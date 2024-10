Poznáme mená laureátov ocenenia ESET Science Award 2024: Výnimočnou osobnosťou vedy na Slovensku je Mária Bieliková

(Zdroj: ESET Science Award/Linda Kisková Bohušová)

Vo štvrtok 10. októbra sa uskutočnil šiesty ročník ESET Science Award, počas ktorého boli ocenené výnimočné vedecké osobnosti a pedagógovia. ESET Science Award oceňuje tých, ktorí svojím výskumom a vzdelávacou činnosťou nielen prispievajú k rozvoju svojho vedného odboru, ale výsledky ich práce majú pozitívny vplyv aj na iné oblasti života a prispievajú k riešeniu problémov, ktorým čelí naša planéta a spoločnosť.

Ocenenie Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku si tento rok prebrala Mária Bieliková, odborníčka v oblasti umelej inteligencie so zameraním na strojové učenie a riešenie problému zahltenia informáciami v online priestore a zakladateľka Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií, prvého nezávislého výskumného inštitútu na Slovensku, ktorého cieľom je prinášať excelentnú vedu do firiem a prepájať ich s akademickým sektorom. V kategórii Výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov si ocenenie odniesol talentovaný mladý vedec František Herman, ktorý so svojím tímom na Katedre experimentálnej fyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave skúma teoretickú fyziku kondenzovaných látok. Výnimočnou osobnosťou vysokoškolského vzdelávania sa stal Igor Farkaš, zástupca vedúcej Katedry aplikovanej informatiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a odborník v oblasti umelej inteligencie, ktorý sa špecializuje na skúmanie modelov umelých neurónových sietí.

Medzinárodnej komisii, ktorá vyberala laureátov vo vedeckých kategóriách, tento rok predsedala nositeľka Nobelovej ceny Emmanuelle Charpentier. Ostatnými členmi komisie boli informatik Subhashis Banerjee, materiálový vedec Michael John Reece, jadrový fyzik Jürgen Schukraft a onkológ Jan Trka. Finálne rozhodnutie o laureátoch je výsledkom konsenzu komisie, ktorá posudzuje desiatky kritérií. Medzi ne patria merateľné aj kvalitatívne ukazovatele, ako napríklad vedecká etika a integrita, schopnosť komunikovať výskum a jeho ohlas v medzinárodnej vedeckej obci. O laureátovi v kategórii Výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania rozhodovali zástupcovia slovenských univerzít.

Emmanuelle Charpentier odovzdala ocenenie laureátke v kategórii Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku. „Gratulujem všetkým laureátom ocenenia, ako aj finalistom a finalistkám. Ich vedecké výskumy prinášajú zistenia, ktoré majú reálny vplyv na náš svet a spoločnosť. Verím, že ocenenie ESET Science Award nielen priblíži verejnosti dôležitosť vedeckej práce, ale tiež motivuje ostatných, aby odvážne pokračovali v objavovaní nových poznatkov, ktoré môžu meniť svet okolo nás.“

Víťazom Ceny verejnosti sa stal onkológ Michal Mego, prednosta II. Onkologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného onkologického ústavu. Okrem toho, že svoj pracovný čas venuje starostlivosti o pacientov a vzdelávaniu medikov, venuje sa aj výskumu. Na NOÚ dokonca založil Jednotku translačného výskumu, ktorej cieľom je prenášať poznatky zo základného výskumu do klinickej praxe a naopak. Michal Mego sa so svojím tímom vo výskume venuje najmä rakovine prsníka a semenníkov. Zároveň skúma mikrobióm a probiotické baktérie, ktoré by mohli pomôcť onkologickým pacientom lepšie zvládať vedľajšie účinky liečby.

Mária Bieliková, laureátka kategórie Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku

Mária Bieliková je medzinárodne uznávaná odborníčka v oblasti umelej inteligencie so zameraním na strojové učenie a riešenie problému zahltenia informáciami v online priestore. Počas svojej kariéry sa venovala personalizácii webových systémov, najmä odporúčacích systémov. Dnes sa sústredí na návrh metód analýzy kredibility textových informácií. Spolu s tímom sa venuje aj metodológii strojového učenia, špeciálne téme trénovania modelov s obmedzeným množstvom dát alebo označkovaných dát. Jedným z najväčších úspechov Márie Bielikovej je založenie Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií (KInIT), prvého nezávislého výskumného inštitútu na Slovensku, ktorý sa venuje výskumu umelej inteligencie. V KInIT-e Mária Bieliková prepája vedu s praxou a spolupracuje s firmami na transfere najnovších poznatkov do inovatívnych riešení. Vo voľnom čase sa venuje fotografovaniu a dlhým prechádzkam, pričom rodina a najmä jej malý vnuk jej prinášajú veľa radosti a energie.

František Herman, laureát kategórie Výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov

František Herman pôsobí na Katedre experimentálnej fyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, kam sa vrátil po postdoktorandskom štúdiu na ETH v Zürichu. Vo svojom výskume sa s kolektívom študentov zaoberá teoretickou fyzikou kondenzovaných látok. Momentálne sa sústreďujú na supravodiče, materiály, ktoré dokážu viesť prúd bez odporu, na čo väčšinou potrebujú veľmi nízke teploty. Okrem možnosti supravodivosti pri vyšších teplotách je pre nich zaujímavé skúmať supravodiče aj v situáciách, keď v nich chcú minimalizovať straty elektromagnetického poľa. Práve tejto otázke sa okrem iného venuje František Herman aj so svojimi študentmi. Je hrdý na to, že mohol výrazne prispieť ku konštrukcii jednoduchého matematického modelu zohľadňujúceho vplyv nečistôt na vlastnosti supravodičov.

Igor Farkaš, laureát kategórie Výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania

Igor Farkaš patrí medzi popredných slovenských odborníkov v oblasti umelej inteligencie. Je zástupcom vedúcej Katedry aplikovanej informatiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. V Centre pre kognitívnu vedu sa dlhodobo špecializuje na skúmanie modelov umelých neurónových sietí, ktoré našli inšpiráciu v ľudskom mozgu. Jeho vedecká orientácia sa v ostatných rokoch sústreďuje aj na spojenie umelej inteligencie a robotiky so zameraním sa na humanoidné roboty, ktoré sú manifestáciou stelesnenej umelej inteligencie. Profesor Farkaš je garantom medzinárodného interdisciplinárneho magisterského študijného programu kognitívna veda, ktorá podľa jeho presvedčenia zohráva kľúčovú úlohu pri zdokonaľovaní umelej inteligencie.

