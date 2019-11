VIDEO Dvojica sa zasnúbila vo fastfoode: Ale to, čo sa spustilo potom, ju totálne odrovnalo

Spoločnosť KFC užívateľov sociálnej sieti požiadala, aby jej pomohli šťastnú dvojicu identifikovať, čo sa podarilo pomerne rýchlo. Niektorí ľudia však posunuli celú záležitosť o krok ďalej a začali čerstvým snúbencom ponúkať pomoc či finančnú podporu s nadchádzajúcou svadbou. Jeden juhoafrický spevák sa napríklad ponúkol, že na obrade zaspieva, jedna z prémiových nemeckých automobiliek zas sľúbila, že pár odvezie na miesto, kde budú tráviť medové týždne. Miestny hudobný časopis pre zmenu ponúkol dvojstranový priestor, na ktorom môžu svoj milostný príbeh porozprávať čitateľom.

Mzansi please help us find this beautiful couple, re batla ho ba blesser DM us any leads, there might be a Finger Lickin' Good surprise in it for you too. Batho ba Vaal re thuseng! We love love #KFCProposal pic.twitter.com/6bj89dtj4j