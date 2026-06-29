FUTBALIC 2 prinesie súboj Slovenska proti Česku. Fotbalovey_team doplní Tomáš Řepka

Na štadióne FK Rača sa už v piatok 3. júla 2026 uskutoční druhé pokračovanie projektu FUTBALIC. Podujatie FUTBALIC 2: Slovensko vs. Česko prinesie česko-slovenský súboj známych osobností, influencerov, tvorcov obsahu a futbalových mien.
Českú stranu bude reprezentovať fotbalovey_team, ktorý na FUTBALIC 2 doplní aj bývalý český reprezentant Tomáš Řepka. Jeho účasť dodáva českému výberu výrazný športový rozmer a ešte viac posilňuje česko-slovenskú rivalitu.
Proti nim sa postaví slovenský výber s menami ako LucaBrassi 10X, Zayo, Erik Jendrišek, Milardo z Naked Bananas, zápasník Samir, Šimon Fuzák či Hexik. Slovenská zostava spojí tvorcov obsahu, športové osobnosti a futbalové mená, ktoré prinesú na ihrisko energiu, rivalitu aj príbeh z prvého pokračovania FUTBALIC.
FUTBALIC 2 bude zároveň vyvrcholením aktuálnej FUTBALIC sezóny, v ktorej sa stretnú najlepšie výbery z miest Bratislava, Trnava, Nitra a Senica. Projekt tak prepája mestské výbery, komunitný futbal, známe osobnosti a veľký česko-slovenský event na jednom mieste.
LucaBrassi 10X a Zayo boli dôležitou súčasťou premiérového eventu FUTBALIC. LucaBrassi 10X si z neho odniesol víťazstvo so svojím tímom a Zayo rozhodol finálový zápas víťazným gólom.
FUTBALIC je futbalový formát na malom ihrisku, ktorý mení klasický priebeh zápasu prostredníctvom špeciálnych pravidiel, herných prvkov a taktických rozhodnutí. Hráčom prináša väčší dôraz na rýchle reakcie, stratégiu a tímovú spoluprácu, zatiaľ čo divákom ponúka dynamickejší futbalový zážitok.
Jedným z prvkov, ktoré FUTBALIC odlišujú od klasického malého futbalu, sú aj divoké karty. Tie môžu počas zápasu výrazne ovplyvniť priebeh hry a priniesť nečakané momenty. Práve tento prvok podľa Zaya dokáže „zamiešať kartami“ a vytvoriť ešte väčšiu dynamiku zápasu.
Pripravovaný event bol predstavený na tlačovej konferencii v GoPass Aréne, na ktorej vystúpili zakladateľ projektu Tomáš Porázik, zástupcovia slovenskej strany LucaBrassi 10X a Zayo a zástupca českej strany Martin Hrabina.
Divákov čaká kombinácia česko-slovenskej rivality, známych tvárí, mestských výberov, špeciálnych pravidiel a letnej futbalovej atmosféry na štadióne FK Rača.
Podujatie FUTBALIC 2: Slovensko vs. Česko sa uskutoční 3. júla 2026 na štadióne FK Rača Černockého v Bratislave. Vstupenky sú dostupné v sieti predpredaj.sk.