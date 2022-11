Dm zvýšila v obchodnom roku 2021/22 obrat o viac ako 14 percent

Celkový počet zákazníckych nákupov dosiahol v obchodnom roku 2021/22 výšku 23,68 milióna, čo oproti predošlému obchodnému roku prestavuje nárast o takmer 18 %. Zákazníci realizovali na filiálkach nákupy vo vyššej frekvencii, no pri nižších hodnotách nákupov. Priemerný denný počet zákazníckych nákupov vo filiálkach bol 64 851 a priemerný mesačný počet nákupov viac ako 1,973 milióna.

„dm drogerie markt aj v tomto obchodnom roku nadviazala na predchádzajúci úspešný vývoj, a to aj napriek tomu, že uplynulé dva roky boli silne formované pandémiou, ku ktorej sa v poslednom pol roku pridružila kríza v dôsledku vojny na Ukrajine ústiacej do energetickej krízy spojenej so silnou infláciou. Preto je v posledných mesiacoch prioritou našej práce práve boj s infláciou, a tým aj boj o udržanie kúpnej sily našich zákazníkov. Každé zvýšenie cien zo strany našich obchodných partnerov je posudzované individuálne a vedú sa vyjednávania s cieľom minimalizácie rastu cien. Vychádza sa pri tom z nárastu cien jednotlivých surovín a energií a pomáha nám aj know-how z produkcie vlastných značiek,“ povedal Martin Podhradský, konateľ dm drogerie markt.

V danom obchodnom roku realizovala dm na Slovensku investície vo výške približne 18,7 milióna eur, z čoho najväčšia časť – 9,7 milióna eur – bola určená na rozvoj pobočkovej siete. Na rozvoj informačných technológií bolo vyčlenených 603-tisíc eur, na modernizáciu a zabezpečenie centrály 139-tisíc eur a do centrálneho skladu slovenská pobočka dm drogerie markt investovala

8,3 milióna eur.

Opatrenia a náklady dm spojené s covidom-19

Náklady a investície dm spojené s realizáciou opatrení súvisiacich s ochorením Covid-19 sa za obchodný rok 2021/22 vyšplhali na úroveň takmer 2 miliónov eur. Náklady zahŕňali prostriedky na ochranu zdravia spolupracovníkov a zákazníkov, dezinfekciu priestorov, mzdové náklady agentúrnych pracovníkov, SBS a mnohé ďalšie. V rámci preventívnych opatrení dm aj naďalej zabezpečuje pre svojich spolupracovníkov antigénové samotesty, ktoré majú byť nápomocné, ak má niekto pochybnosti o svojom zdravotnom stave. V prípade potreby môžu spolupracovníci aj naďalej odpísať rúška a respirátory na náklady spoločnosti.

Rozvoj pobočkovej siete

Počet slovenských pobočiek dm v obchodnom roku 2021/22 k 30. septembru 2022 bol 158. Do konca tohto kalendárneho roka plánuje dm na Slovensku otvoriť dve nové filiálky a do konca nového obchodného roka (t. j. do 30. septembra 2023) by malo byť na Slovensku celkovo 162 filiálok dm.

Galéria fotiek (2) Zdroj: dm

Nárast počtu zamestnancov

K 30. septembru 2022 mala dm drogerie markt na Slovensku 2 075 aktívnych spolupracovníkov, čo predstavuje medziročný nárast o 12,53 percenta. Celkovo dm zamestnáva 71 620 ľudí v 14 krajinách, čo značí nárast o 8,4 percenta voči obchodnému roku 2020/21.

e-shop dm

Od apríla spustila dm novú mobilnú nákupnú aplikáciu Moja dm, vďaka ktorej môžu zákazníci nakúpiť ešte pohodlnejšie, rýchlejšie a jednoduchšie, využívať rozsiahlejšie funkcie e-shopu a taktiež využívať jej výhody pri nákupe v predajni. K rozsiahlym benefitom aplikácie patria aj možnosť jej prepojenia so zákazníckym kontom v e-shope dm a s kontom active beauty, zobrazenie dostupnosti tovaru v obľúbenej predajni a následné využitie expresného vyzdvihnutia za 90 minút, možnosť uloženia obľúbených produktov do záložky Môj nákupný zoznam, personalizované odporúčania v záložke Moje produkty, praktický produktový skener, možnosť uplatnenia všetkých kupónov a extra kupónov pri nákupe cez aplikáciu, e-shop alebo v predajni.

Zavedením nákupnej aplikácie Moja dm má zákazník možnosť zažiť skúsenosť s „Omni Channel Exprerience“, keďže môže využívať až tri spôsoby nakupovania – okrem nákupu priamo na filiálke dm má možnosť nakúpiť cez webshoping mojadm.sk, ako aj cez novú nákupnú aplikáciu Moja dm. Zároveň bol k pôvodným platobným metódam, akými sú platba kartou, prevodom, dobierka, a dvom populárnym mobilným platidlám GooglePay a ApplePay pridaný od septembra 2022 aj nový platobný systém PayPal.

Okrem zrýchlenia nákupu cez nové platobné brány dm od júna zrýchlila aj vyzdvihovanie objednávok vo všetkých filiálkach cez službu expresného vyzdvihovania, a to z pôvodných 180 minút na aktuálnych 90 minút. Okrem služby expresného vyzdvihnutia spracováva 24 vybraných filiálok dm objednávky aj prostredníctvom tzv. filiálkového komisionovania, ktoré sú určené na zasielanie priamo na adresu zákazníka.

V septembri 2022 zaviedla dm aj novú inovatívnu službu a nový zážitok z nakupovania prostredníctvom dmLIVE stream shoppingu v aplikácii Moja dm, kde experti, zástupcovia značiek alebo poradcovia z dm prinášajú informácie a poradenstvo na rôzne témy z oblastí, ako sú krása, starostlivosť, zdravá strava či celostné zdravie. Počas liveshow má publikum možnosť interagovať s moderátorkou a hosťami prostredníctvom chatu a navyše si počas vysielania môžu zákazníci objednať všetky predstavované produkty priamo v aplikácii. Sledujúcich čakajú počas každého livestreamu aj prekvapenia v podobe násobných bodov na vybrané značky či produkty, súťaže alebo produkty zadarmo. Tí, ktorí sa nemôžu na dmLIVE stream shoppingu zúčastniť počas živého vysielania, majú možnosť pozrieť si ho zo záznamu.

-reklamná správa-