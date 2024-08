Vyhnite sa častým chybám na horách: Horský vodca poradí, ako na to

(Zdroj: Shutterstock)

Kvalitná príprava na horskú túru

V dnešnej modernej dobe máme k dispozícii množstvo digitálnych možností, no niekedy je dobré urobiť krok späť. Pri používaní rôznych digitálnych navigácií sa môže hodiť mať v batohu aj klasickú papierovú mapu. V prípade núdze vám môže pomôcť lepšie sa zorientovať v priestore. „Samozrejme, nesmie chýbať ani lekárnička, nabitý mobilný telefón a to najmä pre prípad, že potrebujete zavolať pomoc,“ vysvetľuje horský vodca Michal Gerčák.

Zobraziť galériu (5) (Zdroj: Michal Gerčák)

Ruka v ruke s technológiou

Technické vymoženosti sú skvelou voľbou, pretože ľuďom v mnohých smeroch zjednodušujú život. Aby ste mali skutočne pevný základ pri plánovaní horskej turistiky, horský vodca odporúča niekoľko aplikácií, ktoré môžu pomôcť zachrániť život či predchádzať nebezpečným situáciám: „Jednu z najdôležitejších aplikácií pri turistike považujem aplikáciu HZS, kde sú napríklad aj aktuálne výstrahy. Druhá dôležitá aplikácia je pre počasie, konkrétne od Slovenského hydrometeorologického ústavu, kde je aktuálny radar, podľa ktorého viete sledovať vývoj búrkových oblakov a pohyb zrážok.“ Aplikácia HZS je navrhnutá tak, aby bola jednoduchá a intuitívna, takže ju môže používať naozaj každý. Je dostupná pre všetky typy operačných systémov v telefóne a je zadarmo. V prípade núdze si ňou dokážete privolať pomoc jedným tlačidlom, zdieľať svoju polohu so záchranármi a zároveň máte okrem výstrah, prehľad aj o počasí a celkovej situácii vo vybranom teréne. Pomôže vám aj v prípade, keď sa nachádzate v rôznych komplikovaných terénoch, kde je dostupnosť signálu minimálna. Aplikácia HZS umožňuje komunikáciu so záchranármi aj pri minimálnom signáli na telefóne, ktorý by v takomto prípade nestačil na tiesňový hovor. Vďaka aktívnej funkcii Anjel strážny majú záchranári lepší prehľad o poslednej známej polohe volajúceho, čo je užitočné aj v prípade, že volajúci už nie je schopný zavolať pomoc sám a je po ňom vyhlásené pátranie.

Zobraziť galériu (5) (Zdroj: Shutterstock)

Zvoľte vhodné oblečenie a obuv

Pri balení by ste mali myslieť aj na rôzne zmeny počasia. Zoberte si so sebou vrchnú vrstvu oblečenia, najlepšie, ak je odolná voči vetru a dažďu, a v letnom období nepohrdnite ani tenkou čiapkou a rukavicami. Napríklad na takom Skalnatom plese už môže byť o niekoľko stupňov menej ako pri odchode z Popradu. Investujte do kvalitných turistických topánok s ochranou členka, ktoré vám poskytnú potrebnú stabilitu a pohodlie na každom kroku. Ľahké tenisky alebo otvorenú letnú obuv nechajte doma. Vaše nohy vám poďakujú, keď sa budete brodiť cez nerovný terén a skalnaté chodníky. Horské slnko je naozaj ostré, preto si so sebou nezabudnite zobrať aj opaľovací krém s vysokým ochranným faktorom proti škodlivým UV lúčom. „Zabudnúť by ste nemali ani na dostatok tekutín, aby ste boli dostatočne hydratovaní. Pri výstupe však spálite aj množstvo energie, preto odporúčam so sebou pribaliť niečo pod zub. Hroznový cukor, na doplnenie energie je tiež super voľba,“ hovorí horský vodca Gerčák.

Zobraziť galériu (5) (Zdroj: Shutterstock)

Najčastejšie chyby turistov a čomu sa vyvarovať?

Jedným z najväčších omylov, ktorého sa môžete dopustiť pri plánovaní túry, je neskorý štart. „Hory sú nevyspytateľné a môžu vás prekvapiť náhlym dažďom či silnou búrkou s bleskami. Preto je dôležité začať skoro ráno, aby ste minimalizovali riziká a mali dostatok času na bezpečný návrat,“ upozorňuje horský vodca. Zároveň dodáva: „Nepúšťajte sa do neoznačených terénov, pokiaľ nemáte potrebné vybavenie a skúsenosti. Hory môžu byť zradné a bez správnej prípravy sa môžete ľahko stratiť alebo zraniť.“ Turistom radí, aby si vždy overili trasu, ktorú plánujú prejsť, a mali by sa uistiť, že majú pre vybraný terén potrebné vybavenie. V prípade núdze je potrebné ihneď kontaktovať Horskú záchrannú službu. Netreba však zabúdať ani na poistenie do hôr, ktoré ponúka poisťovňa Generali. Takéto poistenie vás kryje až do výšky 20-tisíc eur, čo určite oceníte v prípade, že bude nutný zásah Horskej záchrannej služby.

Zobraziť galériu (5) (Zdroj: Shutterstock)

Ľahko a bezpečne pre začiatočníkov a výzvy pre skúsenejších

Ak patríte do skupiny skúsených turistov a na horách ste ako doma, skvelou adrenalínovou voľbu pre vás môže byť napríklad túra cez traverz Pyšných štítov alebo hrebeň z Východnej Vysokej cez Bradavicu na Rohatú vežu. „Pripravte sa na lezenie, zlaňovanie a extrémne zážitky, ktoré vám zvýšia tep a naplnia vás pocitom úspechu. Tie výhľady stoja za to,“ zhodnotil Gerčák. Ak však patríte k začiatočníkom, horský vodca radí začať postupne. Napríklad návštevami rôznych horských chát. Získavajte skúsenosti s pohybom po skalách a na horách, aby ste sa cítili istejšie a bezpečnejšie. Neskôr môžete skúsiť ťažšie terény ako Jahňací štít či Východnú Vysokú. Hlavne nezabúdajte, hory tu budú aj zajtra, takže sa netreba ponáhľať a preceniť svoje schopnosti. Užite si každý krok a nechajte sa unášať krásou prírody.

Tip na turistiku od horského vodcu Michala Gerčáka:

Ak tužíte tráviť čas v prírode bez množstva ľudí, vyhnite sa známym turistickým destináciám, ktoré sú počas letnej sezóny často preplnené. Naplánujte si napríklad výlet do Javorovej alebo Bielovodskej doliny. Javorová dolina ponúka pohľad na jediné krasové jazerá vo Vysokých Tatrách – Tiché pleso a Tiché pliesko. A zase v Bielovodskej doline na vás čaká najznámejší Hviezdoslavov a Ťažký vodopád.

Ak sa už toto leto vyberiete kamkoľvek do hôr, nezabudnite si stiahnuť aplikáciu Horská záchranná služba, ktorej partnerom je poisťovňa Generali. Pomôže vám vyplniť vaše plánované turistické trasy, dohľadať si jednoducho najbližšie stredisko Horskej záchrannej služby, záchrannú stanicu či najbližšiu horskú chatu. S aplikáciou máte prehľad o počasí, ale aj o výstrahách v horskej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate. Okrem toho si môžete v aplikácii uzatvoriť aj poistenie do hôr od poisťovne Generali, ktoré by malo byť povinnou výbavou každého turistu. Aplikáciu HZS si môžete zadarmo stiahnuť v Apple Store alebo Google Play.

- reklamná správa -