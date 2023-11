Byty v Arborii v Trnave teraz výhodnejšie vďaka dotovanej splátke hypotéky

(Zdroj: Arboria)

„Arboria, to je spojenie modernej architektúry a prakticky riešených vnútroblokov, ale aj ihrísk, Relax Parku a množstva zelene. A to všetko doplnené pestrou ponukou služieb a prevádzok, ktoré spolu vytvárajú ideálne podmienky pre komunitné bývanie rodinného charakteru. Sme radi, že vďaka dotovanej splátke hypotéky sa bývanie v Arborii stane oveľa dostupnejším pre oveľa širší okruh záujemcov aj mladé rodiny,“ hovorí Ing. Július Kráľovič, Development manager zo spoločnosti Lucron.

Zvýhodnená hypotéka sa dá získať v jednej z troch partnerských bánk: Tatra banke, VÚB banke alebo UniCredit Bank. Konkrétne to znamená, že po podpise úverovej zmluvy na hypotéku nový majiteľ bytu spláca počas prvých 2 rokov od načerpania hypotekárneho úveru v banke (24 mesiacov od kolaudácie a načerpania hypotéky) splátky iba do výšky úrokovej sadzby 1,47 %. Dotovanú splátku je možné získať pri hypotéke na 80 % kúpnej ceny a splatnosti do 30 rokov s dobou fixácie min. 3 roky. Táto ponuka je obmedzená, preto sa oplatí byť medzi prvými záujemcami.

Zobraziť galériu (4) (Zdroj: Arboria)

Ako dotovaná splátka hypotéky funguje v praxi

Trojizbový byt s parkovacím miestom a pivničnou kobkou v projekte Arboria stojí 230 450 €. Banka poskytuje hypotéku vo výške 80 % kúpnej ceny, čiže 184 360 €. Pri aktuálnej úrokovej sadzbe v banke 4,49 % a 30-ročnej splatnosti úveru vychádza plná splátka hypotéky na 933 €. Vďaka dotácii sa splátka v priebehu prvých 24 mesiacov zníži, a to tak, ako keby majiteľ bytu mal pri hypotéke úrok len 1,47 %. Mesačná splátka tak klesne z 933 € na 634 €. Počas dvoch rokov tak celkovo na 24 splátkach ušetríte takmer 7 200 €.

Modelový príklad

(Zdroj: Arboria)

Dotácia splátky hypotéky je vypočítaná ako rozdiel medzi aktuálnou bankovou úrokovou sadzbou a dotovanou úrokovou sadzbou vo výške 1,47 %. Dotácia bude klientovi vyplatená jednorazovo po nadobudnutí vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v projekte Arboria. Viac informácií o dotácii na splátky hypotéky spolu s hypotekárnou kalkulačkou nájdete tu.

Bez znaleckého posudku a poplatku za úver

Ďalšou výhodou pre všetkých, ktorí chcú bývať v Arborii, je menej starostí pri vybavovaní úveru. Pri úvere od partnerskej banky nemusíte riešiť znalecký posudok a takisto máte možnosť získať zľavu z poplatku za poskytnutie úveru do výšky 100 %.

Navyše, pri žiadnom z projektov spoločnosti Lucron neuplatňujeme inflačné doložky. To v praxi znamená, že cena na kúpnej zmluve je pevná a počas výstavby sa nemení. Na rozdiel od iných spoločností, ceny v projektoch Lucronu sa nezvyšujú v priebehu výstavby o infláciu.

6 krokov ako získať dotovanú splátku hypotéky v Arborii: Vyberte si z ponuky bytov v bloku Kvetná v Arborii svoj vysnívaný byt.

Vyžiadajte si ponuku na hypotekárny úver v niektorej z troch partnerských bánk: Tatra banka, VÚB Banka alebo Unicredit Bank.

Potvrďte si hypotekárny úver. Dotovanú splátku hypotéky je možné využiť pri hypotekárnom úvere až do výšky 80 % z kúpnej ceny a splatnosti do 30 rokov.

Uzavrite s developerom príslušnú zmluvnú dokumentáciu.

Po kolaudácii, načerpaní úveru a nadobudnutí vlastníckeho práva získate nárok na Dotovanú splátku hypotéky.

Následne vám vyplatíme jednorazovú platbu, ktorou dorovnáme rozdiel medzi bankovou úrokovou sadzbou a dotovanou sadzbou 1,47 %, a to až po dobu 2 rokov.

Arboria – dobrá štvrť od spoľahlivého developera

Arboria je už desať rokov miestom, kde sú dôležití ľudia, rodina, priatelia, susedia — jedným slovom komunita. Moderná trnavská štvrť, ktorá sa ďalej neustále vyvíja, už dnes tvorí domov pre 3 000 spokojných susedov. Priamo pod oknami bytov im prekvitá mestský park s rozlohou 35 000 m2 a k udržateľnosti prispieva aj 3 300 m2 zelených striech.

To, že je Arboria dobrým miestom na život, nie je náhoda. Je to výsledok premysleného urbanizmu a kvalitnej architektúry. Za projektom stojí významný rezidenčný developer Lucron, ktorý má v portfóliu aj štvrte Vydrica a Nesto v Bratislave. Lucron sa špecializuje na rezidenčné developerské projekty a pri všetkých sa snaží o vytvorenie ucelených moderných urbanistických celkov s dôrazom na životné prostredie a verejné priestory. Zároveň vo svojich projektoch využíva vo vysokej miere moderné technológie, ktoré šetria zdroje.

- reklamná správa -