Návrat Manowar na Slovensko v januári 2025!

(Zdroj: viberate.com)

Najhlučnejšia skupina na svete oznamuje svoj dlho očakávaný návrat na Slovensko s turné The Blood Of Our Enemies Tour 2025. Koncert MANOWAR sa uskutoční v piatok 24. januára 2025 v Peugeot Aréne v Bratislave. Na Slovensku, v krajine skutočných metalových bojovníkov, hrali MANOWAR naposledy v roku 2016!

Budúci rok si pripomíname 45. výročie, čo kapela začala svoj vzostup do metalovej Valhally.

"Sme nadšení, že sa konečne môžeme opäť spojiť s našou Armádou nesmrteľných na Slovensku!Naši fanúšikovia po tom túžili už mnoho rokov a my tiež. Tvrdo sme pracovali, aby sa nám to podarilo na tomto nadchádzajúcom turné!" povedal basgitarista MANOWAR Joey De Maio. „Pripravte sa na roztápajúce sa tváre, chválospevy a šou, na ktorú sa bude spomínať naveky.“

Blood Of Our Enemies Tour 2025 oslavuje míľnikové albumy MANOWAR „Hail to England“ a „Sign of the Hammer“ – spolu s ďalšími ikonickými hymnami, ktoré písali históriu metalu!

Vstupenky na toto významné podujatie budú v predaji od 1.augusta na Predpredaj.sk.

Keďže mnohé predstavenia na tomto turné sú už vypredané, fanúšikov vyzývame, aby si zabezpečili lístky skôr, než bude príliš neskoro.

Pridajte sa k MANOWAR v Bratislave a užite si noc metalu, kamarátstva a osláv!

Všetky podrobnosti o turné a odkazy na vstupenky nájdete na manowar.com/tour.

Pre viac informácií a exkluzívny obsah sledujte MANOWAR na manowar.com, Instagram, Facebook, Twitter a prihláste sa na odber oficiálneho kanála MANOWAR YouTube channel

Vstupenky na Predpredaj.sk

V roku 1980 skupina zažiarila na metalovej scéne nová kapela, ktorá písala metalovú históriu, vynašla jedinečný žáner s výstižným názvom Power Metal a odvtedy zmenila životy miliónov; s piesňami, ktoré sa stali bojovými hymnami a zvukom ako žiadny iný. Zaujali divákov na celom svete ich posolstvom o nádeji, vytrvalosti, vášni a odhodlaní, ktoré odvtedy vzdoruje všetkým prekážkam.

Ich názov je MANOWAR!

S neochvejnou odvahou vždy robiť to, v čo veria, táto kapela prekonala aj tie najneprekonateľnejšie výzvy. Už viac ako štyri desaťročia MANOWAR, “Kings Of Metal”, ako ich fanúšikovia korunovali, dávajú svojim fanúšikom to, čo na nich milujú: masívny, silný soundtrack ich životov, piesne, ktoré oslavujú drzosť jednotlivca a ducha komunity a vlastnosti ako lojalita, čestnosť a integrita.

Početné zlaté a platinové platne a viac ako 40 turné vrátane hlavných vystúpení medzi 10 000 a 50 000 vypredanými miestami svedčia o ich postavení v metalovom svete.

Celosvetová verná fanúšikovská základňa MANOWAR je prezentovaná aj na ich živých podujatiach: Na prvý samostatne organizovaný festival Magic Circle pricestovali fanúšikovia z viac ako 40 krajín! Na každom koncerte MANOWAR more vlajok dokumentuje vzdialenosti, ktoré ich celosvetoví nasledovníci precestujú, aby sledovali svoju obľúbenú kapelu a spojili sa so svojimi kolegami Manowarriors. Ako pocta týmto oddaným medzinárodným fanúšikom vydali MANOWAR „Thunder In The Sky“ , ktorý dosiahol ďalšie prvenstvo v histórii heavy metalu tým, že obsahuje silovú baladu „Father“ v 18-tich rôznych jazykoch.

V roku 2022 skupina prekvapila svojich fanúšikov jedinečným pohľadom na Homer's Odyssey, vrátane piesne „Immortal“ a rozprávania v starovekej gréčtine od ikonického gréckeho herca Kostasa Kazakosa a jeho syna Konstantinosa Kazakosa.

Na rok 2024 MANOWAR oznámili opätovné nahranie albumu z roku 1984 „Sign Of The Hammer“, ktorý bude vydaný ako „The Sign Of The Hammer MMXXIV“, sľubujúci „rovnakú brutalitu z prvého vydania v kombinácii s inšpiráciou, ktorú ponúkajú v priebehu rokov, umocnenú silou, ktorú ponúka moderná technológia. Vydanie z roku 2024 rozbúcha zem a roztopí vaše tváre intenzívnejšie a hlasnejšie ako kedykoľvek predtým a prinesie maximum metalu!“

MANOWAR tiež oznámili vydanie úplne nového štúdiového albumu s čerstvými skladbami v roku 2025, ktorý „rozdrví nepriateľov metalu a zjednotí našich Manowarriors na celom svete pod hlavičkou True Metal; Silnejší ako nikdy!" podľa kapely.

Oslavujúc 45. výročie svojho založenia, MANOWAR vyrazia na turné „Blood of Our Enemies Tour 2025“, na ktorom budú oslavovať albumy „Hail To England“ a „The Sign Of The Hammer MMXXIV“ a každý večer predstavia ďalšie obľúbené fanúšikovské albumy. Obrovská kariéra MANOWAR, uvoľnená v úplne novom scénickom podaní!

Vstupenky na Predpredaj.sk

-reklamná správa-