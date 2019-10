MIMORIADNY ONLINE Nahrávka Gorily zaplavila Slovensko: VIDEO Divoká kovbojka na tlačovke Smeru

Prečítajte si viac: Škandalózna nahrávka z kauzy GORILA

- link na audionahrávku, na ktorej má byť údajne zachytená kauza Gorila, dostali mailom viaceré redakcie

- finančná skupina Penta, ktorej spolumajiteľ Jaroslav Haščák má byť jedným z aktérov v kauze, okamžite avizovala podanie trestného oznámenia

- autenticita zvukového záznamu, ktorý má takmer 39 hodín, zatiaľ nie je potvrdená

- opozičné strany plánujú vo štvrtok protest pred domom spomínaného Haščáka

16:33 - V súvislosti s kauzou Gorila môžu voličskou podporou viac zamávať oficiálne kroky a rozhodnutia polície, prokuratúry či súdov ako údajná nahrávka, ktorá sa v posledných hodinách objavila na internete. Povedal to politológ Pavol Baboš s tým, že sa však momentálne ťažko odhaduje, do akej miery nastane sebareflexia u dotknutých politikov a ako zareagujú voliči. Politológ pripomína, že kauza Gorila nie je nová a to, čo hovoria politici, viac-menej zaznelo aj v minulosti.

16:31 - V deň, keď celé Slovensko rieši kauzu Gorila, sa predseda ĽSNS a poslanec Národnej rady SR Marian Kotleba rozhodol prostredníctvom videa na internete ponúknuť sudcovi Najvyššieho súdu SR Štefanovi Harabinovi spoločný postup do budúcoročných parlamentných volieb. Kotleba chce od Harabina odpoveď do 31. októbra.

16:30 - Nahrávka už nie je dostupná ani na stránke mediafire.com.

16:10 - Exminister hospodárstva Jirko Malchárek, ktorého hlas mal údajne zaznieť na zverejnenej nahrávke Gorila, sa pre televíziu JOJ vyjadril, že žiadnu nahrávku nepočul a ani ho to nezaujíma.

15:40 - Kauza Gorila je synonymom politickej korupcie celej jednej politickej generácie, uviedla prezidentka Zuzana Čaputová na sociálnej sieti. V najbližších dňoch sa chce stretnúť s ministerkou vnútra Denisou Sakovou, policajným prezidentom Milanom Lučanským a vedením generálnej prokuratúry a bude im klásť otázky o dôvodoch dnešného stavu, keď sa kauzy vyšetrujú až po ich medializácii.

15:33 - Matovič mal na plagátiku vetu - „Fedor Flašík vybral 250 na stranu a 80 si dodatočne nechal" - na ktorú upozorňoval aj na tlačovej besede OĽaNO. Líder hnutia povedal, že veta je dôkazom, že Fico načierno financoval predvolebnú kampaň strany Smer-SD. Šéf Smeru mal slová adresovať Jaroslavovi Haščákovi v byte na Vazovovej ulici.

15:22 - Igor Matovič sa najprv pokojne postavil zo stoličky v prednom rade, kde pozoroval tlačovú besedu. S papierom v rukách zaujal miesto pred členmi strany Smer-SD. Papier mu však pohotovo vytrhol podpredseda Smeru Juraj Blanár a odhodil ho. Líder hnutia OĽaNO ho znova vzal do rúk, no opäť zasiahol Blanár. Matovič sa však nevzdával. S pokrčeným papierom znova zaujal svoju pozíciu. Hovorca strany Smer ho upozornil, nech odíde. Keďže nereagoval, strana tlačovú besedu predčasne ukončila ešte pred otázkami novinárov.

15:14 - Na tlačovú besedu strany Smer-SD vtrhol Igor Matovič. Fico reagoval s úsmevom. Krátko na to z miestnosti odišiel v sprievode členov strany a tlačovú besedu ukončil.

