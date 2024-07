Tá sa ale má! Zamilovaný Filip Jančík ukázal, ako si hýčka svoju partnerku

(Zdroj: Filip Jančík)

Na popularite medzi fanúšičkami mu neuberá ani fakt, že je šťastne zadaný a tvorí dlhoročný pár so svetovou jednotkou v endurance (vytrvalostnom jazdení na koni), Luciou Supekovou. Práve naopak. Filip, známy ako striktný profesionál, ktorý počas príprav na vystúpenia ostro dbá na každý detail a vo finále patria jeho koncerty k vrcholným hudobným zážitkom roka, urobí z času na čas výnimku a odhalí ľuďom aj svoju romantickejšiu stránku.

(Zdroj: Filip Jančík)

(Zdroj: Filip Jančík)

Nová letná tradícia?

Stačí si spomenúť na verejné zásnuby s partnerkou pred dvoma rokmi po koncerte vo vypredanej bratislavskej Starej tržnici či romantický videoklip k hitu Counting Stars (v origináli od formácie One Republic). Zdá, že z tohto typu skladieb by mohla vzniknúť tradícia, keďže evidentne letne naladený umelec prichádza s ďalšou sviežou novinkou. Tentoraz ho inšpirovala pieseň Way Back Home od speváka Shaun-a, ku ktorej nakrútil i pútavý videoklip. „Po nedávnom turné v Českej republike, kde sme od februára do polovice mája odohrali štrnásť vystúpení v deviatich mestách, a tiež po Luckinom úspešnom ukončení štúdia na vysokej škole, sme si dopriali oddych i trochu romantiky, ktorú je cítiť aj z tohto videa,“ tvrdí Filip, ktorý tak prezentuje vlastnú predstavu o dokonalom prežití voľného dňa v spoločnosti snúbenice a priateľov. Zrejme ťažko nájsť niekoho, kto by so zaláskovanou dvojicou aspoň na chvíľu nemenil.



„Myslím si, že každý divák ocení autentickosť a akúsi nespútanosť, ktorá zo skladby i videoklipu sála. Skrátka sa na nič nehrám,“ dodáva spokojne hudobník, ktorý v klipe prekvapuje nielen celou sériou romantických nápadov, ale i miestami, kde predvádza svoje husľové kvality. Táto pesnička je navyše veľmi príjemná, chytľavá a pre aktuálne ročné obdobie ako stvorená. Pripíše si Filip na konto úspechov aj nový letný hit?

Exkluzívny koncert v závere leta

Mimoriadne zaneprázdnený Jančík však nespúšťa nohu z plynu a po pár dňoch oddychu sa opäť naplno venuje prípravám na dva výnimočné letné koncerty, ktoré pre fanúšikov pripravil na nádvorí Zvolenského zámku či košickom Kulturparku . „31. augusta a 1. septembra pripravujem veľké koncerty a zároveň už teraz riešime vianočné turné na Slovensku aj v Českej republike. Ak nám ostane trochu voľného času a energie, radi by sme vybehli s rodinou k moru, trošku si oddýchnuť a stráviť s Luckou spoločný čas. Zvyšok, pravdepodobne až letno-jesenného voľna, budeme riešiť takzvane za pochodu,“ prezrádza Filip plány na najbližšie týždne.

- reklamná správa -