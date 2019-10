Británia sa dohodla s EÚ na brexite: VIDEO Najväčším rébusom je britský parlament, uviedol Pellegrini

BRUSEL - Británia a Európska únia sa dohodli na podmienkach brextu. Informovali o tom predsedsa Európskej komisie Jean-Claude Juncker aj britský premiér Boris Johnson. Obaja to zverejnili na Twitteri. Premiér Peter Pellegrini víta dohodu, no otázne podľa neho je, ako sa rozhodne britský parlament.

Juncker ako prvý dokument označil za "spravodlivý a vyvážený". Podľa britského ministerského predsedu ide o dohodu, ktorá jeho krajine "získava späť kontrolu". Podmienky odchodu Británie z EÚ musí ešte schváliť britský parlament, kde je hlasovanie plánované na sobotu, i Európsky parlament. Dohodou sa dnes budú lídri zaoberať na summite. K dohode sa krátko pred summitom vyjadril aj hlavný vyjednávač Michel Barnier. Situáciu na pôde EÚ komentoval po príchode na summit aj premiér Peter Pellegrini.

Pellegrini je spokojný

Premiér Peter Pellegrini dosiahnutie dohody víta. "Otázkou je, či nájde podporu v britskom parlamente. Pre mňa nie je otázkou, či budeme dnes s takou dohodou súhlasiť, predpokladám, že áno. Najväčší rébus bude pravdepodobne v sobotu, kedy budeme vidieť, ako o tejto dohode zahlasuje britský parlament. To nás môže opäť posunúť niekde inde," uviedol premiér po príchode na summit.

"Samotná dohoda, ktorá je dnes na stole, urobí túto tému menej kontroverznou na diskusiu. Vážnejšiu a turbulentnejšiu diskusiu očakávam v téme ďalšieho rozširovania EÚ, ale hlavne v oblasti rokovaní so Severným Albánskom a Macedónskom," dodal. "Organizovaný brexit bola od začiatku preferencia EÚ 27. Dohoda vytvára vhodné podmienky na posilňovanie strategických vzťahov EÚ - UK."

Podľa Junckera si dohoda nevyžaduje ďalší odklad

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker vo štvrtok vyhlásil, že dosiahnutie návrhu dohody o brexite znamená, že nie je potrebný žiadny ďalší odklad a Spojené kráľovstvo môže vystúpiť z EÚ 31. októbra. Informovali o tom agentúry AFP a AP.

Britský parlament zasadne mimoriadne

Poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu vo štvrtok tesným počtom hlasom schválili návrh, aby sa v sobotu 19. októbra konalo mimoriadne zasadnutie parlamentu, na ktorom budú diskutovať o novej revidovanej dohode o brexite. Tú vo štvrtok dosiahol premiér Boris Johnson s Bruselom. Bude to prvýkrát za posledných 37 rokov a celkovo piatykrát od predvečera druhej svetovej vojny, keď britský parlament zasadne v sobotu, píše agentúra AFP.

Za mimoriadne zasadnutie hlasovalo 287 poslancov Dolnej snemovne, proti nemu sa ich vyslovilo 275. Dohodu sa podarilo dosiahnuť vo štvrtok vyjednávacím tímom Británie a EÚ pred summitom lídrov členských štátov Únie, ktorý sa začína popoludní. Súčasťou novej dohody už nie je tzv. írska poistka, ktorá bola jedným z hlavných dôvodov neschválenia predchádzajúcej verzie dohody v britskom parlamente. Dohodu musia ešte ratifikovať Európsky aj britský parlament. Dolná komora britského parlamentu z tohto dôvodu zasadne mimoriadne aj v sobotu 19. októbra.

Írska poistka nie je súčasťou dohody

Súčasťou novej dohody už nie je tzv. írska poistka, ktorá bola jedným z hlavných dôvodov neschválenia predchádzajúcej verzie dohody v britskom parlamente. Podľa novej verzie dohody by Severné Írsko pokračovalo v dodržiavaní pravidiel a noriem EÚ pre všetok tovar. Tým by sa odstránila potreba regulačných kontrol tovaru prekračujúceho hranicu medzi britskou provinciou Severné Írsko a Írskou republikou ako zostávajúcim členom EÚ. Hoci by Severné Írsko opustilo colnú úniu EÚ, colné postupy EÚ by sa stále uplatňovali na tovar prichádzajúci do Severného Írska z iných častí Spojeného kráľovstva.