15:08 - Nič z nahrávky Gorila ma nedostáva do polohy neetického či nelegálneho správania sa, vyhlásil Robert Fico."To, čo sa deje, je v podstate obludné. My sme dnes, po tom, čo sa objavila zase nejaká nahrávka, svedkami toho, že sa tu hrá jedno obludné divadlo. Opozičné a mediálne," povedal Fico a poznamenal, že verejnosť namiesto Dzurindovej vlády rieši jeho pitný režim a pitie koly.

15:00 - Na zverejnenú nahrávku reaguje aj strana Smer-SD na čele s Robertom Ficom.

14:55 - Bývalý vyšetrovateľ korupčnej kauzy Lukáš Kyselica sa vyjadril, že sa zverejnenie nahrávky dalo očakávať, vzhľadom na to, že má k nej legálny prístup viac ako desať ľudí, a to pre kauzu Kuciak.

14:53 - Zverejnenie nahrávky kauzy Gorila dokazuje, že aféra Gorila nie je nič vymyslené. Znamenať môže aj definitívny koniec politickej kariéry predsedu Smeru-SD a bývalého premiéra Roberta Fica. V rozhovore to uviedol politológ Radoslav Štefančík z Ekonomickej univerzity v Bratislave.

14:35 - Igor Matovič zároveň skritizoval postoj premiéra Petra Pellegriniho, ktorý sa v súvislosti s kauzou vyjadril, že Fico môže po zverejnení nahrávky pokojne spávať. Vyzval premiéra, aby Robert Fico nebol na kandidátke strany Smer-SD.

14:20 - Hnutie OĽaNO avizovalo predstavenie kľúčového dôkazu vyplývajúceho z údajnej nahrávky Gorily. Má ním byť táto veta, ktorú mal povedať Robert Fico Jaroslavovi Haščákovi v byte na Vazovovej ulici - „Fedor Flašík vybral 250 na stranu a osem (alebo 80, poznamenal Matovič s tým, že to nie je jasne počuť) si dodatočne nechal," prečítal. Podľa jeho slov sa táto veta v prepise nenachádzala, odznela až v zverejnenom zázname.

Matovič povedal, že je dôkazom, že Fico načierno financoval kampaň strany Smer-SD. "Fico by mal byť vo väzbe, mal by hniť v base za to, čo spáchal," vyzdvihol emotívne Matovič. Podľa neho nešlo v tomto prípade o rozhovor o tisíckach, ale o miliónoch korún.

14:00 - "Po zverejnení zvukového záznamu sa už nikto nemôže tváriť, že prepis zverejnený v roku 2011 bol vymyslený román," napísal poslanec NR SR Gábor Grendel.

13:50 - Reakcie na zverejnenú údajnú nahrávku Gorily neustále pribúdajú. Vyjadril sa aj Igor Matovič. Predseda opozičného hnutia OĽaNO tvrdí, že našli kľúčový dôkaz v kauze. Viac plánuje priblížiť na tlačovej besede.

13:43 - Stanovisko ku kauze Gorila zverejnil aj líder strany Dobrá voľba Tomáš Drucker. "Pán premiér, pani prezidentka, dnes máte o dôvod viac, aby ste konali a zvolali Bezpečnostnú radu," napísal na sociálnej sieti.

13:31 - Pellegrini naďalej dodáva, že Gorila nie je o tom, ako Robert Fico pije kolu. Hovorí však, že treba všetko vyšetriť. Časť týkajúca sa šéfa Smeru-SD je podľa Pellegriniho mizivé percento celej nahrávky a Fico, ako tvrdí premiér, môže pokojne spávať. Nahrávka a kauza podľa Pellegriniho dáva jasný obraz občanom SR o tom, ako fungovala vláda Mikuláša Dzurindu a ako privatizovala.

13:28 - Premiér Peter Pellegrini víta, že sa na svetlo dostala aj nahrávka. "Tá pravdepodobne korešponduje s prepismi, ktoré vyvolali takú obrovskú nevôľu občanov pred voľbami v roku 2012," hovorí premiér.

