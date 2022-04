Ďalší šokujúci telefonát ruského vojaka s manželkou: Odtrhnutie od reality a zúfalosť, naši velitelia sú idioti!

MOSKVA/KYJEV - Naša globálna spoločnosť už vstupuje do tretieho mesiaca vojny na Ukrajine. Za ten čas sa na internete a v médiách objavovali šokujúce fotografie zničených ukrajinských miest či neuveriteľné prepisy odpočutých telefonátov. Jeden taký sa objavuje aj v týchto dňoch, no jeho šokujúci aspekt je skôr v tom, ako sú občania Ruska sústavne klamaní o dianí na Ukrajine. Veria, že všetko je v poriadku a čoskoro bude koniec.

Keďže od začiatku konfliktu z Ruska už odišlo množstvo renomovaných spoločností a oficiálne kanály na internete a o reálnom dianí na Ukrajine sú v Rusku kontrolované štátnymi orgánmi, niektorým občanom nezostáva nič iné, len veriť štátnym verziám o dianí a priebehu vojny, či skôr špeciálnej vojenskej operácii na Ukrajine.

Nájdu sa však aj takí, ktorí prídu do styku s bezprostrednou pravdou cez rodinného príslušníka a aj tak jej odmietajú uveriť. Niečo takéto zachytil najnovší rozhovor dvoch manželov, pričom muž sa nachádza ako vojak na fronte a manželke popisuje chvíle hrôzy.

Sú to klamstvá, hovorí manželke vojak z frontu

Aj keď Putinovo Rusko a Kremeľ šíria o priebehu vojny na Ukrajine víťazné ovácie a hovorí sa o úspechoch, realita je značne iná. "Hovoria nám, že ste v poriadku," začína časť konverzácie medzi nemenovaným manželským párom. Muž z frontu svojej žene odpovedá: "Je to klamstvo, boli sme bombardovaní! Pamätáš si, ako som ti hovoril o jednej noci, keď sme strávili noc na jednom mieste a potom postupovali ďalej?" pýta sa vojak svojej polovičky, ktorá mu odpovedá kladne.

Dúfam, že ten ďalší projektil nebude môj

"Spadli tam dve strely a zbombardovali všetko. Videl som kusy mäsa na čelnom skle, bolo to na riť!" sťažuje sa svojej manželke do telefónu vojak z frontu, ktorému sa chveje hlas, no na druhej strane ona odpovedá úplne pokojne. "Sedávam a spávam dúfajúc, že ten ďalší projektil nebude "určený" mne," dodal ešte zničený vojak.

Za všetko môžu idiotskí velitelia, pokračuje muž

"Vrátite sa o dva dni?" odpovedá ďalšou otázkou pokojne manželka. Vojaka však táto otázka prekvapila a rozzúrila. "Nie, nevrátime. Musíme preskupiť niektoré jednotky, ale aj tak to bude masaker, do riti!" odpovedá muž. "Len aby si vedel, všetko sa na dobre obracia. Všetko je tu v poriadku," povie vojakovi žena, čo muža ešte viac nasrdí. "Vážne je to v poriadku?! Vieš koľko zranených a koľko mŕtvol tu je? Sakra. Toto je zlyhanie naších idiotských veliteľov. Teraz sa snažia nastaviť vzdušnú obranu, do čerta!".

Následne jej vymenúva hotovú katastrofu, ako si vedú ruské jednotky na Ukrajine. V jednej brigáde videl 8 mŕtvol, zo 40-tej zomrel jeden a 30 je zranených, a všeobecne je v ostatných brigádach podľa jeho názoru minimálne 10 až 15 mŕtvych. V závere sa manželka pokúša ešte raz o to, aby manžela upokojila, no žiaľ, využila na to názor vštepený ruskou propagandou, ktorej už ani on sám neveril. "Tvrdia, že všetko sa už čoskoro skončí. Prvá fáza špeciálnej operácie sa skončila ..." snaží sa manžela upokojiť neznáma žena v telefóne. "Aká fáza špeciálnej operácie do čerta? Je to len obkľúčenie regiónu Luhansk a to je celé, do hája!" bedáka ďalej vojak.

Mariupoľ bol zasiahnutý najviac

Mariupol je jedným z ukrajinských miest, ktoré sú najhoršie zasiahnuté ruskými útokmi, keďže ovládnutie mesta je pre Rusov nutné. Dúfajú totiž, že takto vytvoria pozemné spojenie medzi východoukrajinským regiónom Donbas, kontrolovaným proruskými separatistami, a Krymským polostrovom, ktorý Moskva anektovala v roku 2014.

Galéria fotiek (2) Zdroj: TASR/Satellite image ©2022 Maxar Technologies via AP

Väčšina Mariupola je už zničená a vládnu obavy, že dochádza k masovému vraždeniu ľudí, ktorí neušli. V tamojších oceliarňach Azovstaľ je stále zabarikádovaná skupina približne 2500 ukrajinských vojakov a zahraničných bojovníkov, ale zásoby im ubúdajú. Navyše tvrdia, že v oceliarňach sa s nimi nachádza aj okolo 1000 civilistov.