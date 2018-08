Maniere vesmírnej Šuvadovej: Na Farme si vydupala extra výhody!

Nová markizácka Farma odštartovala veľkým sklamaním, a to hlavne na strane súťažiacich z bežného ľudu. Tí sú doslova v šoku z toho, že s nimi hrajú aj známe tváre, ktoré podľa ich mienky už zviditeľnenie ani peniaze nepotrebujú.

Bohatí na limuzíne, chudobní pešo... Zdroj: TV MARKÍZA

A aby toho nebolo málo, majú aj kopec výhod. V súťaži sa nazývajú bohatými a majú lepší príbytok, vlastnia záhradu, v ktorej ale na nich budú robiť chudobní, a farmárkami týždňa sa hneď stali Twiinsky z tejto skupiny. Celebrity navyše nemôžu byť zvolené za sluhov a samé sa rozhodnú, či chcú pomáhať s úlohami, ktoré budú farmárom zadané – ani farmár týždňa nemôže nikoho z nich nútiť do roboty.

Zo skupiny chudobných sa preto hneď od začiatku ozývajú nespokojné hlasy. Okrem iných aj zo strany Michala Gajdošecha, ktorý nie je úplne neznámou tvárou. Koncom roku 2017 bol na svetovej súťaži vyhlásený za štvrtého najkrajšieho muža planéty. A tak ho môže o to viac škrieť, že bol zaradený medzi chudobu. „To, že sme rozdelení na bohatých a chudobných, tak sa mi to zdá trošku neférové. Mali by sme mať fakt všetci rovnaké pravidlá, rovnaké vymoženosti, keďže bojujeme o rovnakú výhru,” vyjadril sa a rovnaký názor s ním zdieľajú aj mnohí ďalší.

Zdroj: TV MARKÍZA

A to ešte nevedia úplne všetko. Keďže nemajú prístup do časti bohatej vrstvy, ešte si ani nestihli všimnúť jednu zaujímavú zvláštnosť. Na pozemku totiž okrem úžitkových budov stojí aj jeden malý domček s nápisom Silvia. Ide o zvláštny príbytok pre herečku Šuvadovú.

Tá išla do hry s tým, že si vydupala niečo extra, aby mala od ostatných pokoj. „Veľmi som chcela byť spojená s prírodou a vyskúšať si, ako je to – žiť dlhšie v prírode. Potom by som si chcela aj zasúťažiť, zabojovať, ale mala som takú prosbičku na produkciu, že by som chcela byť sama, pretože aspoň tú noc, pár hodín, by som chcela byť sama so sebou, v tej svojej vlastnej energii,” priznala herečka.

Zdroj: TV MARKÍZA

A tak, kým chudobní si museli sami postaviť aj latrínu a čakať na zvyšky zo stola bohatých, Silvia má vlastnú meditačnú miestnosť. A hoci v prvý deň ešte nič nemusela robiť, už sa jej zdá, že roboty bude v šou asi nejako priveľa. „Tu sa aj veľa napracujeme,” povedala nespokojným tónom v rozhovore s Ibim Maigom. „Ale ja potrebujem aj oddychovať, potrebujem mať v sebe takú harmóniu, balans,” dodala. A ako prvá sa hneď na úvod vyjadrila, aká je Farma drsná. Nuž, asi bude naozaj veľmi zaujímavé sledovať, či pridá ruku k dielu, alebo bude len čerpať vesmírnu energiu a rozjímať...

Zdroj: TV MARKÍZA

Skupina bohatých:

Zdroj: TV MARKÍZA

Zdroj: TV MARKÍZA

Zdroj: TV MARKÍZA

Zdroj: TV MARKÍZA

Zdroj: TV MARKÍZA

Zdroj: TV MARKÍZA

Skupina chudobných:

Zdroj: TV MARKÍZA