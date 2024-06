Nový gospelový album Jamesa Evansa, ktorý prišiel z Anglicka pešo na Slovensko : Koncert plný emócií a krásnej hudby v Prešovskej M Aréna !

(Zdroj: Slavomír Jašš)

James Evans, ktorý sa narodil vo Veľkej Británii a už vyše 20 rokov žije na Slovensku pod Tatrami, prichádza so svojím novým gospelovým albumom Shine, ktorého piesne majú silné posolstvo nádeje a povzbudenia a oslavujú silu viery a lásky. Uvedenie albumu s názvom "Shine" venoval James svojmu otcovi, ktorý zomrel na rakovinu mozgu a chce takto šíriť osvetu o tomto ochorení. Jeho gospelové skladby sú inšpirované keltskou a židovskou melodikou, čím vytvárajú jedinečný a dojímavý hudobný zážitok. Evans je nielen majstrom hudby, ale aj fascinujúcou osobnosťou. Svoj životný príbeh začal v Anglicku, no v mladosti sa rozhodol pre neobyčajné dobrodružstvo - pešo putoval až na Slovensko aj so svojim priateľom Danielom Shaw, s ktorým založil legendárnu kapelu Heaven ´s Shore. Tu našiel svoj druhý domov, kde už dve desaťročia prináša hudbu plnú nádeje, viery a hlbokých emócií. Evansov život a tvorba na Slovensku sú dôkazom toho, že hudba nemá hranice a môže spájať ľudí rôznych kultúr a vierovyznaní.

Album "Shine" je skutočným hudobným klenotom. Jamesova gospelová hudba má svoj originálny rukopis, je preniknutá silnou osobnou vierou v Boha a vyznačuje sa unikátnym prepojením keltských a židovských melódií a harmónií. Tento jedinečný mix vytvára neodolateľnú kombináciu, ktorá chytí za srdce každého poslucháča na hlbokej emocionálnej úrovni. Keltská hudba prináša do jeho skladieb jemnú melanchóliu, melodické linky a bohaté harmónie, ktoré sú typické pre tradičnú hudbu z Britských ostrovov. Na druhej strane, židovská hudba pridáva rytmické prvky a modálne harmónie, ktoré obohacujú jeho skladby o hlbšie emocionálne vrstvy a ethno nádych. James Evans skomponoval album Shine po veľmi ťažkom životnom období a názov Shine hovorí o tom že máme byť pre ľudí svetlom.

Večer bude ešte výnimočnejší vďaka hosťujúcemu sláčikovému kvartetu The Ladies Ensemble. Toto renomované zoskupenie vedie uznávaná hudobníčka Anežka Kara, ktorá svojim umením pridá koncertu neopakovateľný nádych elegancie a vášne. Táto spolupráca obohacuje Jamesove vystúpenia o klasický prvok a dodáva jeho gospelovým piesňam nový rozmer. Autorom aranžmánov pre sláčiky je popredný hudobník Adrian Harvan. Na koncerte Jamesa Evansa tiež vystúpia v kapele špičkoví hudobníci a vokalisti. Na albume spolupracovali aj gospeloví , černošskí umelci z USA, vrátane výnimočnej soulovej speváčky Pamelly Elaine, ktorej slová citujeme : „Som šťastná, že som mohla spoznať, spoločne účinkovať, nahrávať hudbu, smiať sa a plakať po boku môjho skvelého priateľa a brata Jamesa Evansa počas môjho niekoľkoročného cestovania , kedy som účinkovala na Slovensku, v Čechách a Poľsku. Je zriedkavé nájsť niekoho tak skromného a mimoriadne nadaného; ktorý má tiež veľkú vášeň pre veľkorysé zdieľanie týchto darov. James je to, čo by ľudia z môjho hudobného okruhu nazvali „štvornásobnou hrozbou“. Je to spôsob, ako povedať, že James Evans bol požehnaný Bohom, aby „vyučoval k dokonalosti“ viaceré spôsoby, ako dať dar hudby. Všimnúť si všetky spôsoby, o ktorých viem, husle, gitara, klavír a spev/ kompozícia. Som nadšená, že svet konečne zažije všetky tie úžasné dary, ktoré inšpirujú a žehnajú. James Evans! Zažiar!“ Pamella Elaine, USA ( speváčka - Gospel,Jazz, R&B / Soul)

Nezmeškajte túto jedinečnú príležitosť zažiť na vlastnej koži hudobný večer plný viery, nádeje a inšpirácie. Koncert Jamesa Evansa a jeho album "Shine" bude bezpochyby udalosťou, na ktorú sa bude dlho spomínať.

„Gospelová hudba Jamesa Evansa je viac než len hudba, je to skutočný duchovný zážitok,“ hovorí huslistka Anežka Kara. „Sme nesmierne poctené, že môžeme byť súčasťou tejto výnimočnej udalosti a prispieť k jej nezabudnuteľnosti.“

Neváhajte a zažite silu gospelovej hudby v podaní Jamesa Evansa!

Vstupenky na koncert sú dostupné v sieti Predpredaj.sk.

