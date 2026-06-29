Napriek výzvam vodou nešetrili: Obci pri Nitre museli vodárne na väčšinu dňa zavrieť kohútik!

NITRA - Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra prerušila od pondelka dodávky pitnej vody v Novom Cabaji, miestnej časti obce Cabaj - Čápor v okrese Nitra. Dôvodom je pokles výdatnosti vody na vodných zdrojoch, z ktorých je zabezpečená dodávka pitnej vody v lokalite, informovala spoločnosť.
Dodávka pitnej vody bude až do stabilizovania situácie prerušená v čase od 8.00 do 12.00 h, od 14.00 do 20.00 h a od 22.00 do 6.00 h. Obnovená bude v dvojhodinových intervaloch v čase od 6.00 do 8.00 h, od 12.00 do 14.00 h a od 20.00 do 22.00 h.
Západoslovenská vodárenská spoločnosť opakovane upozorňuje obyvateľov na potrebu šetrenia pitnej vody. Vyzýva ich nepoužívať vodu na polievanie záhrad, trávnikov, ihrísk, verejných priestranstiev, napúšťanie bazénov či umývanie automobilov. „Napriek tomu sme zaznamenali zvýšené odbery, ktoré spôsobujú problémy s dodávkou pitnej vody," skonštatovala Margita Kršáková, riaditeľka nitrianskeho odštepného závodu.