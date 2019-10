Šéf rezortu diplomacie Lajčák vyzdvihol dosiahnutie dohody o brexite

„Slovensko od začiatku podporovalo dosiahnutie kompromisného riešenia, keď každá zo strán musela urobiť isté ústupky, pretože neriadený odchod z EÚ by bol tou najhoršou možnosťou. Je to dobrý základ na rokovania o budúcich vzťahoch,“ dodal minister na dnešnom stretnutí s veľvyslancami členských krajín Európskej únie akreditovanými v Slovenskej republike, ktoré zorganizoval fínsky veľvyslanec Jukka Uolevi Pesola. Diskusia sa sústredila na aktuálne európske a medzinárodné témy. Najočakávanejšou udalosťou bolo oznámenie výsledku brexitových rokovaní.

Šéf slovenskej diplomacie taktiež na stretnutí vyjadril sklamanie z neotvorenia prístupových rokovaní so Severným Macedónskom a Albánskom napriek splneniu požadovaných podmienok. „Je smutné, ak Európska únia odmieta využiť najlepší nástroj pre pozitívne ovplyvňovanie vývoja v našom najbližšom susedstve. Meníme pravidlá počas hry a strácame tak vlastnú kredibilitu, čo považujem za strategickú chybu EÚ,“ skonštatoval. Veľvyslanci EÚ diskutovali so slovenským ministrom aj o Turecku, ktorého aktivity vo výlučnej ekonomickej zóne Cypru a na severovýchode Sýrie odsúdili jednotne všetky členské štáty. „Slovensko sa pripája k spoločným aktivitám EÚ a nebude vydávať nové licencie na vývoz zbraní do Turecka,“ avizoval minister rozhodnutie predsedu vlády SR Petra Pellegriniho.

Lajčák diskutoval s veľvyslancami tiež o potrebe globálnej angažovanosti v boji proti klimatickej zmene, ako aj líderskej úlohe EÚ. „SR je pripravená na decembrovom summite prijať záväzok na dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050,“ uviedol minister. Miroslav Lajčák z pozície úradujúceho predsedu Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) informoval veľvyslancov o doterajšom priebehu slovenského predsedníctva v OBSE, ako aj o pripravovanej výročnej Ministerskej rade OBSE, ktorá sa uskutoční v dňoch 5. a 6. decembra 2019 v Bratislave.

Lídri všetkých členských krajín Európskej únie (EÚ) vo štvrtok 17. októbra na samite v Bruseli jednomyseľne schválili novú dohodu o vystúpení Veľkej Británie z EÚ, ktorú dosiahli vyjednávači oboch strán tesne pred začiatkom samitu. Na rade je teraz britský parlament, kde by sa o novej dohode o brexite malo hlasovať netradične v sobotu. Práve tu môže nová dohoda pohorieť, keďže tú starú, vyrokovanú ešte vládou bývalej premiérky Theresy Mayovej, britskí poslanci odmietli hneď trikrát. Ani súčasný premiér Boris Johnson nemá podporu pre novú dohodu o brexite vôbec istú.