ROZHOVOR s vojenským analytikom: Prvá fáza sa skončila! Ukrajina ju vyhrala... čo bude teraz? TOTO je kľúčová otázka

BRATISLAVA - Vojna na Ukrajine trvá už viac ako päťdesiat dní a konflikt vstúpil do druhej fázy. Oficiálne to oznámil ruský šéf rezortu zahraničia aj ukrajinský prezident. Čo to znamená a aké sú scenáre vývoja či konca konfliktu? Aj o tom sme sa rozprávali s vojenským analytikom Janom Ludvíkom.

Predpovedať vývoj konfliktu v tejto fáze je naozaj ťažké. Aktuálne je vo vojne mnoho premenných, ktoré môžu konflikt zvrátiť jedným alebo druhým smerom. Isté je, že Ukrajina prvú fázu konfliktu vyhrala. Rusko však preskupilo sily a kľúčovou otázkou je, do akej miery sa ruské ozbrojené sily dokázali poučiť z chýb, ktorých sa dopustili počas prvého mesiaca vojny. Pre Topky odpovedal Jan Ludvík, český expert na vojnu a stratégie z Katedry bezpečnostných štúdií Karlovej univerzity.

Čo sa v rozhovore dozviete?

čo znamená vstup do druhej fázy konfliktu

či má ruská strana šancu na dobytie východu Ukrajiny

či sa ukrajinská strana ešte dokáže efektívne brániť

aké sú možné scenáre vývoja vojny na Ukrajine

čo by sa stalo, ak by sa mierové rokovania kvôli situácii v Mariupole či vojnovým zločinom skončili

či sa bude snažiť Rusko rozdeliť Ukrajinu

či je možné v tejto fáze konfliktu nájsť riešenie, ktoré by ho dokázalo ukončiť

Archívne VIDEO Do konca týždňa budú na Slovensku štyri batérie Patriotu, priblížil minister obrany Naď po rokovaní vlády

Ukrajina v pondelok oznámila, že Rusi začali druhú fázu ofenzívy na Donbase vrátane Charkovskej oblasti. O tom, že chcú dobyť východ a preskupujú sily sa hovorilo už dlhšie. Čo to v tejto fáze vojny znamená?

V podstate by som povedal, že sa skončila prvá fáza vojny, v ktorej Ukrajina zvíťazila a uhájila svoju suverenitu. Rusko následne muselo preskupiť svoje sily a prehodnotiť svoje vojnové ciele. Dva z nich sú pomerne jasné. Potvrdiť anexiu Krymu z roku 2014 a zabrániť Ukrajine vstúpiť do NATO. Treťou a tou najmenej jasnou otázkou je, čo s Donbasom. Výsledok nadchádzajúcich bojov môže túto otázku zodpovedať.

Ruská armáda bola relatívne vyčerpaná, nepostupovala už od začiatku tak, ako sa predpokladalo. Majú šancu dobyť východ? Resp. sú ich šance väčšie na dobytie východu Ukrajinu?

Ruské sily nepochybne utrpeli veľké straty a nemalé straty utrpela aj Ukrajina. Zároveň sa na východe budú ruské sily pohybovať v priaznivejšom teréne a budú bližšie svojim logistickým centrám. Celkovo by som povedal, že šance oboch strán sú vcelku vyrovnané a kľúčová otázka, na ktorú nepoznáme odpoveď, je, ako veľmi sa ruské ozbrojené sily dokázali poučiť z chýb, ktorých sa dopustili počas prvého mesiaca vojny. Nejakú formu odstraňovania chýb sme už videli. Ruská armáda má teraz na Ukrajine napríklad jedného operačného veliteľa, čo môže zlepšiť koordináciu ruských síl, ktorá bola v prvej fáze operácie tragická. Ale ako veľmi dokáže ruská armáda začať efektívne fungovať ako koordinovaný celok, to je ťažké povedať.

Ak by sa teoreticky Rusom podarilo dobyť východ, čo by to znamenalo? Je to vôbec pravdepodobný scenár? Doteraz sa situácia vyvíjala relatívne podobne v každom „dobytom“, resp. okupovanom území. Rusi tam chvíľu pobudli a neskôr mestá Ukrajina získala späť.

S týmto by som asi úplne nesúhlasil. Hlavne na juhu, kde mimochodom ruskému útoku velil generál Dvornikov, po novom veliteľ celej operácie, sa Rusko podarilo dosiahnuť relatívne veľké územné zisky a tieto dobyté územia si udržať. Ukrajinská strana síce úspešne podniká obmedzené protiútoky, ale veľký koordinovaný protiútok mechanizovaných síl, ktorý by bol potrebný k vyhnaniu ruskej armády z okupovaných častí Donbasu, sme zatiaľ nevideli a nie je isté, že ukrajinská armáda môže taký protiútok uskutočniť.