13:20 - Vyjadruje sa aj predseda Sme rodina Boris Kollár.

13:18 - K zverejnenej nahrávke sa už vyjadril predseda strany Za ľudí a bývalý prezident Andrej Kiska. "Oligarchovia, gauneri, niektorí policajti, prokurátori a sudcovia uniesli našu krajinu. Kúpili si politikov, ktorí im roky kryjú chrbát a udržujú tento systém. Nahrávka Gorila, ale aj nahrávka Kočnera s Trnkom, či esemesky s Bödörom a Jankovskou potvrdzujú, že musíme náš štát vybudovať nanovo. Tento skorumpovaný systém tu funguje dlho, a stále sú pri moci tí, ktorí ho udržujú. Fico a Pellegrini kričali, keď som ako prezident hovoril o mafiánskom štáte. Dnes už nekričia, lebo to hovoria všetci. Museli by kričať na všetkých. Aj na slušných policajtov, sudcov a prokurátorov, ktorí to už pochopili. A začali konať. Je čas ukončiť toto obdobie. Je čas vrátiť Slovensko všetkým ľuďom." uviedol Kiska v zaslanom stanovisku.

12:50 - Lukáš Kyselica tiež poznamenal, že aj keby počul nejakú pasáž zo zverejnenej nahrávky, nie je znalec, aby sa k tomu vyjadril. Ak sa podľa neho nájde napríklad pasáž, čo v prepise nebola, bude to vyvolávať otázniky. Preto si myslí, že je ťažké ju verifikovať.

12:45 - Exšéf vyšetrovacieho tímu Gorila Lukáš Kyselica pre TV JOJ uviedol, že 39-hodinovú zverejnenú nahrávku nevie verifikovať. Zatiaľ ju totiž nepočul. Nevylúčil ale, že môže ísť o záznam, ktorý mali k dispozícii v rámci spisu, keď ešte bol na čele tímu. Stále teda nie je potvrdené, že ide o tú istú nahrávku, akú majú v rukách vyšetrovatelia.

12:32 - Minister dopravy Árpád Érsek skonštatoval, že ľudia čakajú na vyšetrenie prípadu, ale nie je to jednoduchý proces. "Ja som za to, aby zákon platil pre každého rovnako. Nech polícia vyšetrí, kto je trestnoprávne stíhateľný," uviedol Érsek.

12:29 - Marek Maďarič, nezaradený poslanec NR SR a niekdajší minister kultúry Ficovej vlády predpokladá, že tieto udalosti budú mať nejaké politické následky. "Celá kauza Gorila je o všeličom. Ak sa ma pýtate na Roberta Fica, tak je to, povedal by som, menej dôležitá sekvencia. Ak sa bavíme o podstate, ktorú kauza Gorila, ak je pravdivá, preukázala, je to zapojenie vtedajších predstaviteľov vlády do trestnej činnosti v súvislosti so spoluprácou s finančnou skupinou," vyhlásil. Nevie predpovedať, či to bude mať trestnoprávne dosahy.

12:27 - Nezaradená poslankyňa NR SR a predstaviteľka mimoparlamentnej strany Za ľudí Veronika Remišová uviedla, že keď sa táto nahrávka našla, bolo len otázkou času, kedy bude aj zverejnená. "V súčasnosti si myslím, že situácia je taká, že zverejnenie týchto skutočností je vo verejnom záujme. Ľudia majú právo vedieť, kto 'tuneloval' tento štát, akým spôsobom, kto sa na tom priživoval, aké kšefty sa robili, ako bola ovplyvňovaná polícia, prokuratúra či justícia," povedala.