Zákonodarný zbor Severného Írska bude mať vo svojej právomoci tieto osobitné opatrenia po štyroch rokoch zrušiť, avšak so súhlasom väčšiny poslancov. V opačnom prípade budú opatrenia pokračovať. Súčasťou revidovanej dohody je aj politická deklarácia. Ide o jej nezáväznú súčasť, ktorá stanovuje plány budúcich dlhodobých vzťahov medzi Britániou a EÚ.

Kde je vôľa, tam je dohoda

Juncker potvrdil dohodu na svojom twitteri. "Kde je vôľa, tam je dohoda. Máme ju! Je to spravodlivý a vyvážený dokument pre EÚ aj pre Britániu a je to dôkaz nášho záväzku hľadať riešenia. Odporúčam, aby EP dohodu podporila," napísal.

Brexit je škola trpezlivosti

Po takmer troch rokoch rokovaní je na stole nová dohoda o tzv. brexite, ktorá zaručuje riadený odchod Británie z Európskej únie. Uviedol to vo štvrtok na poludnie hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier na pôde Európskej komisie.Barnier prítomným novinárom pripomenul, že "brexit je škola trpezlivosti", zároveň však dodal, že sa vyplatilo byť trpezlivý, lebo EÚ čaká na list s právnym návrhom, ktorý má vo štvrtok zaslať britská vláda.

Obsahom tohto listu, ako aj deklaráciou o budúcich vzťahoch medzi EÚ a Britániou, sa budú vo štvrtok večer zaoberať premiéri a prezidenti členských krajín na prebiehajúcom summite EÚ. "Tento list znamená právnu istotu a dobrú správu pre občanov EÚ a Spojeného kráľovstva, ktorých záujmy boli vždy našou prioritou a prioritou Európskeho parlamentu. Ich práva sú zaručené," opísal situáciu Barnier s odkazom na dokument, ktorý Londýn pošle do Bruselu. Zároveň sú podľa jeho slov zaručené aj finančné záväzky Británie voči rozpočtu EÚ a záruky zostali zachované aj čo sa týka ochrany zemepisných názvov európskych výrobkov, duševného vlastníctva či ochrany osobných údajov.

Prvky dohody z novembra 2018

Ide o prvky, ktoré boli súčasťou prvej dohody z novembra 2018. Zmeny v dohode o brexite sa týkajú predovšetkým režimu na hranici medzi Írskou republikou a Severným Írskom, pričom Londýn predstavil pevné záväzky zachovať mier a stabilitu na írskom ostrove v zmysle Veľkopiatkovej dohody. Barnier spresnil, že snaha vyjednávacích tímov bola zamedziť zavedeniu "tvrdej" hranice a zachovať integritu jednotného trhu na írskom ostrove, hoci Londýn trval na zotrvaní Severného Írska v britskom colnom režime.

Obe strany riešili aj otázku pohybu tovarov a režimu dane z pridanej hodnoty (DPH) a podľa jeho slov sa podarilo dosiahnuť prijateľný kompromisný výsledok, pričom do tohto procesu budú priamo zaangažovaní aj volení predstavitelia provincie Severné Írsko. "Dospeli sme k dohode, ktorá umožní získať politickú podporu Európskej rady a parlamentov a položí základ pre budúce partnerstvo medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom," vysvetlil Barnier pred novinármi.

Johnson preferuje nadviazanie dohody o voľnom obchode

Upozornil, že britský premiér Boris Johnson v rámci budúcich vzťahov s Európanmi preferuje nadviazanie dohody o voľnom obchode. Podľa Barniera by takáto ekonomická dohoda mala byť bez bariér, bez ciel a tarifov, čo je v záujme podnikateľskej sféry z oboch strán Lamanšského prielivu. Zároveň však Únia bude trvať na zachovaní svojich noriem v oblasti životného prostredia či ochrany spotrebiteľov. Zdôraznil tiež, že riadený brexit je vždy lepší ako "tvrdý" brexit, a dodal, že EÚ je pripravená začať po 1. novembri čo najrýchlejšie pracovať s Londýnom na podobe budúcich vzájomných vzťahov.

"Dosiahli sme spravodlivú a rozumnú dohodu. Tú teraz zhodnotia lídri na summite EÚ a potom Európsky parlament, ktorý má v tejto veci posledné slovo," upozornil Barnier. Britský parlament má o revidovanej dohode o brexite hlasovať nadchádzajúcu sobotu. Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker a britský premiér Boris Johnson by sa mali vyjadriť k revidovanej dohode o brexite o 14.15 h miestneho času na pôde exekutívy EÚ.