Takže predpokladáte, že minimálne tieto územia si Rusi udržia? Zrejme o ne budú zo strategického hľadiska bojovať viac ako napríklad o dobytie Kyjeva.

K stiahnutiu od Kyjeva došlo v dôsledku prehodnotenia vojenských cieľov. Nemôžeme čakať, že sa z územia, ktoré Rusko obsadilo na východe a na juhu, stiahne rovnako ako od Kyjeva. A pokiaľ nedôjde k dohode, Ukrajinci toto územie budú musieť dobyť vojensky späť.

Keďže sa Rusi pomerne rýchlo stiahli z hlavného mesta a priľahlých oblastí, budú sa snažiť Ukrajinu rozdeliť a vytvoriť už skôr spomínaný tzv. východný blok?

Môj odhad je, že v prípade víťazstva na Donbase bude Kremeľ požadovať uznanie Doneckej a Luhanskej republiky. Keby ruské sily dosiahli naozaj obrovský úspech a zničili by ukrajinské sily na Donbase, tak možno ešte skúsia vytvoriť Chersonskú republiku. Zároveň si však myslím, že sa to Rusku skôr nepodarí ako naopak.

Viaceré mestá čelia intenzívnemu ostreľovaniu. Zvládnu ešte Ukrajinci brániť východ? Ich armáda je takisto vyčerpaná.

O stave ukrajinskej armády máme príliš málo informácií, aby bolo možné na túto otázku s istotou odpovedať.

Galéria fotiek (4) Zdroj: SITA/AP Photo/Felipe Dana

Rokovania medzi Kremľom a Ukrajinou sú aktuálne v podstate na bode mrazu a nijak sa nehýbu. Prebiehajú síce na úrovni vyjednávacieho tímu, no nijaké na vysokej úrovni sa podľa ukrajinského šéfa diplomacie Dymtra Kulebu nekonajú. O čom to svedčí?

Myslím, že to najviac zo všetkého svedčí o tom, že pri ostávajúcich otázkach minimálne jedna zo strán dúfa, že jej vyjednávacia pozícia bude lepšia až vtedy, keď sa skončí bitka o Donbas. To je pri mierových rokovaniach celkom bežný vývoj.

Kuleba zároveň uviedol, že situácia v Mariupole je strašná a mohlo by to znamenať červenú čiaru a koniec mierových rokovaní. Čo potom?

Je faktom, že rôzne vojnové zločiny, ku ktorým na Ukrajine dochádza veľmi sťažujú hľadanie kompromisu. No všetky vojny končia buď mierovým rokovaním alebo totálnym víťazstvom jednej zo strán. S výnimkou neistej možnosti, že sa ruský režim raz v budúcnosti zrúti, Kyjev nemá inú možnosť než sa s Ruskom dohodnúť. Pokiaľ ukrajinská armáda odrazí ruský útok na Donbas a prejde do úspešného protiútoku, bude sa asi Kyjevu vyjednávať lepšie. Preto Ukrajina aj naďalej potrebuje západnú pomoc vrátane ťažkých zbraní, bez ktorých je ťažké prejsť do protiútoku.

A akú šancu dávate pádu ruského režimu? Ak to už spomínate a ak by sme sa nad tým hypoteticky zamysleli, či by to bolo vôbec niekedy možné.

Do akej miery pravdepodobný pád režimu je, to neviem. Je to otázka pre odborníka na Rusko, nie na vojnového.

Je možné v tejto fáze nejaké riešenie? Zatiaľ to vyzerá, že do spomínaného 9. mája sa vojna neskončí.

Myslím si, že sa žiadne riešenie nepodarí nájsť do chvíle, kým bude jasné, či ruské sily dokážu zovrieť ukrajinskú armádu na Donbase do klieští útokmi zo severu a juhu.

Myslíte si, že Ukrajina by pristúpila na to, že by sa vzdali východu, čo by viedlo k ukončeniu vojny alebo hrozí, že tento konflikt zamrzne?

Nemyslím si, že je možné niektorú z týchto možnosti vylúčiť. Ukrajinská vláda nepochybne čelí ťažkej dileme, či ukončiť konflikt pomocou ústupkov, alebo pokračovať v boji. Mnoho Ukrajincov pri obrane zeme položilo svoj život a Kyjev bude chcieť, aby ich obeť mala zmysel. Môj odhad však je, že sa Ukrajina vo výsledku bude musieť zmieriť s anexiou Krymu, a to aj keby sa jej vojensky darilo rovnako ako doposiaľ. Naopak ako otvorený vidím osud Donbasu, ktorý bude závisieť od výsledkov bojov.