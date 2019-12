Svedkovia prehovorili o sekundách hrôzy! Posledná veta pred výbuchom aj smutný osud muža z balkóna

Bol piatok 6. decembra a v bytovom dome na Mukačevskej ulici v Prešove zapáchal plyn. Uvedené bolo spoločnosti PP-D hlásené o 12.12. O tri minúty neskôr firma, ktorá pracovala na ulici, nahlásila poškodenie plynovodu. O 12.21 hlásila tiesňová linka 112 výbuch, spresnil korzar.sk. Polícia už v súvislosti s výbuchom plynu obvinila tri osoby.

Symbolom nešťastia, ktoré si vyžiadalo niekoľko ľudských životov a desiatky zranených, sa stala fotografia, ktorá zachytáva dôchodcu, ako stojí na zdemolovanom balkóne, pridŕža sa steny, hľadí na následky skazy, pod ním sú desiatky metrov prázdna. Jeho dcéra ho spoznala na odvysielaných záberoch. „Moja mama tam určite zostala. A otec bol ten, ktorý je na tom zábere, ten dedko,“ povedala žena pre televíziu Markíza.

Zdroj: Dušan Orenčák

Manželia zomreli bok po boku. Osudným sa im stalo čakanie na záchranu. Hasiči sa k nim totiž nedokázali dostať včas, pretože v dôsledku explózie sa zrútilo celé schodisko a vysokozdvižná plošina nedosahovala na najvyššie poschodia dvanásťpodlažnej bytovky.

Evakuáciu obyvateľov výrazne skomplikovalo aj nepriaznivé počasie, pre ktoré nemohol zasiahnuť vrtuľník. „Kombinácia nepriaznivých okolností, ktoré sa vyskytli po explózii, znemožnila hasičom začatie hasiacich prác o viac ako dve hodiny,“ napísal na sociálnej sieti Radovan Bránik, veliteľ tímu Modrý anjel, ktorý pomáhal so záchrannými prácami.

Zdroj: Tip čitateľa/Marek

Muž v snahe zachrániť si život vypadol z balkóna

O život prišiel aj muž, ktorý sa chcel pred plameňmi zachrániť skokom na balkón o poschodie nižšie. Bohužiaľ, spadol až dole na zem. Ľudia, ktorí celú hrôzu prežili, čakali v zdemolovaných bytoch na pomoc. Kto mohol, zo spodných poschodí vyskočil oknom.

Zdroj: Topky/Miro Vacula

Marek tesne pred výbuchom upokojil susedu, aby sa nebála

Silviin manžel Marek sa krátko pred výbuchom ocitol v byte na deviatom poschodí, aby skontroloval, či plyn, ktorý všetci v bytovke cítili, neuniká od nich. „On sa teda vrátil, aby vypol ten plyn, zaklopal susede, aby sa nebála, vošiel do výťahu a vtedy to buchlo,“ povedala pre televíziu JOJ Silvia. „Výťah sa zavrel, pohol sa a vtedy to rachlo,“ doplnil Marek, ktorý utrpel zranenia.

Tlaková vlna totiž vyrazila aj výťahové dvere. „Na poschodí sme boli štyria a jednu pani sme počuli kričať, potom prestala,“ dodal muž. „Chvalabohu sa to šťastne skončilo pre nás, len mi je ľúto susedov,“ doplnila Silvia, ktorá opustila byt desať minút pred výbuchom.

Marek a Silvia hovoria o nešťastí, ktoré postihlo aj ich byt. Zdroj: Reprofoto/Tvnoviny.sk

V horiacom paneláku bola aj matka s novorodencom

O veľkom šťastí hovorí aj Ján, ktorý skončil iba s poranenou hlavou. „My sme stáli na balkóne a kričali sme, aby išli hore, lebo tam bola matka s bábätkom. Našťastie sa ich podarilo zachrániť,“ opísal priebeh evakuácie prostredníctvom vysokozdvižnej plošiny.

Ján utŕžil poranenie hlavy. Zdroj: Reprofoto/Tvnoviny.sk

Matke malého chlapca sa čakanie na pomoc zdalo ako večnosť

„Odrazu to len buchlo, ja ani neviem, ako to vyrazilo. Ja som sa len prebrala na posteli, syna zavalili dvere,“ opísala pre televíziu JOJ Alena, mama 9-ročného chlapca. „Viac ako hodinu a oni nikde. Ja už som myslela, že z toho bytu nevyjdeme,“ dodala.

Matku so synom uväznili v byte plamene. Zdroj: Reprofoto/Noviny.sk

Mária poznala obete tragédie

Ďalšia obyvateľka ulice Mária spomína na obete tragédie. „Žijem tam 52 rokov a poznala som tých ľudí. Boli to učitelia, boli to zdravotnícki pracovníci, bola tam dokonca členka záchrannej služby, no neviem, keď sa z práce vrátila domov, či sa mala kam vrátiť.“