12:25 - Poslanec NR SR Peter Pčolinský zo Sme rodina uviedol, že po siedmich rokoch sa potvrdzuje to, čo si všetci celý čas v súvislosti s údajnou nahrávkou Gorila mysleli. "Otázkou je, čo sa s tým spraví. Či sa dvihne koberec a táto Gorila sa pod neho zametie a budeme sa tváriť, že sa to vyšetriť nedá. Alebo sa to po tých rokoch vyšetrí a osoby, ktoré sú tam spomínané, skončia tam, kde majú skončiť," poznamenal Pčolinský.

12:15 - Na spoločnej tlačovej besede sa ku kauze Gorila vyjadrili Michal Truban z Progresívneho Slovenska, predseda Spolu-OD Miroslav Beblavý a líder KDH Alojz Hlina. Opozičné strany avizovali protest pred domom spolumajiteľa investičnej skupiny Penta Jaroslava Haščáka, ktorý sa má uskutočniť vo štvrtok o 17. hodine.

"Navrhujeme riešiť nielen symptómy, ale aj ekonomickú a politickú podstatu tohto problému. Budeme za zásadnú podmienku považovať odstránenie moci tejto finančnej skupiny nielen zo zdravotníctva, ale aj z médií," uviedol Hlina.

11:40 - Polícia ani Generálna prokuratúra SR sa nevyjadrujú k údajnej nahrávke Gorily, ktorá bola zverejnená. Polícia zároveň pripomína, že kauzu Gorila rieši Úrad špeciálnej prokuratúry. "Polícia nedisponuje informáciou, aký dokument bol doručený médiám, takže sa k nemu nevieme vyjadriť," uviedla Andrea Dobiášová z oddelenia komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru. "Obráťte sa na Úrad špeciálnej prokuratúry," odkázala hovorkyňa Generálnej prokuratúry Andrea Predajňová.

11:20 - Nahrávku Gorily našla polícia v decembri 2018 v dome podnikateľa Mariana Kočnera. Jej autenticitu vtedy potvrdil pre viaceré médiá odchádzajúci šéf vyšetrovacieho tímu Gorila Lukáš Kyselica. Podrobnosti si prečítajte TU.

11:15 - "Gorila so mnou nemá nič, mňa sa nepýtajte," povedal líder SNS Andrej Danko v reakcii na novinárske otázky. "Gorila so Slovenskou národnou stranou nemá nič a nikdy nemala nič, to je celé. Neviem o tom nič, mrzí ma, že niektoré veci sa dozvedáme až z médií. Zachytil som, že sa objavili nejaké nahrávky," skonštatoval. Ako poznamenal, asi všetkých zaujíma, čo na nich bude.

11:10 - K zverejneniu údajnej nahrávky Gorila sa v úvode tlačovej besedy vyjadril aj predseda SaS Richard Sulík. "Toto ešte slovenská politika nezažila. Je veľmi vysoký predpoklad, že aktéri sa budú snažiť mariť vyšetrovanie a ovplyvňovať svedkov," okomentoval s tým, že vidí silný dôvod na to, aby hlavní aktéri kauzy sedeli vo vyšetrovacej väzbe. Sulík je presvedčený, že orgány činné v trestnom konaní by mali okamžite začať konať.

"Nevieme, kto všetko je v tomto namočený. A tí, ktorí tak nápadito teraz mlčia, možno vedia prečo," povedal. "Polícia má záznam rok, evidentne teda dochádzalo k mareniu vyšetrovania," vyjadril sa ďalej líder SaS. Najbližšie dni podľa jeho slov ukážu, či nahrávka je, alebo nie je pravdivá. "Mám silné podozrenie, že to pravdivé je," skonštatoval. Zároveň priznal, že ju ešte nepočul.

10:50 - Údajnú nahrávku Gorily, ktorá bola verejne dostupná na www.srinfo.6te.net, si už nestiahnete. Link je nefunkčný. K dispozícii je ale nasledovný odkaz.

