Ukrajina by mohla vyhrať vojnu proti Rusom: Šéf Pentagónu vyhlásil, čo k tomu potrebuje

WASHINGTON - Ukrajina by mohla zvíťaziť vo vojne proti Rusku, ak by mala k dispozícii patričné vojenské vybavenie. Povedal to v pondelok americký minister obrany Lloyd Austin, ktorý sa spoločne so šéfom diplomacie USA vracia z návštevy Kyjeva, kde sa v nedeľu obaja stretli s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.