druhov jedál na pare. Vďaka moderným funkciám, ako je časovač a nastavenie teploty či hlasový sprievodca navaríte s minimálnym úsilím. Ideálny je nielen pre tých, ktorí radi experimentujú s receptami, ale aj pre zaneprázdnené rodiny, ktoré ocenia rýchlu a jednoduchú prípravu jedál. A teraz si tento praktický spotrebič môžete zakúpiť v PLANEO s výhodnou zľavou 50 eur.

Apple: Kvalita a elegancia na každom kroku

Značka Apple je známa svojim luxusným dizajnom, špičkovými technológiami a vysokou spoľahlivosťou. Či už ide o najnovšie smartfóny, notebooky, tablety alebo príslušenstvo, produkty od Apple vždy prinášajú eleganciu a bezkonkurenčný výkon. Pre tých, ktorí si potrpia na dokonalú synchronizáciu všetkých zariadení, jednoduché používanie a kvalitné aplikácie, je Apple tou správnou voľbou. V PLANEO platí zľava 50 eur na vybrané produkty tejto značky.

Novinka Apple iPhone 16 Pro už teraz v PLANEO! (Zdroj: Planeo)

TCL QLED SMART TV: Kvalita obrazu, ktorá vás ohromí

Pre milovníkov veľkolepých filmových zážitkov je tu TCL QLED SMART TV 55C69B s 5-ročnou zárukou. Vďaka QLED technológii ponúka sýte farby a dokonalý kontrast, takže každá scéna ožíva priamo pred vašimi očami. Uhlopriečka 55 palcov je ideálna pre sledovanie filmov, seriálov alebo hranie hier v tej najlepšej kvalite. S rozlíšením 4K si vychutnáte každý detail a inteligentné funkcie televízora vám umožnia jednoduchý prístup k streamovacím službám, ako sú Netflix či Disney+. Teraz si tento prémiový TV môžete zaobstarať v PLANEO s okamžitou zľavou a zlepšiť si zážitky z domácej zábavy.

Xiaomi 14T: Inovácie pre každodenný život

Milovníci najnovších technológií si určite prídu na svoje s novinkou Xiaomi 14T. Tento model prináša to najlepšie z dielne Xiaomi, od výkonného procesora až po kvalitný fotoaparát, ktorý vám umožní zachytiť každý okamih v dokonalej kvalite. Veľký displej s vysokým rozlíšením je ideálny na sledovanie videí, úpravu fotografií či hranie hier. Vďaka rýchlemu nabíjaniu sa nebudete musieť báť, že by vás batéria sklamala, keď to najmenej čakáte. A čo je najlepšie, tento model rovnako ako aj Xiaomi 14T Pro je teraz dostupný aj v sieti PLANEO – s výhodnou zľavou 50 eur, vďaka čomu si ho môžete dopriať za ešte lepšiu cenu.

- reklamná správa -