10:45 - Reakcie na údajnú nahrávku Gorily sa šíria na sociálnych sieťach od skorého rána. Link, na ktorom je možné stiahnuť si takmer 39-hodinový záznam, zdieľajú aj verejne známe osoby.

10:30 - Finančná skupina Penta zaslala reakciu aj k samotnej kauze Gorila. "Verejný záujem v tejto kauze spočíva v tom, aby sa vyšetrovaním zistilo, či napríklad skupina Penta používala pred viac ako 14 rokmi nezákonné metódy na presadzovanie svojich záujmov a či svojou činnosťou spôsobila finančnú ujmu slovenským daňovým poplatníkom," uviedli s tým, že za posledných osem rokov poskytli k tomu množstvo informácií.

Z nich a zo samotného vyšetrovania podľa Penty jasne vyplýva, že "neexistuje žiadna transakcia, kde by Penta pripravila slovenských daňových poplatníkov čo len o korunu." Penta ďalej upozorňuje, že Ústavný súd označil údajnú akciu SIS, ktorá vystupuje pod názvom Gorila, za nezákonnú. "Z rozhodnutia Ústavného súdu z novembra 2012 jasne vyplýva, že akýkoľvek štátny orgán, ktorý by disponoval nahrávkami z tohto údajného odpočúvania, je povinný ich zničiť!" dodali.

10:00 - Penta podáva trestné oznámenie: K nahrávke, ktorej pravosť zatiaľ nie je overená, sa už prostredníctvom manažéra pre externé vzťahy Martina Danka vyjadrila aj Penta. "Akékoľvek nahrávky tohto druhu, bez ohľadu na ich pôvod, sú nezákonným materiálom a nesmú byť zverejňované a používané. Spôsob, akým mali byť údajné zvukové nahrávky sprístupnené redakciám, nesie zjavné znaky páchania trestnej činnosti a preto podávame trestné oznámenie," znelo okrem iného v stanovisku.

Podľa Penty je s nahrávkami zjavne nezákonne manipulované. "Sú s najväčšou pravdepodobnosťou kopírované, zostrihávané, či inak upravované, alebo dokonca vyrábané a preto ich považujeme za nedôveryhodné a nebudeme sa k ich obsahu ani teraz a ani v budúcnosti vyjadrovať," ohradila sa finančná skupina.

Ostrosledovaná kauza

Na spomínanej nahrávke, ktorú obdržali redakcie aj Nadácia zastavme korupciu, je počuť hlasy osôb, ktoré vystupujú v už medializovanom prepise z roku 2011. Známy je pod názvom Gorila. Záznam mala vyhotoviť Slovenská informačná služba po tom, ako si v okolí už spomínaného bytu na Vazovovej ulici príslušník SIS Peter Holúbek všimol zvýšený pohyb vysoko postavených osôb.

Zachytávať má údajný rozhovor medzi spolumajiteľom finančnej skupiny Penta Jaroslavom Haščákom a niekdajšími vplyvnými politikmi, napríklad expremiérom Robertom Ficom, vtedajším ministrom hospodárstva Jirkom Malchárkom, šéfkou Fondu národného majetku Annou Bubeníkovou a inými.

Po tom, ako anonym zverejnil v roku 2011 údajný prepis Gorily, vyšli do ulíc tisíce Slovákov. Aj napriek tomu, že kauza sa dostala na stôl vyšetrovateľov, orgány činné v trestnom konaní sa vyjadrili, že zaistené dôkazy neumožňujú, aby bolo vznesené obvinenie voči konkrétnej osobe.

Anonym, ktorý v utorok zaslal údajnú nahrávku Gorily o veľkosti vyše dvoch gigabajtov, uvádza nasledovné: "Ako občania tejto krajiny chceme zverejniť nahrávku kauzy GORILA!!! Ľudia si musia vedieť urobiť obraz o tom, ako prebieha bussiness za ich peniaze. Nahrávka je prístupná cez našu stránku www.srinfo.6te.net. S pozdravom Anonymous," napísali.