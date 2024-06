NEON PURPLE večer: Nová limitovaná edícia priniesla do Bratislavy letnú atmosféru

(Zdroj: PMI)

V IQOS butiku v bratislavskom nákupnom centre EUROVEA to v utorok večer hýrilo farbami a dobrou zábavou. Celý večer sa niesol v znamení NEON PURPLE tematiky, od farieb až po občerstvenie, výnimočné letné chute a nápadité drinky. Nechýbala aj ochutnávka špeciálnej torty, ktorú vám dnes ešte predstavíme.

Poďme však na začiatok k spomínanej limitovanej edícii, ktorá je ladená do letných farieb a bude sa predávať aj na letnom festivale Pohoda vo vyhradenej bezdymovej IQOS zóne. Limitka prišla vo veľkom štýle a nechýbali aj výnimoční hostia. Moderátorka večera Vera Wisterová vyspovedala v prvej časti slovenskú speváčku Emmu Drobnú, ktorá bola hudobným hosťom a divákom zaspievala. Prezradila, aké má plány na leto a že chystá nový album, na ktorom bude viac slovenských piesní.

Emma Drobná chystá nový album

My sme sa speváčky spýtali, čo hovorí na tento večer ona. „Je to veľmi vydarená a pekná akcia, najmä v tých farbách festivalov, je to také veselé. Fialová, modrá ružová! A oceňujem aj to, že občerstvenie bolo ladené do týchto tónov,“ povedala nám na úvod Emma. Prezradila, že síce nejaký ten festival navštívi, ale skôr bude tráviť čas v nahrávacom štúdiu. „Toto leto sa zúčastním jedného-dvoch festivalov, ale nebudem na pódiu. Toto leto je pre mňa skôr o tvorení nových vecí na môj album, ktorý vyjde koncom tohto roka alebo na jeseň 2024. Skôr sa zameriavam na štúdio, ale, samozrejme, sa pôjdem pozrieť na nejaký ten festival,“ dodala na záver Emma Drobná.

Chutné prekvapenie? Torta inšpirovaná IQOS ILUMA Neon Purple

Moderátorka večera pozvala na „pódium“ aj ďalšiu dámu – špeciálneho hosťa, ktorým bola populárna slovenská cukrárka Petra Tóthová. Práve ona totiž vytvorila originálnu tortu, pričom ako inšpirácia jej poslúžila nová limitka IQOS ILUMA NEON PURPLE. Špecifická torta s ovocným vkladom, pri tvorbe ktorej poslúžila farebná paleta exkluzívnej limitovanej edície bezdymového zariadenia IQOS ILUMA Neon Purple. Povrch torty tvoril ružový fondán s ovocným dekorom z čučoriedok a černíc, zdobený mätou a kvetom orchidey. Práve ručne vyrobené cukrové kvetiny takmer nerozoznateľné od originálu sú pre Petrinu tvorbu veľmi typické. Vnútro torty sa skladá z čokoládového cesta, vanilkovo-tvarohového krému a čučoriedkovo-černicového vkladu. Výsledkom Petrinej práce je cukrárske dielo, ktoré svojou vizuálnou a chuťovou harmóniou poskytuje nezabudnuteľný zážitok.

(Zdroj: PMI)

Najskôr farby, potom chuť

A ako Petra Tóthová uvažovala o torte na začiatku? „Najprv som uvažovala nad farbami a až potom premýšľala nad chuťami. Vedela som, že chcem tortu ladiť do fialovej a tmavších farieb. Vďaka tomu bola jasná aj voľba ovocia. Spojenie kyslých čučoriedok a sladkých chutí torty vnímam ako spojenie dňa a noci. Povrch torty tvorí ružový fondán s ovocným dekorom z čučoriedok a černíc, zdobený mätou a ručne vyrobeným kvetom orchidey. Vnútro torty sa skladá z čokoládového cesta, vanilkovo-tvarohového krému a čučoriedkovo – černicového vkladu,“ prezrádza nám Petra, ktorá je nielen tortovou dizajnérkou, ale diváci ju majú možnosť poznať aj ako porotkyňu šou Pečie celé Slovensko.

„Tortu som pripravovala na niekoľko štádií. Najskôr som si pozrela výrobok, ku ktorému som mala tortu zladiť – od dizajnu a farieb až po chute,“ priznáva Petra a hovorí, že čučoriedku si zvolila preto, lebo lahodí mnohým ľuďom. „Je to osviežujúce ovocie, ktoré je ideálne na leto. Pridala som k tomu trochu tvarohu a „cream cheesu“ a, samozrejme, čokoládu, ktorú na 99 percent všetci milujú. Až potom sme išli na dizajn. Na ozdobu som opäť použila čučoriedky a potom černice a trošku mäty. Fondán som prispôsobila farebnosti. A ak sa pozeráme na fialovú či cyklaménovú, tak prvý kvet, ktorý vám napadne, je určite orchidea,“ pokračuje. A práve ručne robená orchidea zdobí túto i výnimočnú tortu.

Orchidea dala zabrať, ale výsledok stojí za to

Chceli sme vedieť, či bola náročná príprava takejto ozdoby. „V tomto prípade to bolo pre mňa extrémne ťažké. Robila som to narýchlo, ale nebolo to prvoplánové. Nemala som však žiadne pomôcky, nemala som nič z toho, čo by som potrebovala, takže som si musela najskôr vyrobiť pomôcky, aby som si mohla orchideu vyrobiť,“ smeje sa sympatická cukrárka.

Nám sa páčila nápaditosť a taktiež samotná ochutnávka. Chceli sme vedieť, ako Petra vnímala reakcie ľudí. „Myslím si, že hostia ocenili farebnosť, ktorá ladí s tortou, zariadením a vlastne celým večerom. A rovnako ich zaujali a ručne robené kvety z cukru,“ priznala sa nám a ešte na záver prezradila, ako vyzerá jej leto v kuchyni. „V lete sa snažím nepiecť a mám jednu zásadu. Robím vtedy sladké, ale nepečené – zmrzliny, smotanové torty, ale aj palacinky. Všetko, čo je ľahšie a čo sa dá ľahko pripraviť a nebudete mať trápenie s tým, aby ste namiesto užívania si počasia vonku, nemuseli tráviť čas v práci.“

(Zdroj: Matúš Tóth)

Chceli by ste vedieť, aká je limitovaná edícia IQOS ILUMA Neon Purple?

Inšpirovaná energiou letných farieb, kde sa prelínajú neónovo-fialové odtiene s ružovými. Oslavuje komunitu dospelých fajčiarov, ktorí skončili s cigaretami a rozhodli sa prejsť na bezdymové alternatívy. My sme o nej už písali pár dní dozadu.

(Zdroj: PMI)

Bezdymové zariadenia IQOS nie sú bez rizika. Dodávajú nikotín, ktorý je návykový. Sú určené len pre dospelých, ktorí by inak pokračovali vo fajčení alebo užívaní iných nikotínových výrobkov.

- reklamná správa -