Vodičku zastavil policajt, prekročila rýchlosť: Bola v šoku, namiesto pokuty je totiž dal...

Kardiologičku Sarosh z Massachusetts zastavil policajt Brian Schwartz na diaľnici v Minnesote, pretože prekročila rýchlosť. Po tom, čo sa preukázala svojím vodičským preukazom, mu vysvetlila, že raz mesačne jazdí do Minnesoty, aby pracovala v miestnej nemocnici. Ak by ju zadržal, nemala by ako doviezť potrebné ochranné prostriedky do nemocnice a tiež by nebola schopná pomáhať pacientom.

Sarosh Janjuaová Zdroj: Facebook/Sarosh Ashraf Janjua

Schwartz náhle siahol do vrecka a Janjuaová si už myslela, že vyťahuje pokutový blok. To, čo nasledovalo, ju príjemne prekvapilo. Namiesto pokuty jej Brian totiž daroval päť N95 masiek, ktoré poskytol štát na ochranu obyvateľov a vojakov. "Rozplakala som sa," zdôverila sa Sarosh. Ako všetci zdravotní a pohotovostní pracovníci po celom svete sa obávala, že jej raz dôjde ochranné vybavenie. Myslela na to, čo sa stane, ak ochorie mimo svojho domova.

Schwartz neskôr prezradil, že si všimol dve tvárové masky v taške vodičky. Dovtípil sa, že asi ide o osobu, ktorá ochranu tváre skutočne potrebuje a možno jednu masku používa aj viackrát. A tak lekárke dal tie svoje. "Ďakujeme Sarosh za jej usilovnú prácu a odhodlanie. Vojaci a policajti v čase pandémie pracujú skutočne tvrdo a myslia na všetkých, ktorí sa v tomto kritickom období starajú o Minnesotčanov," napísala na Facebooku Štátna hliadka v Minnesote.