Írsko podporilo novú dohodu o brexite

Írsky minister zahraničných vecí Simon Coveney privítal dosiahnutie dohody o brexite medzi Londýnom a Bruselom, ku ktorému došlo vo štvrtok, a nazval ho "veľkým krokom vpred", ktorý "ochraňuje kľúčové záujmy Írska". Informovala o tom agentúra AFP. Coveney uviedol, že dohoda je "veľmi významným úspechom..., ktorý je hodný podpory". Dohoda podľa jeho slov chráni ľudí, obchod a mier v Írsku.

Novú dohodu ocenil aj írsky premiér Leo Varadkar. "Máme jedinečné riešenie pre Severné Írsko, ktoré rešpektuje jeho unikátne dejiny a geografiu. Je dobré pre Írsko a Severné Írsko. Žiadna tvrdá hranica...," povedal Varadkar.

Problémom môžu byť severoíski unionisti

Lídri severoírskej Demokratickej unionistickej strany (DUP), kľúčového spojenca britského premiéra Borisa Johnsona, oznámili, že nemôžu podporiť návrh dohody o brexite. Podpora DUP je pritom nevyhnutná na to, aby dohoda prešla v britskom parlamente. Avšak líderka DUP Arlen Fosterová a šéf parlamentnej frakcie strany Nigel Dodds uviedli, že nemôžu podporiť návrhy týkajúce sa budúcej podoby írskych hraníc.

Práve opatrenia zaručujúce otvorenú hranicu medzi Írskom a Severným Írskom ostávajú hlavnou prekážkou dosiahnutia dohody o brexite a bez podpory DUP je jej schválenie v parlamente nepravdepodobné. Fosterová a Dodds uviedli, že budú naďalej spolupracovať s vládou s cieľom dosiahnuť "rozumnú dohodu".

Škóti nebudú hlasovať za novú dohodu o brexite

Škótska národná strana (SNP) nebude hlasovať za novú dohodu o brexite, ktorú dosiahla britská vláda s Európskou úniou (EÚ). Podľa predsedníčky strany Nicoly Sturgeon by dohoda "vyviedla Škótsko z Európskej únie, z jednotného trhu a colnej únie proti prevažnej demokratickej vôli škótskeho ľudu". Ako politička uviedla prostredníctvom písaného vyhlásenia, poslanci SNP "nebudú hlasovať za brexit v akejkoľvek forme". SNP má v Dolnej snemovni britského parlamentu 35 z celkovo 650 kresiel.

Sturgeon, ktorá sa dlho usiluje o druhé referendum o nezávislosti Škótska, sa tiež vyjadrila, že je v súčasnosti "jasnejšie ako kedykoľvek predtým, že najlepšou budúcnosťou pre Škótsko je tá rovnocenného, nezávislého európskeho štátu".

Nová dohodu je horšia než Mayovej

Líder strany Brexit Nigel Farage vyzval britský parlament, aby odmietol novú dohodu uzavretú medzi vládou a Európskou úniou (EÚ). Farage vo štvrtok povedal, že dohoda "jednoducho nie je brexit" a pripúta Britániu k Európskej únii v príliš mnohých smeroch. Ako poznamenal, on sám by uprednostnil predĺženie termínu brexitu za 31. október a privítal by skôr parlamentné voľby ako hlasovanie v parlamente o nových podmienkach dohody. Podľa jeho slov by bol lepší "čistý rozchod" ako "ďalšia európska dohoda".

Líder labouristov Jeremy Corbyn rovnako odsúdil dohodu o brexite vyrokovanú premiérom Borisom Johnsonom a označil ju za "ešte horšiu", než bola tá, ktorú uzavrela Johnsonova predchodkyňa a ktorú britskí poslanci opakovane odmietli. "Z toho, čo doteraz vieme, sa zdá, že premiér vyrokoval ešte horšiu dohodu ako Theresa Mayová," vyhlásil Corbyn. Zároveň zopakoval, že najlepším spôsobom, ako vyriešiť brexit, je dať ľuďom "konečné slovo v ľudovom hlasovaní".

Líderka Liberálnych demokratov Jo Swinsonová uviedla, že jej strana je odhodlaná zastaviť proces brexitu, a to aj napriek novej dohode. Swinsonová tvrdí, že je "viac než kedykoľvek odhodlaná" zastaviť brexit a "dať ľuďom posledné slovo" v druhom referende o brexite.