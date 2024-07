Objavte Baťov región

Ikonický pohľad na Zlín pri západe slnka (Zdroj: archív Zlínsko a Luhačovicko, autor: Petra Sýkorová)

Keď vystúpite na zlínskej železničnej stanici, ocitnete sa prakticky uprostred komplexu baťovských tovární z červených tehál. Niektoré z nich sú starostlivo opravené a reštaurované, v iných nájdete ešte pôvodné interiéry alebo vybavenie. A dodnes tu fungujú stroje na výrobu obuvi.

Ideálnym východiskovým bodom na spoznávanie regiónu je 14|15 BAŤOV INŠTITÚT, kde sídli nielen krajské infocentrum, ale aj Múzeum juhovýchodnej Moravy s expozíciou Princíp Baťa s najväčšou zbierkou obuvi v strednej Európe. Len pár krokov odtiaľ sa do výšky takmer 78 metrov týči Baťov mrakodrap s legendárnou pojazdnou kanceláriou J. A. Baťu, paternostrom, vyhliadkovou terasou i kaviarňou s nádherným výhľadom na celé mesto.

Baťov mrakodrap (Zdroj: archív Zlínsko a Luhačovicko, autor: Tomáš Novosád)

Za návštevu rozhodne stojí vrcholné dielo zlínskeho funkcionalizmu – Pamätník Tomáša Baťu, ktorého autorom je vyhlásený architekt František Lýdie Gahura. Budova zvonku vyzerá ako žiarivý krištáľ, ktorý svojou hmotou nápadne pripomína typický raster továrenských budov. Vnútri je jeho dominantou schodisko v tvare písmena Z a maketa lietadla Junkers F13, v ktorom v roku 1932 Tomáš Baťa zahynul.

Pamätník Tomáša Baťu (Zdroj: archív Zlínsko a Luhačovicko, autor: Tomáš Novosád)

Aká by to bola návšteva Baťovho regiónu bez nahliadnutia do rodinného sídla „kráľa obuvi“. Vila Tomáša Baťu sa stala svedkom celého radu prelomových udalostí. Bola miestom stretávania sa a dôležitých rokovaní, dnes tu sídli Nadácia Tomáša Baťu. Zájdite na prehliadku vily a nazrite napríklad do šéfovej pracovne.

Vila Tomáša Baťu (Zdroj: archív Zlínsko a Luhačovicko, autor: Tomáš Novosád)

Ďaleko za hranice Zlína

Baťov región prechádza zo Zlína plynule ďalej k technickým unikátom v Otrokoviciach, vodnej ceste Baťov kanál, nedokončenej diaľnici v Chřiboch alebo železnici vo Vizoviciach, ktoré mali slúžiť ako komunikácie distribuujúce Baťove výrobky ďalej do sveta. Baťove stopy nájdeme aj v mestách Třebíč, Sezimovo Ústí či v slovenskom Partizánskom. Tieto takzvané „malé Zlíny“ vznikali po celom svete ako satelitné mestá tovární po vzore zlínskeho urbanizmu.

Baťov región je prvý projekt, ktorý združuje aktérov a miesta zaoberajúce sa baťovským odkazom. Zahŕňa komentované prechádzky po architektúre mesta Zlín, Zlínsky architektonický manuál aj miesta, kam si v baťovských kulisách môžete zájsť na kávu. Rozšírte si obzory a vydajte sa za poznaním tak architektonických skvostov, ako aj vizionárskeho zmýšľania rodiny Baťovcov. Presne ako kedysi urbanisti dokonale naplánovali mesto Zlín, môžete si i vy naplánovať svoj výlet vďaka stránke www.batuvregion.cz.

